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бюджет (4808) ВР (28731) ВСК (440) постановление (115)

В Раде инициируют создание ВСК по расследованию фактов, приведших к потерям доходной части госбюджета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде инициируют создание ВСК по расследованию фактов, приведших к потерям доходной части госбюджета

Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета.

Соответствующий проект постановления №6340 зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.

Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Довіра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин до сих пор не вернул доработанный проект госбюжета-2022 в ВР, но на его рассмотрение еще есть две пленарные недели, - Корниенко

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
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23.11.2021 10:47
+12
Хотілось би дізнатись про інвестиції з Оману, Катару, ОАЕ, ди підписано туєву купу договорів про наміри. Може ці інвеститції перекидають зразу на оманську оффшоку Бубочки?
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23.11.2021 10:50
+10
Главное председателем Безуглую назначьте.
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23.11.2021 10:44
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" Ааааа кто это сделал?"
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23.11.2021 10:26 Ответить
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23.11.2021 11:03 Ответить
😁😁😁 Слуги Народа подзажирели за эти два года.Эпоха бедности для них закончилась.
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23.11.2021 10:28 Ответить
Економіка навернулась одразу, як Найвеличніше всунуло свій зад в крісло короля... Бо "повний нуль" у всьому може лише керувати на піаніно...
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23.11.2021 10:31 Ответить
Главное председателем Безуглую назначьте.
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23.11.2021 10:44 Ответить
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23.11.2021 11:00 Ответить
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23.11.2021 11:02 Ответить
не жалко дефачку?) она и так уже с дрожащим голосом с листочка читает по вагнеровцам и тупо бежит от прессы дочитав написанное кем то сообщение СМИ)
хотите что б она уже всыралась перед выходом на камеры?)
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23.11.2021 11:23 Ответить
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23.11.2021 10:47 Ответить
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23.11.2021 11:05 Ответить
Не лучнік, а цибульнік. Вчіть мову!)))
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23.11.2021 11:11 Ответить
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23.11.2021 11:27 Ответить
такі "казачєство"))
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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23.11.2021 11:38 Ответить
Пожаліли би мужика, ким він тільки не був!
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23.11.2021 11:48 Ответить
Обовязково, "досвід" має, хоч і зрозуміло що буде висновок - невідомими особами, можливо і під керівництвом Порошенка.
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23.11.2021 11:46 Ответить
Та це вже ****!
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23.11.2021 11:47 Ответить
Хотілось би дізнатись про інвестиції з Оману, Катару, ОАЕ, ди підписано туєву купу договорів про наміри. Може ці інвеститції перекидають зразу на оманську оффшоку Бубочки?
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23.11.2021 10:50 Ответить
Эх офшоры, пыль да туман,
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23.11.2021 10:58 Ответить
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23.11.2021 11:09 Ответить
Слуги и тревоги, да зелёный бурьян
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23.11.2021 11:20 Ответить
Может кто-то еще не сбился со счета сколько в этом году было создано следственных комиссий?Но еще не было ни единого отчета о проделанной ими работы и не озвучен ни один виновник.
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23.11.2021 10:59 Ответить
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23.11.2021 11:08 Ответить
Одна комиссия была по делу Вангеровцев, теперь осталось с помощью очередной комиссии разобраться с офшорами И все такие миленькие ну как котята
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23.11.2021 11:01 Ответить
Не понял: а чё расследовать-то, чё не ясно?
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23.11.2021 11:02 Ответить
Своим-всё.Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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23.11.2021 11:03 Ответить
Не помню ни одной ВСК, которая бы что-то до конца расследовала.
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23.11.2021 11:04 Ответить
ЗеДолб...бы, скажите, а вот списание 100 миллиардов долга Коломойского перед бюджетом, это потеря доходной части бюджета или я чего то не понимаю и это другое, как офшоры Зеленского?
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23.11.2021 11:24 Ответить
Там де жиди при владі,гарно тільки жидам
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23.11.2021 11:41 Ответить
с 1 декабря всех кто заключил договор с "поставщиком последней надежды" хотят обязать перезаключить договор с другими поставщиками и соответственно про газ по цене 8.00 без доставки можно забыть. зеленые которые рассказывали о том что до весны тарифы меняться не будут опять соврали. ура товарищи
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23.11.2021 11:46 Ответить
Мартышкам нужно деятельность показать
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24.11.2021 10:57 Ответить
 
 