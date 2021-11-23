На 97 году жизни скончался ученый, бывший узник Аушвица Малицкий, чья желто-голубая лента возмутила российские СМИ

Сегодня на 97 году жизни скончался Игорь Малицкий - бывший узник Аушвиц-Биркенау и еще трех нацистских концлагерей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, печальную новость о смерти известного харьковского ученого сообщила внучка Малицкого Алиса.

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"Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец - Малицкий Игорь Федорович. Будем очень скучать по тебе", - написала она.

Игорь Малицкий старался каждый год ездить на памятные дни в музей на месте концлагеря. Традиционно бывшие заключенные одевают ленты в цветах национальных флагов своих стран. В 2015 году российские СМИ обрезали желто-голубую ленту на груди Малицкого, публикуя его фото.

Цензор.НЕТ в 2015 году брал интервью у Малицкого, где он высказал свою позицию.