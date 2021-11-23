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Украина в Совбезе ООН: Мы столкнулись с поставкой Россией оружия в больших масштабах на оккупированные территории

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина в Совбезе ООН: Мы столкнулись с поставкой Россией оружия в больших масштабах на оккупированные территории

Противодействие незаконной поставке оружия на оккупированные территории является одним из приоритетов в сфере безопасности для Украины, защищающей суверенитет и территориальную целостность от агрессии РФ.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко во время дебатов в Совбезе по стрелковому оружию и легким вооружениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина сталкивается с незаконными поставками оружия в больших масштабах через участок границы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму", - сказал дипломат.

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Он напомнил о регулярных сообщениях о "тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее". По словам Витренко, под предлогом гуманитарной помощи или другими путями в Украину доставляется все большее количество оружия, боеприпасов и военной техники.

Такие действия противоречат букве и духу программы ООН по предотвращению незаконного обращения стрелкового оружия и легкого вооружения, а также подрывают глобальные и региональные усилия в этой сфере, подчеркнул Витренко.

"Единственным действенным способом остановить это является возобновление полного контроля правительства Украины над всем участком международно признанных границ нашей страны", - подытожил украинский дипломат.

Автор: Наталя Джума
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"з постачанням"
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23.11.2021 11:22 Ответить
ага, "продуктів споживання"
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23.11.2021 11:27 Ответить
можна відосік, або посилання, ну для підтвердження виступу саме в дебатах?
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23.11.2021 12:29 Ответить
Де докази?
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23.11.2021 12:34 Ответить
Слепошарый?
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23.11.2021 13:32 Ответить
Де докази про Російське переміщення взагалі?
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23.11.2021 12:37 Ответить
Совсем слепошарый?
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23.11.2021 13:32 Ответить
А в ответ ... тишина.
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23.11.2021 13:24 Ответить
Танки, "Грады","Ураганы", гаубицы, САУ, "Буранино" - это не "легкие" вооружения, это самые тяжелые ударные вооружения, предназначенных для регулярных воинских частей. Когда же у нас будут говорить так, как оно есть на самом тделе?
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23.11.2021 17:21 Ответить
 
 