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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) депортация (619) нон грата (403) Саакашвили (3303) Сакварелидзе (318) Кашчук (11) Мамулашвили (7)

Сакварелидзе извинился за депортацию группы украинцев из Грузии, а в правящей партии обвинили их в намерениях дестабилизировать страну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Сакварелидзе извинился за депортацию группы украинцев из Грузии, а в правящей партии обвинили их в намерениях дестабилизировать страну

В Грузию не пропустили 6 пассажиров, прилетевших из Украины.

По этому поводу в Фейсбуке высказался Давид Сакварелидзе, извиняясь перед Павлом Кащуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Imedi.

"Павел Кащук является военным инструктором и тренирует украинских снайперов. Он тренировал и бойцов грузинского легиона в Украине. В Фесбуке Кащук указывает, что является видеоблогером, добровольцем и создателем Combat UA, которую в открытых источниках считают военизированной (милитаристской) организацией. Согласно этой же информации, эта организация создана для помощи спецслужбам Украины. В правительственных кругах Грузии сообщают, что это не первая попытка, когда контактирующие с Михеилом Саакашвили военные пытаются приехать в Грузию", - сообщает грузинский канал.

"От своего имени и от всех здравомыслящих грузин хочу принести свои извинения всем, кто столкнулся с захваченным одним маньяком грузинским государством", - цитирует канал Сакварелидзе.

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"По нескольким направлениям работает Национальное движение"(партия, созданная Саакашвили, - ред.), чтобы тема Саакашвили была актуальной и план дестабилизации в стране был реализован. Для этого предпринимаются визиты из Украины разных людей. В частности, приехал один журналист из Украины, вроде, хотел взять интервью (вероятно, речь идет о Дмитрии Гордоне. - Ред.), - его завернули обратно, а он в своем издании накатил большую волну дезинформации. Тот же народный защитник (вероятно, речь идет об омбудсмене Людмиле Денисове. – Ред.), которая не для выполнения функции народного защитника приехала. У нас имеется защитница, которая довольно политически ангажирована. А сейчас еще группа, в которой включен очень опытный военный специалист. Не думаю, чтобы у них имелся ресурс для военного переворота, но, на всякий случай, они не являются друзьями Грузии. Саакашвили является рычагом для той силы, которая готова дестабилизировать ситуацию не только в Грузии, но и в мире", - заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольски.

"На депортацию украинских граждан из Грузии откликнулся аналитик Заал Анджапаридзе. По его словам, в Грузии на данный момент находится командир грузинского легиона в Украине Мамука Мамулашвили, и согласно его мнению, Нац. Движение и с ними связанные люди хотят насильственным путем свергнуть правительство", - говорится в сюжете канала.

