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Новости Общество
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Харьков (6537) патрульная полиция (1791)

У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова

Новости Цензор.НЕТ Общество

У меня нет людей. За последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, - глава патрульной полиции Харькова

В патрульную полицию в Харьковской области не идут из-за уровня заработной платы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала начальница патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак на выездном заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове.

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет. И по состоянию на данный момент хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год", - сказала Стрижак.

Как уточнил представитель патрульной полиции Харьковской области Дмитрий Гайдук, уволились около 100 патрульных.

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"Мы столкнемся после Нового года с тем, что будут стоять помещения Управления, транспортные средства, не будет работников полиции. Престижа профессии нет потому, что у нас низкая заработная плата", - добавила она.

"И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и так же горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств - эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", - добавила Стрижак.

По информации сайта Патрульной полиции Украины, зарплата патрульного в Харькове составляет 13 200 грн в месяц (без учета налогов).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
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23.11.2021 11:44
+12
"Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
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23.11.2021 11:42
+10
Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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23.11.2021 11:37
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Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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23.11.2021 11:37 Ответить
Знач ти такий начальник..
Та ви всі зазираєте у сраку можновладцям, тому ніде порядку нема.
Ех....офіцери, де ваша честь.
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23.11.2021 11:39 Ответить
главное у нас презедент хороший
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23.11.2021 11:40 Ответить
"Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
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23.11.2021 11:42 Ответить
"Я помню, как всё начиналось..." (с)

