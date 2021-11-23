В Раде инициируют создание ВСК по расследованию фактов, приведших к потерям доходной части госбюджета

Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета.

Соответствующий проект постановления №6340 зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Довіра".

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Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.