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"Украинских граждан направили назад, однако, в настоящее время в Грузии находится представитель украинских военных, начальник подразделении грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который не скрывает свои намерения, что хочет принять участие в свержении правительства. Это не скрывают как Нац.Движение, так и Мамулашвили фактически", - заявил Заал Анджапаридзе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Давайте будимо чесними; і Сакваралідзе, і Саакашвілі, і ...достатньо помутили води в Україні тому я не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ. Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА зевлада.
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23.11.2021 11:21
+5
Не верю ни Додику ни его шефу Михуилу. Просто не верю.
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23.11.2021 11:44
+4
И правильно сделали что депортировали,нефиг им шастать по чужим странам.Что в Украине им больше делать нечего?
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23.11.2021 11:31
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А Ясько уже в Украине или до сих пор Михею передачи таскает?
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23.11.2021 10:58 Ответить
Досі в Грузії. Але зарплатню отримує.
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23.11.2021 12:09 Ответить
Боятся прокремлевские "мечтатели" , что погонят их грузиньі ссаньіми тряпками , как украинцьі погнали кодлу Януковича ! Скорее бьі...
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23.11.2021 11:07 Ответить
Грузини нікого не погонять. Їх там на країну меньше мешканців Троєщини.
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23.11.2021 11:14 Ответить
в Грузии все поменялось после изгнания миши-карлсона - он держал местных потомственных торгашей на голодном пайке, ну а новая власть впустила русню с деньгами скупать вино, сыры и фрукты... и все довольны теперь. так что революции- это то чего они хотят меньше всего.
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23.11.2021 11:11 Ответить
В этом вся Грузия, как при СССР: вино, сыры и фрукты - дёшево да гнило, а дальше хоть трава не расти.
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23.11.2021 11:46 Ответить
Это вы пили чай из грузинского мусора.
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01.02.2022 12:01 Ответить
Грузинський легіон це скільки? 20 - 30?
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23.11.2021 11:13 Ответить
Павло Кашчук - ЖУРНАЛІСТ, а не снайпер! Причому, він навіть про політику не пише - він автожурналіст. У нього досить непогані відеоогляди тачок на Інфокарі...
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23.11.2021 11:14 Ответить
Давайте будимо чесними; і Сакваралідзе, і Саакашвілі, і ...достатньо помутили води в Україні тому я не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ. Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА зевлада.
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23.11.2021 11:21 Ответить
И правильно сделали что депортировали,нефиг им шастать по чужим странам.Что в Украине им больше делать нечего?
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23.11.2021 11:31 Ответить
Москалику, ти ідіот? Вони журналіста (причому не політичного, а автомобільного) Кашчука назвали СНАЙПЕРОМ-ДИВЕРСАНТОМ! Чувак часто у відрядження їздить на презенації нових тачок за кордоном (я на нього в ютюбі підписаний), тепер у нього через грузинів проблеми! А він всього лиш в гори у відпустку їхав - а з нього ледь не терориста зробили!
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23.11.2021 11:45 Ответить
Ага-а,іхав їхав собі в гори у відпустку а опинився в групі активістів по захисту Сааки.Дивно якось.А за ідіота не гніваюсь,гріх на убогих сердитися.
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23.11.2021 12:07 Ответить
А активісти Міши що чартером летіли? Чи звичайним рейсом?
Ви хоча б з самого початку історію почитали... Він навіть не стояв разом із прихильниками Карлсона - їх там 5 осіб їхало з туристичною снарягою. Трьох з них (вони не журналісти) пропустили і вони поїхали в гори, а Кашчука і ще одного чела депортували! Якби вони дійсно їхали топить за Мішу, то мабуть би депортували всіх 5 людей!
Ще раз: він навіть не політичний журналіст!
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23.11.2021 12:35 Ответить
А чому такому,,естремалу,, не потрібні Карпати?Адже і там збирають МЧСсники по весні ,,підсніжники,,
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23.11.2021 13:12 Ответить
Ну в мене друг на Ельбрус їздив, бо Карпат йому мало - вони низькі для нього... І на лижі щозими в Грузію купа народу їде - бо там вищі гори, більше снігу і дешевше, ніж в Бєніному Буковелі! Для вас це новина?
І так, в Карпатах то йже Кашчук був улітку - я його тест Ленд Ровера дивився з Карпат.
Я його не захищаю, але чувак волонтер і у своїх відео не був помічений у агітації за Карлсона (а в 2019 за Порха був)...
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23.11.2021 13:17 Ответить
Та діло не у Вашому другові,можливо він там і дійсно був випадковим,а в тому що якісь так звані ,,делегації,, без згоди нашого керівництва їдуть втручатися у справи іншої країни.
А як би Ви поступили на їхньому місці як би мокшанська ніким не делегована група людей йшла в Україну вмішуватися ув діла по арешту та звинуваченню Жериновського?
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23.11.2021 13:34 Ответить
Стосовно Денисової і інших - я з вами згоден і я раніше тут про це писав. Якщо конкретно, то писав про те, що Денисова не була помічена у спробах допомогти Ріфмастеру та Кузьменко, коли вони в СІЗО були, а тут прямо зірвалася і в Тбілісі полетіла!
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23.11.2021 13:38 Ответить
Не важливо чи Денисова чи хтось інший із народних депутатів які без згоди МЗС швантяються по світу та на рівні країни гадять по всіх напрямах прикиваючись мандатами та ,,незалежними,,якимись єкспертами.Чим шкодять,можливо і цілеспрямовано Україні.
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23.11.2021 16:35 Ответить
Просто зрозумійте просту річ: видавати автоблогера за агента спецслужб і снайпера - ну дуже тупо. Я його відео дивлюся час від часу, норм чувак, проукраїнський, проти Зе, підтримує АТОшників. Думаю, він просто під гарячу руку попав, бо журналіст!
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23.11.2021 13:22 Ответить
Коменти просто шок, в нас баранів які вірять у маячню проросійських сил у Грузії, повно.
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23.11.2021 12:22 Ответить
А где гарантии, что депортированные не работали на ФСБ? У нас президент "странный!, в Молдове Чауса крадет, так что все возможно
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23.11.2021 11:40 Ответить
Точно не работают, грузики фсбешников не за какие коврижки бы не депортировали....
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23.11.2021 11:47 Ответить
Может быть. НО рассказывают, что Карлсон бабки от Курченко получал. А кто такой Курченко помните?
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23.11.2021 11:58 Ответить
Москалику, ну ти б погуглив спочатку, хто такий цей Кашчук... Він автомобільний журналіст, має Youtube-канал про тачки інвокар - він не воєнний, не снайпер, не СБУшник! Це навіть не політичний журналіст типу Найома!

