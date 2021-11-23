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Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ не допустила утечки за пределы Украины разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленника, пытавшегося продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сотрудники СБУ разоблачили в июне этого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительных и объемных исследований большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка может нанести ущерб обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства", - отмечают в СБУ.

Также сообщается, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ 01
Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ 02
Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ 03
Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ 04
Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ 05

"Уже сейчас установлено, что сведения с ограниченным доступом житель Николаева, ранее работавший на одном из отечественных оборонных предприятий, оценил в $2 млн", - утверждают в СБУ.

Кроме того, отмечается, что обманом злоумышленник получил от своего бывшего коллеги немаловажную часть проекта, к работе над которым последний был непосредственно привлечен.

"В ходе проведения спецоперации контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев в размере $7 тыс. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника при передаче $243 тыс. за указанную часть оборонных сведений. Во время обысков по месту жительства фигуранта изъяты документы и компьютерная техника доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+1
а Ермаку и Зеле когда предьявят?
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23.11.2021 13:53
+1
А головного диверсанта ************ який угробив ЧСЗ новінського шо з ним
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23.11.2021 14:31
+1
Через декілька днів ця гнида буде працювати радником у Єрмака.
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23.11.2021 14:47
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Небось "Зоря" - "Машпроект". Больше в Николаеве, секретного ничего такого нет
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23.11.2021 12:00 Ответить
Ну может еще чертежи "Кузи"
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23.11.2021 12:01 Ответить
очень ошибаешься
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23.11.2021 12:38 Ответить
Например?! Давайте думать логично, что составляет гостайну: 1. Расположение, оснащение воинских частей, объектов, систем ПВО, систем связи.... 2. Новые разработки в области военной техники 3.Старые разработки времен совка на которые по тем или иным причиной им не достались...
Все это конечно есть в Николаеве (соответственно 1. это и бригады и ПВО...; 2. Зоря машроект, ЮТЗ сюда же я их не разделяю; 3. судостроительные КБ )
В данном случае, сказано, что речь идет про проект над которым они работали, т.е. это новый проект, а значит Зоря Машпроект
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23.11.2021 13:11 Ответить
Заря-Машпроект не имеет отношения к военному кораблестроению
в Николаеве находится не одно КБ которое успешно работает. Включая ИПЦК
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23.11.2021 13:17 Ответить
Ну во первых, Заря-Машпроект имеет прямое отношение к военному кораблестроению (для военных кораблей очень даже используют газотурбинные установки). Во вторых ИПЦК это опять же кораблестроение - а это либо старые проекты, либо новые но касаются они кораблей малых водоизмещений (катера, малые корабли), что не очень интересно Рашке (тем более на 2млн).
Если что все новые суда/корабли, строят на основании старых проектов (прототипов), там по сути кроме обводов корпуса никаких НОУ-ХАУ нет. Внутреннее устройство интерес конечно представляет, для понимания более эффективного потопления, но с учетом того что у нас концепция москитного флота, для потопления единицы которого достаточно любой ракеты и попадания в любую часть...это особого смысла не имеет (тем более за 2млн).
Так что как ни крути, а крутимся мы около турбин!!!!
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23.11.2021 13:39 Ответить
ты кораблестроитель?
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23.11.2021 13:44 Ответить
Да
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23.11.2021 13:45 Ответить
да ты что? серьезно?
ок. проверим?
сколько в Николаеве проектным кораблестроительных организаций?
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23.11.2021 13:47 Ответить
Инженер-кораблестроитель если быть точным. И прикинь из Николаева!
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23.11.2021 13:46 Ответить
какой тип слипа на "61" заводе?
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23.11.2021 13:47 Ответить
судя по зацикленности за "щаре" ты окончил машфак НКИ. ты машиностроитель а не кораблестроитель.
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23.11.2021 13:54 Ответить
"щаре" = "заре"
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23.11.2021 13:54 Ответить
бред пишешь. остановись. ты не в теме и пытаешься умничать.
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23.11.2021 13:45 Ответить
Один из "малых" проектов ИПЦК

Ракетный корвет

Длина, наибольшая:
112,0 м

Ширина, наибольшая:
13,5 м

Осадка, максимальная:
3,5 м

Водоизмещение, полное:
2650 т

Автономность:
30 суток

Экипаж:
110 чел.
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23.11.2021 14:01 Ответить
Ну еще Экватор, но я не думаю, что там есть какие-то секретные разработки по системам вентиляции на 2млн.
Разве что чертежи кондиционеров для Мавзолея (это нигде не озвучивалось но их изготавливали они, как то видел фильм про мавзолей и показывали шкафы кондиционеров, там был логотип Экватора)
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23.11.2021 13:15 Ответить
прежде чем умничать научись читать
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23.11.2021 13:17 Ответить
ПНХ
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23.11.2021 13:39 Ответить
приятно пообщаться с культурным человеком.
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23.11.2021 13:46 Ответить
на палю, гниду !
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23.11.2021 12:00 Ответить
В Николаеве давным-давно ржавеют ВСЕ верфи ,на ЧСЗ работают сотня-другая человек ,61й вообще стоит или вернее уже лежит ,шо он там кому мог передавать непонятно ,скорее всего какой-то шизофреник сам себя насадил на кукан ...
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23.11.2021 12:07 Ответить
бред
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23.11.2021 12:39 Ответить
А який шизофренік дав на це 250 000 дол?
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23.11.2021 12:43 Ответить
СБУ показать свою работу...контрольная закупка...Если шпионі у руля то надо же для лохов свою работу показать...заодно получить благодарности и повышеня по службе
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23.11.2021 22:09 Ответить
У китайцев деньги еще есть ...
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23.11.2021 12:10 Ответить
а Ермаку и Зеле когда предьявят?
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23.11.2021 13:53 Ответить
СБУ-респект...
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23.11.2021 13:59 Ответить
А головного диверсанта ************ який угробив ЧСЗ новінського шо з ним
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23.11.2021 14:31 Ответить
там ещё чуркины руки приложили
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23.11.2021 22:04 Ответить
За зраду мінімум 20 років, а під час війни вища міра , мінімум пожиттєво. Жах , там хлопці гинуть за батьківщину, а ця мерзота продає ворогу таємниці. ЗРАДА! І ТОМУ ДОВІЧНЕ МІНІМУМ. ЧОМУ БОЛГАРІЯ ЗА ЗРАДУ ЗАСУДЖУЄ НА ДОВІЧНО, ВОЮЮЧА УКРАЇНА ПРОБАЧАЄ....
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23.11.2021 14:33 Ответить
Через декілька днів ця гнида буде працювати радником у Єрмака.
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23.11.2021 14:47 Ответить
 
 