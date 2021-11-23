России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины, если запустят "Северный поток-2", - Витренко
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Запуск в эксплуатацию Nord Stream 2 позволит Москве полностью вывести украинскую ГТС из цепи поставок газа в Европу и развяжет руки для масштабной вооруженной агрессии против нашей страны.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время онлайн-конференции "Москва, Nord Stream 2 и европейский энергокризис" в Атлантическом совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В случае если не будет необходимости транспортировать газ через Украину, России будет проще начать полномасштабную военную операцию против Украины. Поскольку поставки российского газа не пострадают в таком случае – они (в Кремле. – Ред.) и дальше будут получать деньги с европейского рынка", - сказал Витренко.
По его словам, в случае запуска Nord Stream 2 европейцы не испытают немедленного дискомфорта от внезапного прекращения поставок газа, если Россия усилит военную агрессию против Украины.
Витренко призвал власти Соединенных Штатов не откладывать новые санкции против России до момента, когда уже будет поздно, и Москва добьется запуска нового газопровода. По его словам, если сейчас для администрации США это сделать сложно, учитывая интересы европейских партнеров, то потом станет еще гораздо сложнее.
Председатель правления Нафтогаза отметил: если сейчас ввести санкции против Nord Stream 2, европейцы этого не почувствуют, поскольку бесперебойные поставки будут обеспечиваться через украинскую ГТС. Если же санкции США против Nord Stream 2 будут введены, когда этот трубопровод заработает, а поток газа через Украину будет прекращен, в Европе это обязательно ощутят, указал Витренко.
В то же время он подчеркнул, что немедленные санкции США против Nord Stream 2 будут вынуждать Россию играть по правилам, прекратить использовать газ как оружие – и это будет предотвращать новые проявления агрессии.
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Як зеленський підготував армію ? Адже не неіснування ПП2 гарант нашої безпеки, а АРМІЯ.
І що ми наразі маємо ? Голу с...спину ?
Нужно подписать со страной-агрессором договор на транзит газа на 15 лет.
Витренко сам говорил, что только транзит газа сдерживает парашу от нападения на Украину.
Этого балабола витренко вообще слушать противопоказано.
В начале июня этого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, датированное 2 июня. Согласно документу, Кабинет министров и СНБО должны были бы проработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов (IP-адресов), выделенных в пользование операторам (провайдерам) телекоммуникаций на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или использующихся в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.
2 июля Минюст получил письмо от Кабинета Министров Украины, в котором резолюцией премьер-министра Дениса Шмыгаля на Минюст возложена задача принять меры, направленные на применение международно-правовых механизмов для отзыва сетевых ресурсов, находящихся в пользовании операторов (провайдеров) телекоммуникаций на временно оккупированной территории Украины, а также не допустить дальнейшего взаимодействия компании RIPE NCC с субъектами, осуществляющими неправомерную деятельность на этих территориях.
Что с трубой? Она сломалась.
И украинская труба будет гарантированно основной.
Возглавляла компартию пока не приняли закон о декоммунизации.
Яблочко от яблоньки.