От видно, що ти з-за порєбріка пишеш, українці знають, що таке Інфокар!
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23.11.2021 11:47 Ответить
Дуракам закон не писан. Со всякой гопотой спорить - себя не уважать, Иди на ... дл-б
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23.11.2021 11:56 Ответить
Гопота - кацапоязична і матюкається!
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23.11.2021 12:02 Ответить
Точно идиот. Гопник, такой же международный термин как и титушки и зебилы.. Но для придурков c твоим погоняловом это нормально. Наверное и драконов веришь, недоразвитое
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23.11.2021 12:34 Ответить
А ще гопота поголовно неграмотна, а в тебе з розділовими знаками повний ахтунг! Цікаво,я ке в тебе утворення?
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23.11.2021 12:36 Ответить
Знаки препинания? Дешевый аргумент тупого скомороха. Иди драконов лови, и на картинку с Дейенерис мастурбируй . Один хрен, тебе, прыщавой школоте (и нулевке тупорылой) ничего не светит
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23.11.2021 12:58 Ответить
Так яке утворення?
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23.11.2021 13:02 Ответить
Каждая вонючка мнит себя рыцарем Ланселотом. Смени логин, недоразвитое. Например на Теон Грейджой, для тебя в самый раз будет
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23.11.2021 15:31 Ответить
Так я не почув, яке утворення в тебе?
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23.11.2021 15:36 Ответить
Заело? Классное погоняло у тебя отныне - Вонючка
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23.11.2021 15:42 Ответить
Соромишся утворення?))))
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23.11.2021 15:58 Ответить
Выпей солярки, Вонючка. Может расклинит
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23.11.2021 16:09 Ответить
Можеш не старатися, всі і так побачили, що ти кацапський бот з ********-перекладачем...
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23.11.2021 17:28 Ответить
Вонючка! Все это кто? Ты и твоя тупость?
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23.11.2021 17:43 Ответить
Та підлога сайту
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23.11.2021 17:56 Ответить
Вонючка! Тебе мамка разрешает в нете сидеть?
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23.11.2021 19:24 Ответить
Так яке утворення, що ти встидаєшся сказати?
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23.11.2021 20:36 Ответить
Вонючка. Ты еще здесь.?
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23.11.2021 22:03 Ответить
Ведь ,,кража,, Чауса была только на руку самого Чауса.Если до кражи он фигурировал как взяточник то теперь как пострадавший из свободным выездом из Украины.
Взяточник легализовался успешно,такую комбинацию успешно могли провернуть только СБУ Украины под руководством ФСБ.
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23.11.2021 13:24 Ответить
P.S.Такую бы оперативность и умелость нашим СБУ в деле из ,,Вагнеровцами,,
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23.11.2021 13:26 Ответить
Не верю ни Додику ни его шефу Михуилу. Просто не верю.
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23.11.2021 11:44 Ответить
Абсолютно согласен с мнениями , что все эти грузинские ястребы типа: Сакваралідзе, Саакашвілі, Деканоидзе, Арахамия , Жвания и прочая грузинская сволочьі ...достатньо помутили води в Україні!!! тому я тоже не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ.... Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА дебильна, продажна зевлада и створився такий безлад!!.
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23.11.2021 13:56 Ответить
 
 