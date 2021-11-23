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Из-за обрыва контактной сети на участке Чернигов-Нежин опаздывает ряд поездов, - "Укрзализныця". СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов-Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Фейсбуке.
Так, опаздывают: пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).
Также сообщается, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут в конечную станцию с задержкой на 1 час 30 минут.
"Приносим извинения за временные неудобства и призываем пассажиров следить за обновлениями информации", - говорится в сообщении.
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Но... Как же хочется тебе чтобы таки началось....
Сходи в туалет. Там на тебе ковбаска запашна чекає.
@Helg40498291
По інтернету гуляє відосік. Де Серьожа Лещенко нюхає білий порошок.
У відповідь СерЛещ бігає з комментами і доводить, що це все проіски врагов.
Та ладно.
В колах теперешньої Зе влади це не компромат, а ідентифікація, що своя людина. Проходив тест перед призначенням на посаду.