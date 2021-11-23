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Новости Политика Украины
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Газ (10098) Коломойский (1763) Наливайченко (893)

Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Генерального прокурора по требованию нардепа Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским по поводу передачи ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.

Об этом Наливайченко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Генпрокуратура открыла уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - сообщил нардеп. Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 01
Открыто уголовное производство по факту сговора властей с Коломойским по газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 02

Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября государственный "Нафтогаз" согласился передать газ "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему утвердили на собрании акционеров "Укрнафты" 30 ноября. Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа "Укрнафты" подписывать договоры. В отчете за 1 полугодие 2021 года "Нафтогаз" уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
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23.11.2021 12:00
+15
А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
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23.11.2021 12:04
+12
Бенядіктова як відкрила так і закриє.
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23.11.2021 12:03
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Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
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23.11.2021 12:00 Ответить
Бенядіктова як відкрила так і закриє.
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23.11.2021 12:03 Ответить
так по моему в последней строке письма венедиктовой четко написано. что прокуратура в это дело не ввязывается.
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23.11.2021 12:32 Ответить
Тому що діло в суді. Правильно? ))) Правильно. Так в чому вина Прокуратури коли ще не має рішення суду яке можно констатувати як сговір і довести доказами.? Все правильнос точки дій прокуратури.
А потім потрібно довести сговір влади з суддями які приймуть рішення і сговір пов'язати с Бенею.
Але вже некоторі все вирішили і зробили висновки і доносять людям всяку хрінь. Нормально?
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23.11.2021 13:05 Ответить
А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
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23.11.2021 12:04 Ответить
Беня понял тему. Если один раз простили 150 миллиардов, которые он вывел из Привата, из бюджета Привату компенсировали. То и ещё раз 100 миллиардов простят и компенсируют из бюджета.
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23.11.2021 13:44 Ответить
На цьому всі "потуги" прокуратури закінчаться.
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23.11.2021 12:05 Ответить
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23.11.2021 12:07 Ответить
Шановний, Ви головне лейтенанта сбу не просріть.
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23.11.2021 12:22 Ответить
Такі як коломойський ніколи не дадуть українцям жити заможно.
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23.11.2021 12:25 Ответить
Ці олігархічні тварюки гірші від януковоща, бо ховаються за спинами маріонеток і безкарно грабують Україну.
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23.11.2021 12:28 Ответить
походу зекоманду вместе с клоуном разберут на сегменты без майдана, шума и пыли, аккуратненько ножом и вилкой, мяско отдельно, кожу-коту, кости-собаке.
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23.11.2021 12:41 Ответить
БЄней попіаряться і ОПУщені і ЮЛЯ , свїй до свого ...
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23.11.2021 12:45 Ответить
Ціава ситуація. Тепер поміркуємо. Перше суть в чому. Укранафта колись давно подала в суд на Нафтогаз щодо оплати газу який належав Укрнафті(9млрд куб) ще при Яникі парашнику. На тепершній час суд ще неприйняв рішення стосовно цієї справи. Але бучу вже підняли ну ізвісно зі звинуваченнями не бені а зрозуміло кого. Тепер трохі вернемось назад. Вчаси сраного профффесора Беня заробляв на продажі -купівля газу як і всі інші уроди тих часі Фірташ, Бойко, Льовочкин та інші. І в момент коли в економіці України не хватало газу на зиму Яник(парашник) взяв зі сховища газ Бені бе купівлі і договорів отжавши (мабуть) бо Беня був не в общяке і його кинули як лоха. Беня подав у суд і там почалась возня розмазня потім яник-парашник здриснув в кацапщіну , потім війна почалась і ось тепер після майже 9 років беня вирішив забрати своє знов.
