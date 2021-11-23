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В Раде инициируют создание ВСК по расследованию фактов, приведших к потерям доходной части госбюджета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты предлагают создать временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий, повлекших значительные потери доходной части государственного бюджета.
Соответствующий проект постановления №6340 зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт парламента.
Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и группы "Довіра".
Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.
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+15 Oljik
показать весь комментарий23.11.2021 10:47
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+10 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий23.11.2021 10:44
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хотите что б она уже всыралась перед выходом на камеры?)
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI