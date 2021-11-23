Объявлено подозрение в государственной измене жителю Николаева, который пытался продать иностранцам секретные разработки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Контрразведка СБУ не допустила утечки за пределы Украины разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленника, пытавшегося продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сотрудники СБУ разоблачили в июне этого года.
Об этом говорится в сообщении пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"После длительных и объемных исследований большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка может нанести ущерб обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства", - отмечают в СБУ.
Также сообщается, что злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
"Уже сейчас установлено, что сведения с ограниченным доступом житель Николаева, ранее работавший на одном из отечественных оборонных предприятий, оценил в $2 млн", - утверждают в СБУ.
Кроме того, отмечается, что обманом злоумышленник получил от своего бывшего коллеги немаловажную часть проекта, к работе над которым последний был непосредственно привлечен.
"В ходе проведения спецоперации контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев в размере $7 тыс. Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника при передаче $243 тыс. за указанную часть оборонных сведений. Во время обысков по месту жительства фигуранта изъяты документы и компьютерная техника доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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Все это конечно есть в Николаеве (соответственно 1. это и бригады и ПВО...; 2. Зоря машроект, ЮТЗ сюда же я их не разделяю; 3. судостроительные КБ )
В данном случае, сказано, что речь идет про проект над которым они работали, т.е. это новый проект, а значит Зоря Машпроект
в Николаеве находится не одно КБ которое успешно работает. Включая ИПЦК
Если что все новые суда/корабли, строят на основании старых проектов (прототипов), там по сути кроме обводов корпуса никаких НОУ-ХАУ нет. Внутреннее устройство интерес конечно представляет, для понимания более эффективного потопления, но с учетом того что у нас концепция москитного флота, для потопления единицы которого достаточно любой ракеты и попадания в любую часть...это особого смысла не имеет (тем более за 2млн).
Так что как ни крути, а крутимся мы около турбин!!!!
ок. проверим?
сколько в Николаеве проектным кораблестроительных организаций?
Ракетный корвет
Длина, наибольшая:
112,0 м
Ширина, наибольшая:
13,5 м
Осадка, максимальная:
3,5 м
Водоизмещение, полное:
2650 т
Автономность:
30 суток
Экипаж:
110 чел.
Разве что чертежи кондиционеров для Мавзолея (это нигде не озвучивалось но их изготавливали они, как то видел фильм про мавзолей и показывали шкафы кондиционеров, там был логотип Экватора)