Повертаємось в наш час і бачимо що ситуація така. Беня судиться. Брехуни викорстовують цю ситацію як завжди. Питання : Я звісно розумію що зараз на мене накиниться свора скажених собак ..але Скажіть до чого тут влада і призидент??? Який звязок між Бенею і Зелею Ну просто аргументовано а не як бабульки на лавкаж зв'язуть Васю з Полатви з Катериною із Ужгорода навіть коли вони не зайомі. Звісно я розумію суть і тепершні балачки наших політиків знаюОсновні Зеля і Беня - банда. Суди продажні і підконтрольні владі тому суд віддасть газ бені (хоча це ще не відомо, але людей вже настромлюють спеціально) Вітренок поставив Зеля значит нфтагаз все зробить як накаже Зеля (сумнівні твердження, ну хоть якісь докази що це правда а непусті балачки)
Тепер що до суду думаю що Беня вигає суд це правда ну і скажим так правильно але хто скзав що його газ використали цьому є докази ? Йго газ досі в ситемі і його ціна досі1000 грн як тоді коли він свій газ поклав у газові сховища.. і тут виникає питання а скільки буде коштувати зберігання газу 9 років у газивих сховищах України чи її ситемі. От тут і цікава ситуація .. Беня навіть ще буде вииний Україні за зберігання свого газу. Треба дочикатись рішення суду.
І тепер про ворів які завжди первими кричать держи вора... Люди не треба приймати слова політиків за чисту монету ..наші політики всі вори 99,9% А от навіщо їм потрібна буча це вже зовсім інше.
Подивимось що буде далі.і хто буде правий а хто брехуном.
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23.11.2021 12:49 Ответить
А от по рішенню суду вже можна судити хто сидітеме у в'язниці. Україна демократична держава і іде в ЕС тому потрібно бути Европейцями і судити за скоєне ане до того..
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23.11.2021 13:00 Ответить
Атепер чисто віртуально як що взяти зберігання 1000куб газу на одну добу по 1 долару то виходть за день Беня повинен заплатити 9 млн доларів а за рік приблизно 3,2 млрд а за 9 років приблизно 30 млрд грн. Тепер головне щоб Нафтогаз все робив правильно і юристи робили як потрібно. Беня може залишитись без свого газу тому що лохонув вірніше що дав себе кинути Янику парашнику.
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23.11.2021 13:30 Ответить
Ответ на Ваш вопрос https://t.me/s/pecherhill
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23.11.2021 13:33 Ответить
Ну і що це за телеграмканал.. Чергові ЗМІ? А що це мені дасть? Начитатся ? Не зрозумів.
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23.11.2021 13:39 Ответить
а що тут тобі не зрозуміло? чи ти справді наївно думаєш, що Беня платитиме за зберігання свого газу за всі ці роки? )) Знаючи чи здогадуючичь, що так і буде, то Беня взагалі не починав би ці качелі з тим газом. При Пороху сидів в Ізраїлі і навіть не рипався. а тепер вилізло і паразитує на українських ресурсах. Коли всі свої при владі гріх не скористатися такими можливостями.
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24.11.2021 00:08 Ответить
Мені все зрозуміло але я не казню за те що ще не відбулось.Розумієш. От ти наприклад можеш когось вбити.. ну я так тебе зрозумів (наприклад) так що мені тебе грохнуть напред чи посадити в яму щоб ти не зробив чогось поганого в майбутньому???
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24.11.2021 11:12 Ответить
та з участю Бені відбулося інше, можливо, ще більше резонансніше, ніж ця ситуація з тим газом. я маю на увазі викачані Бенею мільярди гривень з Приватбанка. І що, хтось за це Беню наказав? та само і з газом цим буде. Беня "своє" відсудить і забере ще й з відсотками. і ніхто його за це не накаже.
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24.11.2021 19:47 Ответить
а ти і дальше наївно вір в казки про те, що Беня за зберігання того газу, заплатить 32 млрд грн до держбюджету. ))
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24.11.2021 19:49 Ответить
не зря беня потратился на сериал, лисапед и нарика-дурачка, грабить можно круглосуточно.
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23.11.2021 12:51 Ответить
Если суд присудит отдать газ Коломойше - значит нет украинского суда. Есть карманная шобла Коломойши
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23.11.2021 13:20 Ответить
Бенько та його єдинокровна братія хасидського гатунку із уряду, ведуть притаманні їм ігрища з мамоною, на фоні вилупивших свої баранячі очі українців, вибраших їх керувати своєю квітучою Ненькою...
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23.11.2021 13:25 Ответить
Печерский холм
​​🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Игорь Коломойский решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.

💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Коломойский. Ему простили несколько крупных долгов перед государством. Его структуры контролируют Центрэнерго и Укрнафта. Под его контроль сейчас переданы шахты государственного «Добропольеугля». Структуры Коломойского сейчас руководят скандальной «Трубой Медведчука». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.

📺Коломойский опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, ценность Коломойского для команды Зеленского-Ермака взлетела до небес, телеканал «1+1» это последний их мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Коломойского рейтинг Зеленского и «Слуги народа» обвалится стремительно.

💨Олигарх Коломойский это видит и пользуется. «Укрнафта» Коломойского вдруг захотела передачи ей находящегося в газохранилищах природного газа объемом от 700 миллионов до 9 миллиардов кубометров, по судебным искам, история которых тянется со времен президента Ющенко. Ранее Коломойского с такими требованиями посылали в разной степени грубости. Однако времена меняются. После «вагнергейта» Коломойский на переговорах с Ермаком все чаще заговорил об объективной политике телеканала и о необходимости демонстрации разных точек зрения. Намек прозрачный - либо платите, либо поддержка «1+1» на этом и закончится.

💸Стороны сошлись на 3,5 миллиардов кубов газа, пребывающего в украинских газохранилищах. По сути, речь идет о просто отдаче Коломойскому 3,5 миллиардом долларов США, а может и больше. Цена газа в Европе колеблется около 1 доллара США за кубометр - вот по такой цене Коломойский и продаст газ Навтогазу, которому просто некуда будет деться. В отопительный сезон Украина зашла с дефицитом угля и газа.

В стране уже идут веерные отключения, которые стыдливо называют ремонтными работами. Однако.

🤦🏼Коломойский наплодил себе слишком много врагов, в т ч среди своих вчерашних партнеров. Когда сделка была уже запущена, в прессу с интервью вдруг вылез старый бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан и раскрыл все карты. Историю тут же подхватил порошенковский депутат Алексей Гончаренко. Скандал случился громкий, Нафтогаз был вынужден все отрицать. Сделку заморозили.

🤬А тем временем в Европе стали падать цены на газ. Коломойский нервничает. Он требует свой газ прямо сейчас и угрожает немедленно изменить редакционную политику «1+1». О том, как удовлетворить аппетиты Коломойского и не подставиться самому, Ермак сейчас ломает голову.

😎Геннадий Корбан когда то рассказал анекдот. Коломойский нашел на улице кошелек полный стодолларовых купюр. Пересчитал. Вынул. Внимательно осмотрел кошелек снаружи и изнутри. И глубокомысленно произнес: «Чего-то не хватает!» В каждом анекдоте есть доля анекдота.
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23.11.2021 13:28 Ответить
А як вам в такому вигляді:
🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Петро Порошенко решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.

💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Порошенко. Ему простили несколько крупных долгов перед государством не садять у в'язницю. Его структуры контролируют більшість владних структур через поставлених людей. . Структуры Порошенко сейчас руководят скандальной «Укроборонпром». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.

📺Порошенко опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, Порошенко свой телеканал «Прямий» отдал двереным особам ето последний его мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Порошенко рейтинг Зеленского и «Слуги народа» не обвалятся стремительно.
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23.11.2021 13:49 Ответить
А когда коломойский вернет деньги украденные им у вкладчиков Приватбанка? Кстати, кто-нибудь на коломойского, по этому вопросу, в прокуратуру заявление подал?
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23.11.2021 13:36 Ответить
Кожному має бути зрозуміло, що необхідно обирати тільки з українців. Наливайченко, який явно не без недоліків, і той був би незрівнянно меншим злом ніж отакі.
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23.11.2021 13:39 Ответить
Цікаво ви завжди обираєте між тим що вам дадуть в лоба чи по лобі??))
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23.11.2021 13:57 Ответить
Валик пытается сгрести остатки своего рейтинга, чтобы не забывали😄

Але це дуже популярна маніпуляція😉

До відома: згідно ст.214 КПК усі заяви про злочин вносять до ЄРДР. Це жодним чином не підтверджує чи не спростовує наявність складу злочину.

Тому зареєструвати КП - це подати заяву. Кожен має право😉
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23.11.2021 15:24 Ответить
о, и Юляша тоже скинула ЗЕленые босоножки...
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23.11.2021 19:44 Ответить
 
 