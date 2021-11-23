Украина в Совбезе ООН: Мы столкнулись с поставкой Россией оружия в больших масштабах на оккупированные территории
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Противодействие незаконной поставке оружия на оккупированные территории является одним из приоритетов в сфере безопасности для Украины, защищающей суверенитет и территориальную целостность от агрессии РФ.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время дебатов в Совбезе по стрелковому оружию и легким вооружениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина сталкивается с незаконными поставками оружия в больших масштабах через участок границы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму", - сказал дипломат.
Он напомнил о регулярных сообщениях о "тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее". По словам Витренко, под предлогом гуманитарной помощи или другими путями в Украину доставляется все большее количество оружия, боеприпасов и военной техники.
Такие действия противоречат букве и духу программы ООН по предотвращению незаконного обращения стрелкового оружия и легкого вооружения, а также подрывают глобальные и региональные усилия в этой сфере, подчеркнул Витренко.
"Единственным действенным способом остановить это является возобновление полного контроля правительства Украины над всем участком международно признанных границ нашей страны", - подытожил украинский дипломат.
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