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Новости Происшествия
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поезд (1010) Укрзализныця (2638)

Из-за обрыва контактной сети на участке Чернигов-Нежин опаздывает ряд поездов, - "Укрзализныця". СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за обрыва контактной сети на участке Чернигов-Нежин опаздывает ряд поездов, -

В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов-Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

Так, опаздывают: пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).

Также сообщается, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут в конечную станцию с задержкой на 1 час 30 минут.

"Приносим извинения за временные неудобства и призываем пассажиров следить за обновлениями информации", - говорится в сообщении.

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Из-за обрыва контактной сети на участке Чернигов-Нежин опаздывает ряд поездов, - Укрзализныця 01

Автор: Анастасія Потіха
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Лещенко уже выехал на помощь на дрезине.

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23.11.2021 10:35 Ответить
нажратый Сирожа не при делахт он теперь у ЗеЗиЗы в трупе
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23.11.2021 12:38 Ответить
Здається це віялові відключення )
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23.11.2021 10:48 Ответить
Крестись, когда кажется!
Но... Как же хочется тебе чтобы таки началось....
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23.11.2021 11:25 Ответить
Витягни пір'їну з носа.
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23.11.2021 11:35 Ответить
Слей шЫколад из головы.
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23.11.2021 11:50 Ответить
Проголодався ?
Сходи в туалет. Там на тебе ковбаска запашна чекає.
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23.11.2021 11:52 Ответить
Вона в нього під столом в цебрі стоїть.
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23.11.2021 11:59 Ответить
Уже попробовала, ну шо ж, смачного!
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23.11.2021 12:21 Ответить
А був би локомотивний парк на паровій тязі...
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23.11.2021 10:52 Ответить
Это кацапы тренируются перед наступлением
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23.11.2021 10:53 Ответить
Дивно, що при таких керуючих, як СерЛєщ, поїзди ще взагалі ходять....

@Helg40498291

По інтернету гуляє відосік. Де Серьожа Лещенко нюхає білий порошок.

У відповідь СерЛещ бігає з комментами і доводить, що це все проіски врагов.

Та ладно.

В колах теперешньої Зе влади це не компромат, а ідентифікація, що своя людина. Проходив тест перед призначенням на посаду.
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23.11.2021 11:06 Ответить
 
 