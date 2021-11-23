Россия намеренно "тормозит" судебные процессы против Украины в ЕСПЧ, понимая уязвимость своих позиций, - экс-уполномоченный по делам Евросуда Кульчицкий

Финальных решений Европейского суда по правам человека по украино-российским спорам не стоит ожидать быстро, поскольку РФ всячески пытается помешать этому процессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий.

По его словам, Россия намеренно "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо.

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их (дела. - Ред.) затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т. д. Россия делает все возможное для затягивания - это факт", - отметил он.

Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано и со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.

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