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Ужасная авария в Болгарии: большинство из 45 погибших пассажиров – туристы, возвращавшиеся с экскурсии в Стамбуле

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Ужасная авария в Болгарии: большинство из 45 погибших пассажиров – туристы, возвращавшиеся с экскурсии в Стамбуле

Пассажиры македонского автобуса, в аварии с которым в Болгарии в ночь на вторник погибли по меньшей мере 45 человек, возвращался с экскурсии в Стамбуле.

Об этом сообщил македонский премьер Зоран Заев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В эфире TV21 Заев назвал аварию "ужасной трагедией", уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что большинство путешественников, вероятно, из Скопье.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Болгарское издание NOVA сообщило, что владельцами транспортной компании являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, которые ехали в колонне, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.

Также читайте: Жуткая авария в Болгарии: в горящем автобусе погибли 45 человек, в том числе 12 детей. ВИДЕО

Напомним, в ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Помню как 41 кацап сгорел заживо в сухом супер-джете, потому что другие пассажиры эвакуировали свои чемоданы
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23.11.2021 10:33
+2
Мабуть двері були заблоковані, а в стресі важко згадати, що треба вибити скло і що там десь молоточок для цього є...
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23.11.2021 10:24
+2
Бідні люди, їхали з відпочинку і таке жахіття...
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23.11.2021 10:38
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Ну аварія, але чому пасажири не врятувались ?
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23.11.2021 10:14 Ответить
Мабуть двері були заблоковані, а в стресі важко згадати, що треба вибити скло і що там десь молоточок для цього є...
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23.11.2021 10:24 Ответить
7 человек смогли выбраться из горящего автобуса.
Остальные погибли сразу при ДТП или не смогли выбраться из горящего автобуса из-за сильных травм и зажатия в повреждённых конструкциях.
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23.11.2021 10:27 Ответить
Помню как 41 кацап сгорел заживо в сухом супер-джете, потому что другие пассажиры эвакуировали свои чемоданы
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23.11.2021 10:33 Ответить
Твоё мнение, ламинат Маккартни, меня не интересует.
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23.11.2021 10:36 Ответить
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23.11.2021 10:51 Ответить
Навзаєм.

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23.11.2021 11:06 Ответить
Бідні люди, їхали з відпочинку і таке жахіття...
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23.11.2021 10:38 Ответить
Может автобус на газу ? В бедных странах перевозчики ставят газ . В богатых это запрещено
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23.11.2021 10:53 Ответить
Класно придумала, я тоже иногда факты придумываю)
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23.11.2021 11:07 Ответить
Ну приведите пример европейской страны,чтобы перевозчики людей заправлялись газом .

А в Украине перевозчики на газу
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23.11.2021 13:36 Ответить
В развитых странах общественный транспорт- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ .
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23.11.2021 13:37 Ответить
То були туристи з Північної Македонії.
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23.11.2021 11:12 Ответить
Для автобусной аварии очень большое количество погибших и в процентном отношении к общему количеству пассажиров - тоже. Автобус - не самолет, едет по твердой земле, скорость не- самолетная, возможность сравнительно быстрой остановки есть!
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23.11.2021 11:17 Ответить
Быстрая задымленность, сильный удар и хер ты выберешся. Реальность это не фильмы боевиков, где аварии и огонь не страшны, реальность она страшнее. Многие думают что дым это вообще пустяк, а на деле попади ты хоть на секунду в задымленное закрытое пространство, то сразу теряешь ориентиры и не сможешь соображать по причине нехватки кислорода, ибо задыхаться начнешь моментально. А паническая атака из-за близкой смерти, любого человека превращает в безвольную куклу.
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23.11.2021 11:25 Ответить
Да ладно, страшилки рисовать! Удар был бы во встречный полный бензовоз с такими результатами! Ну, или хотя бы фуру навстречу. На фото посмотри остова сгоревшего автобуса без следов особых деформаций. И перечитай еще раз , что я написал, что бы не повторяться. А кроме паники, у людей в экстремальных ситуациях проявляются и особые способности по спасению собственной жизни и совсем не киношные!
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23.11.2021 12:32 Ответить
Иллюзия безопасности она такая.
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23.11.2021 11:41 Ответить
Похоже, что все вспыхнуло как спичка, что люди даже не успели сообразить что с ними происходит. А дальше едкий дым от пластика доделал всю работу.
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23.11.2021 11:43 Ответить
А читатели так радовались что болгары сгорели.
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23.11.2021 12:13 Ответить
читатели или ублюдки?
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23.11.2021 12:20 Ответить
То були туристи з Північної Македонії.
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23.11.2021 13:40 Ответить
45 мазохисторв сидело и горрело а выйти
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23.11.2021 19:55 Ответить
 
 