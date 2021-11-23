Из-за обрыва контактной сети на участке Чернигов-Нежин опаздывает ряд поездов, - "Укрзализныця". СПИСОК

В связи с обрывом контактной сети 23 ноября 2021 года на участке Чернигов-Нежин вблизи станции Липов Рог опаздывает ряд поездов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

Так, опаздывают: пригородные поезда №6301 Нежин – Чернигов и №6302 Чернигов – Нежин (время задержки – до 2 часов 30 минут).

Также сообщается, что пассажиры регионального поезда №864 Неданчичи - Киев-Волынский пересажены на поезд №779 Сумы - Киев. Пассажиры поезда №864 Неданчичи – Киев-Волынский прибудут в конечную станцию с задержкой на 1 час 30 минут.

"Приносим извинения за временные неудобства и призываем пассажиров следить за обновлениями информации", - говорится в сообщении.

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