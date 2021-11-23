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Кулеба выразил соболезнования родным и друзьям погибших в аварии автобуса в Болгарии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Кулеба выразил соболезнования родным и друзьям погибших в аварии автобуса в Болгарии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким граждан Северной Македонии, погибших в масштабном ДТП в Болгарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твитер главы МИД.

"Ужасные сообщения из Болгарии, где авария автобуса унесла жизни многих граждан Северной Македонии. Выражаю соболезнования родным и друзьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Кулеба.

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Как сообщалось, в ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

Автор: Наталя Джума
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а родсттвенникам погибших на фронте он не хочет высказать соболезнования или это не тот хайп? скотиняка...
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23.11.2021 11:54 Ответить
Не неси хни, он министр иностранных дел, у него работа такая-общение с заграничными дип ведомствами.
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23.11.2021 12:27 Ответить
 
 