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23.11.2021 11:42 Ответить
600 баксов вы месяц мало тяжелее известного органа не подымая с жиру бесятся...
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23.11.2021 11:42 Ответить
Так иди в полицию, в чем дело?
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23.11.2021 12:31 Ответить
А в управлении,в кабинетах тоже недобор?
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23.11.2021 11:42 Ответить
там все норм) за тех крыс кабинетных жар руками загребать нет желающих...
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23.11.2021 11:59 Ответить
я щось не зрозумів: почтакова зарплатня солдата сухопутних військ ЗСУ складає 10 тис. грн., і це отримують військовослужбовці країни, що знаходиться у стані війни. Так, в секторі є доплати. Але.. Поліціянти не хочуть працювати за 13200?!! + ништякі, які вони мають? Думка зрозуміла: влада, побоючись протестів, ставорює підстави для підвищення зарплат своїм захисникам.
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23.11.2021 11:43 Ответить
В зоні бойових дій отримують 20-25 тис.
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23.11.2021 12:32 Ответить
дехто навіть і набагато більше, це залежить від звання, посади і роду військ, але простий солдат СВ ЗСУ у секторі отримує не більше 18 тис.
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25.11.2021 11:32 Ответить
В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
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23.11.2021 11:44 Ответить
Так піди ти в поліцію!
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23.11.2021 11:48 Ответить
Вы бы хоть попытались вникнуть в смысл написанного....
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23.11.2021 11:50 Ответить
Иди и исправляй. Все карты в руки. Если никто бороться изнутри не будет, ничего не изменится
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23.11.2021 12:34 Ответить
Дурик, если бы ты хоть как то пытался понять прочитанное, твои бы высеры не были вырваны из контекста... А так ты выглядишь, мягко сказать, глупо. Ну это очень мягко сказано.
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23.11.2021 12:47 Ответить
Глупо выглядит человек, который сам ничего не понимает в том вопросе, о котором вещает.
Ты, то есть.
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23.11.2021 12:59 Ответить
А ты Вася, мусор??? Фразу иди к нам и наведи порядок может сгенерировать только больной мозг мусора, вернее то вещество, которое у мусоров вместо мозга.
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23.11.2021 14:51 Ответить
Имбецил, читать не умеешь? Где там "к нам"?
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26.11.2021 13:04 Ответить
Ну ты читать умеешь а понять прочитанное не в состоянии, и кто после этого имбецил?
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29.11.2021 13:52 Ответить
ой, а кто же это сделал вместе?
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23.11.2021 11:50 Ответить
У Деканодзе, действительно был совершенно другой подход. Поэтому она была очень неудобной армянину и он приложил все силы что бы ее выжить. С ее уходом, попытки реформ закончились...
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23.11.2021 11:53 Ответить
Робити я не хочу...
А красти я боюся...
Поїду я до міста -
В Поліцію наймуся!!!
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23.11.2021 11:46 Ответить
Нема людей щоб їздити на тих машинах? Зато дороги он які!
Буквально кілька днів на шиномонтажі, чекаю в черзі, щоб "перезути" машину. В мене запитує один з клієнтів в черзі:
- А що скажете про нашого президента?
- Я краще промовчу, бо цензурних слів нема.
- Зато він дороги робить!
Тупому бидлу то ніяк не дійде, що крім доріг в країні є ще ДУЖЕ БАГАТО інших проблем. Що ті дороги в борг, який нашим правнукам віддавати прийдеться, що ті дороги в нас золоті... Стіна непробивна... зато дороги робить...
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23.11.2021 11:50 Ответить
Так я бачив як зеля на дорожньому катку асфальт закатував
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23.11.2021 12:19 Ответить
Прсрався? Молодець. Але штани чого не скинув? Чи так тобі тепліше? Воно ж то так. ЗЕлупа ж постарвся, і з газом, і з вугіллям... так що правильно, сри собі в штани, тепліше буде.
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23.11.2021 12:39 Ответить
о, ще одик "какаиновий" появився
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:31 Ответить
Докерувались ЗЕбилы!
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23.11.2021 11:52 Ответить
А с кем же теперь селфи делать, а?
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23.11.2021 11:58 Ответить
А хіба "космонавтів" не вистачає? Он на днях скільки їх топталося біля будівлі ОПи!
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23.11.2021 12:02 Ответить
Створіть "поліцейський пенсійний фонд", тоді кожен буде розуміти що втрачає, коли звільняється і відповідно зарплату
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23.11.2021 12:17 Ответить
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23.11.2021 12:20 Ответить
Это хорошо
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23.11.2021 12:24 Ответить
Ну да, не идут. Зарплата маленькая, работа нервная, на груди регистраторы - взятки не дают брать.
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23.11.2021 12:25 Ответить
А наш народ без взяток не может. Начиная с учителя, заканчивая сантехником.
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23.11.2021 12:35 Ответить
Да к сожалению. Менталитет такой.
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23.11.2021 12:41 Ответить
Плох тот полицейский, который не стремится стать олигархом. Ну хоть предать кого-то.
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23.11.2021 12:30 Ответить
При Порошенко полиции подняли значительно зарплату, но внедрили систему, которая минимизировала получение взяток, там было много энтузиастов, а теперь все вернулось, средний офицерский состав снова берет во всю катушку, зарплата обесценилась, ее больше не поднимают и в патрульной полиции теперь можно наблюдать тот же состав, который был при януковича, помните эти группки по три четыре мента, один из которых, как правило, ростом 1.50, но самый борзый, проще говоря в полиции теперь преобладают недалекого ума люди, которые не умеют зарабатывать деньги и вообще ничего не умеют.
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23.11.2021 12:30 Ответить
Ой!!!!! Хорош трындеть!!!!! Поскребите по сусекам или по котеджам своих служителей гос- ва!!!!
Там столько бобла что хватит всем полицейским по ЗВЕЗДОЛЕТУ купить!!!
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23.11.2021 12:32 Ответить
Не то, что полицейским, на 3 бюджета Украины хватит, если не больше.
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23.11.2021 12:42 Ответить
51 экипаж в городе где живет 1,5 миллиона человек. А сколько в этом экипаже людей, два?
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23.11.2021 12:39 Ответить
А нужна ли нам такая полиция??? Я несколько раз сталкивался с этими так называемыми "правоохранителями". Мало того, что они безграмотны, так они еще и не защищают простых людей от бандитов и наркоманов. Я несколько раз вызывал патрульных, чтоб задержали воров, бандитов, особей, делающих закладки наркотиков и все без толку. Выиграл, к моему большому удивлению, против патрульных полицейских дело в суде. И их даже не наказали. ПОЛИЦИЯ В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ОНА СУЩЕСТВУЕТ _ БЕССМЫСЛЕННА!!! А молодые люди правильно делают, что не идут в полицию, ибо умным, работящим, имеющим совесть там не место. Молодые идут в IT, в бизнес, открывают старт-апы, для молодых людей практически нет перспектив в Украине с этой властью, и ее полицией, поэтому многие уезжают за границу. В Германии готовы платить нашим строителям 100000грн в месяц, предоставляют жилье, питание, возможность обучаться. В Украине с приходом Зеленского только безысходность.
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23.11.2021 12:43 Ответить
Сашуля - человек полный говна и негатива - никогда не увидит радугу!!!
Не брызгай какашками - пусть ребята работают ,а ты просто на ночь стакан кефира!!!!
Украина - это сказка!!!! Нет лучше места на этой планете!!! Есть лучше климат , и богаче зарплаты- но не трынди Брат!!!!!!
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23.11.2021 12:50 Ответить
вообще людей на улицах стало мало, если сравнивать ещё лет 5 назад - всё это странно
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23.11.2021 12:50 Ответить
«Реформа від рюкзакова» та її результати…
А за гроші витрачені та «результати реформ» хто відповість…
Асфальт…+ фонарі…
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23.11.2021 12:50 Ответить
Видимо, там к лапкам не так "прилипает" как на других должностях полицаев!
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23.11.2021 13:09 Ответить
Нашлась хоть одна, кто публично озвучил катастрофический некомплект в полиции. При Авакове и пикнуть никто не смел.
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23.11.2021 13:21 Ответить
По меньше воровать надо и всем тогда хватит!!А если 600 долларов в месяц это мало пусть идут улицы Харькова подметать!!
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23.11.2021 13:49 Ответить
этих слуг мудрого нарИда хрен поймешь.
зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 - ей мало
500 дол. ср.зп это хорошие деньги говорит гарант.

а посути - эти рукозоды банальный протокол не могут заполнить правильно.Взять тот же коап 44,3 которым они пугают - 80% дел судьи даже не рассматривают, ибо протоколы поступившие это бедапечаль.
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23.11.2021 13:57 Ответить
Почему именно Харьков?Не виду жалоб из других регионов. И вообще, что значит "у меня уволилось", "у меня больше нет"?Это что, патрульные словно огурцы, которых можно купить в любом супермаркете и они станут твоими?
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23.11.2021 16:07 Ответить
 
 