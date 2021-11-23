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Новости Политика Украины
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России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины, если запустят "Северный поток-2", - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины, если запустят

Запуск в эксплуатацию Nord Stream 2 позволит Москве полностью вывести украинскую ГТС из цепи поставок газа в Европу и развяжет руки для масштабной вооруженной агрессии против нашей страны.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время онлайн-конференции "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" в Атлантическом совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В случае если не будет необходимости транспортировать газ через Украину, России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины. Поскольку поставки российского газа не пострадают в таком случае – они (в Кремле. – Ред.) и дальше будут получать деньги с европейского рынка", - сказал Витренко.

По его словам, в случае запуска Nord Stream 2 европейцы не испытают немедленного дискомфорта от внезапного прекращения поставок газа, если Россия усилит военную агрессию против Украины.

Витренко призвал власти Соединенных Штатов не откладывать новые санкции против России до момента, когда уже будет поздно, и Москва добьется запуска нового газопровода. По его словам, если сейчас для администрации США это сделать сложно, учитывая интересы европейских партнеров, то потом станет еще гораздо сложнее.

Председатель правления Нафтогаза отметил: если сейчас ввести санкции против Nord Stream 2, европейцы этого не почувствуют, поскольку бесперебойные поставки будут обеспечиваться через украинскую ГТС. Если же санкции США против Nord Stream 2 будут введены, когда этот трубопровод заработает, а поток газа через Украину будет прекращен, в Европе это обязательно ощутят, указал Витренко.

В то же время он подчеркнул, что немедленные санкции США против Nord Stream 2 будут вынуждать Россию играть по правилам, прекратить использовать газ как оружие – и это будет предотвращать новые проявления агрессии.

Также читайте: США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Потік запустять. Далі виникає питання.
Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
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23.11.2021 10:05
+3
Витренко лукавый чорт. Вот его мамка к примеру за то что бы тут была раиса!!!
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23.11.2021 10:07
+2
москалі просто вкрали Крим і без всяких потоків...
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23.11.2021 10:11
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Потік запустять. Далі виникає питання.
Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
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23.11.2021 10:05 Ответить
Очень просто это решить.
Нужно подписать со страной-агрессором договор на транзит газа на 15 лет.
Витренко сам говорил, что только транзит газа сдерживает парашу от нападения на Украину.
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23.11.2021 10:14 Ответить
Папірець ні від чого пуйла не стримує, хоч на 1000 років підпиши. Стримує недостатність потужностей для транспортування в обхід України. Коли відкриють новий потік, ця проблема відпаде.
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23.11.2021 10:22 Ответить
Так, а я за шо?
Этого балабола витренко вообще слушать противопоказано.
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23.11.2021 10:30 Ответить
Оставить «ДНР» без Интернета. Украина планирует судиться с организацией, которая выдает IP-адреса

В начале июня этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, датированное 2 июня. Согласно документу, Кабинет министров и СНБО должны были бы проработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), выделенных в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

2 июля Минюст получил письмо от Кабинета Министров Украины, в котором резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля на Минюст возложена задача принять меры, направленные на применение международно-правовых механизмов для отзыва сетевых ресурсов, находящихся в пользовании операторов (провайдеров) телекоммуникаций на временно оккупированной территории Украины, а также не допустить дальнейшего взаимодействия компании RIPE NCC с субъектами, осуществляющими неправомерную деятельность на этих территориях.
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23.11.2021 10:06 Ответить
я только за
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23.11.2021 10:07 Ответить
Що таке денере, навіть в лапках??? Знаю тільки лугандон!
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23.11.2021 10:25 Ответить
Досить вже нас лякати.
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23.11.2021 10:06 Ответить
Витренко лукавый чорт. Вот его мамка к примеру за то что бы тут была раиса!!!
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23.11.2021 10:07 Ответить
Что бы не допустить полномасштабной агрессии России , самое простое - это взорвать "северный поток 2". Таким образом можно сохранить жизни сотен тысяч людей.
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23.11.2021 10:07 Ответить
опять страшилки. лишь бы говорили не про измену
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23.11.2021 10:08 Ответить
ДАже если война - никто не простит зебилу вангеровцов
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23.11.2021 10:10 Ответить
а кто про нее слышал? г+г думаешь показало? о нет, оно показывало больных детей и немощных стариков и рассказывало, сколько стоил петин завтрак на прошлой неделе.
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23.11.2021 10:12 Ответить
алілуйя! Вітренко-джуніор Михайла Гончара почитав..!
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23.11.2021 10:10 Ответить
москалі просто вкрали Крим і без всяких потоків...
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23.11.2021 10:11 Ответить
Бред. Рашке будет проще начать войну если Украина не будет готова к войне.Лучше быть готовым к войне и чтобы ее не было чем быть неготовым и чтобы война пришла.
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23.11.2021 10:17 Ответить
Мавзолейные обезьяны СкреПОНОСом завалили пол-РАБссии...,Бесланами, Норд Остами и подлодками Курск нашли вояков....
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23.11.2021 10:25 Ответить
Если начнется вторжение в Украину то ЕС сами будут умолять кацапов про запуск СП-2.А его запуском мокшандия будет шантажировать Европу и ею манипулировать на свое усмотрение.Если будут вмешиваться или помогать Украине.Не зря по разведданным вторжение планируется на самое холодное время года чтоб страны ЕС мерзли.
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23.11.2021 10:25 Ответить
В текущем году на РАБссии упало 31 самолето-вертолетов...,скоро декабрь...
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23.11.2021 10:26 Ответить
Що в голові у *****!?
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23.11.2021 10:27 Ответить
если запустят "Северный поток-2".-Жалобно кудахчет Витренко.А ещё недавно звонко кукарекал: "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. Намекая , что он , Витренко, геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко .
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23.11.2021 10:37 Ответить
Проще прикопаться к одной из путинских фраз типа " они сдохнут, а мы в рай", и разрушить "Северный поток-2" в нескольких местах.
Что с трубой? Она сломалась.
И украинская труба будет гарантированно основной.
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23.11.2021 12:06 Ответить
Mne interesno strategija u Vitrenko jest?Ukraina imejet svoj gaz kotorogo polne bylo dostacno ne tolko dlia sebia no i dlia exporta.Dlia etogo nuzno zdelat sleduci sagi alternatyvnyje istocniki,biotoplivo i poxoze istocnyki musor ,sto umensili gaza dlia otolenyja dopustim 50% kak minimum.Eto bez nego nikto **********.On govorit kak bi pretenziji dlia drugix sto sam nedelajet.Da skazi tak jesli vojna dolzna Germanija prekratit pokupat s raski gaz todze moment vot uslovija,a ti delaj svojiu rabotu sto tebe polozeno
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23.11.2021 12:25 Ответить
Takoj kak on v Litve u nas ne dnia ne prorabotal,nexociu obyzat no fakt bil bi takoj.On tolko jazykom boltajet
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23.11.2021 12:32 Ответить
Мама Витренка - главная коммунистка Украины.
Возглавляла компартию пока не приняли закон о декоммунизации.
Яблочко от яблоньки.
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23.11.2021 12:39 Ответить
Компартию возглавлял Симоненко .А Витренчиха - это прогрессивные социалисты ,если не ошибаюсь.
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23.11.2021 12:46 Ответить
 
 