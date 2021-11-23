У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова
Новости Цензор.НЕТ Общество
В патрульную полицию в Харьковской области не идут из-за уровня заработной платы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала начальница патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак на выездном заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове.
"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год", - сказала Стрижак.
Как уточнил представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, уволились около 100 патрульных.
"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения Управления, транспортные средства, не будет работников полиции. Престижа профессии нет потому, что у нас низкая заработная плата", - добавила она.
"И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и так же горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств - эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", - добавила Стрижак.
По информации сайта Патрульной полиции Украины, зарплата патрульного в Харькове составляет 13 200 грн в месяц (без учета налогов).
Пожалуйста, подождите...
Та ви всі зазираєте у сраку можновладцям, тому ніде порядку нема.
Ех....офіцери, де ваша честь.
Ты, то есть.
А красти я боюся...
Поїду я до міста -
В Поліцію наймуся!!!
Буквально кілька днів на шиномонтажі, чекаю в черзі, щоб "перезути" машину. В мене запитує один з клієнтів в черзі:
- А що скажете про нашого президента?
- Я краще промовчу, бо цензурних слів нема.
- Зато він дороги робить!
Тупому бидлу то ніяк не дійде, що крім доріг в країні є ще ДУЖЕ БАГАТО інших проблем. Що ті дороги в борг, який нашим правнукам віддавати прийдеться, що ті дороги в нас золоті... Стіна непробивна... зато дороги робить...
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
Там столько бобла что хватит всем полицейским по ЗВЕЗДОЛЕТУ купить!!!
Не брызгай какашками - пусть ребята работают ,а ты просто на ночь стакан кефира!!!!
Украина - это сказка!!!! Нет лучше места на этой планете!!! Есть лучше климат , и богаче зарплаты- но не трынди Брат!!!!!!
А за гроші витрачені та «результати реформ» хто відповість…
Асфальт…+ фонарі…
зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 - ей мало
500 дол. ср.зп это хорошие деньги говорит гарант.
а посути - эти рукозоды банальный протокол не могут заполнить правильно.Взять тот же коап 44,3 которым они пугают - 80% дел судьи даже не рассматривают, ибо протоколы поступившие это бедапечаль.