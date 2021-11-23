Украина продлила контракт с Pfizer: ежегодно будет покупать 25 млн доз COVID-вакцины для дополнительных прививок, - Ляшко
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Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. За это время Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - отметил он.
По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.
"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно скорее", - призвал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
А за яким протоколом Ви пропонуєте лікувати?
Корью переболел естественным образом, ничего свехъестественного., что-то вроде гриппа. Имею природный иммунитет от кори.
Так и дожил уже до преклонных лет нормально без укалывания от того, чем я так никогда и не болел
Брешеш! У радянському дитинстві був проколотий з першого дня народження від усього, як і інші діти.
Единственное, что помню, что когда мы с отцом пришли в поликлинику за справкой в школу на нас все орали, видимо по причине отсутствия прививок.
Но в школу я пошел, а там уж всех, к сожалению, кололи без разбору.
Но меня не кололи больше чем других. Что не укололи до школы, то не докалывали.
В школе тоже болел мало, в отличие от однокласников, которые вечно были в соплях и кашлях.
Учился я хорошо. В 9-м классе заболел корью, когда сильно перемерз зимой, видно корь гуляла в школе.
Переболел приблизительно как гриппом, ничего особенного. Имею пожизненный нормальный иммунитет от кори
Якщо ви не вважаєте недоторканість людини цінністю, то і до вас інші будуть ставитись так само.
Не припиняю дивуватись та переконуватись, які ж ви, антивакси, розумово недорозвинені.
«Американець» ! У мене до вас прохання, не звертайсь більше до мене на форумі, щоб я не витрачала час. Взагалі-то, проваксери у труні бачили провладних чиновників від нашої медицини, у нас інші авторитети.
Ви серйозно?!!!
«Уколы Covid убивают здоровых молодых людей с беспрецедентной скоростью и истощают естественный иммунитет», предупреждает Хелен Смит,
медсестра с большим опытом работы, получившая психологическую травму от того, что она наблюдала и пережила во время работы в отделении интенсивной терапии во время «пандемии».
«Я работаю медсестрой почти 25 лет. Большую часть своей карьеры я провела в отделении интенсивной терапии. Я никогда не видела ничего подобного за всю свою карьеру», - признаётся Смит. «Они не позволяют врачам делать то, что они хотят делать, чтобы помочь пациентам. Всё регулируется начальством в больницах».
До введения вакцины против Covid пациенты на самом деле умирали не от вируса, а от врачебной халатности, объясняет Смит.
«Они умирали, потому что врачи немедленно интубировали пациентов и снабжали их Ремдесивиром, дорогим препаратом, который ничего не делает для лечения Covid или респираторного заболевания, но способен отключать органы», - говорит медсестра.
Во время первой волны Covid врачи внезапно отказались от протокола, который обычно применялся для пациентов, страдающих тяжелым респираторным заболеванием, и были проинструктированы соблюдать правила, равносильные проведению массовых убийств.
«Большая часть того, почему люди умирали от Covid-19, заключалась в том, что они вводили людям Ремдесивир и интубировали их. Единственный препарат, который они давали людям - это Ремдесивир, и мы все еще используем его. Ремдесивир стоит 5 000 долларов за пакет и ни на что не влияет. Это может отключить ваши органы. Многие пациенты с коронавирусом, получавшие Ремдесивир, попадают на диализ», - сообщает Смит. «Интубация пациентов - это, по сути, смертный приговор, особенно с вариантом дельта, мы спасаем очень немногих».
«В какой-то момент один наш врач начал давать пациентам Ивермектин, потому что у него был большой успех в своей амбулаторной клинике, и он справился. Руководство клиники пригрозило уволить его, если он продолжит делать это. Он не был настроен на конфронтацию и согласился, чтобы работать дальше».
Штефан Оэльрих:
«Вакцины МРНК являются примером для клеточной и генной терапии».
«В конечном счете, вакцины MRNA являются примером для клеточной и генной терапии. Я всегда люблю говорить, что если бы два года назад мы провели опрос среди общественности на тему «Готовы ли вы принять генную или клеточную терапию и ввести её в свое тело?», то, вероятно, мы получили бы 95% отказов».
Так! Бригада ольгинців-вірусологів зі стажем та досвідом.
Лише подивіться, в що ці недоумки перетворили Цензор. Складається враження, що це головний антиваксерний портал в Україні. Шкода, що модератори їх не видаляють та не деактивовують.
А я, наївна та довірлива, ще просила по-людськи, щоб більше не звертався до мене.
Пішов геть, придурок
Они думают, что нормальный, умный думающий и читающий человек на этот бред поведется.
Они ничего о прививках не знают и знать не хотят, они ничего не читают и не слушают ученых - иммунологов, вирусологов, профессоров, докторов наук с иным мнением.
Ну не хотят люди думать, ну такие они. Укололся и пошел. Но зачем давить и травить тех людей, которые интересуются тем, что им запускают в организм и каковы последствия.
А тепер усе це тільки українською.
Поверь мне, я украинский знаю лучше тебя. И всегда его буду отстаивать всеми возможными способами
Які ще проблеми вакцинації у тебе? Як ти можеш знати мову, лапоть? Де ти будеш її «отстаивать»? Не сміши мої пуанти, коли вони сміються, мені лоскотно.
Лекарства есть либо реальные, либо их не существует. О каком лекарстве конкретно идет речь?
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas
«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем, ничего не скрываем. Мы говорим им правду на все 100% - вы принимаете эту штуку и или ваша рука отваливается, или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
Читав. Автор реально все розклав по полицям. Із суттєвими доказами.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол!
Их можно колоть чем угодно, хоть святой водой , им без разницы. Главное уколоться за компанию.
Они даже инструкцию в глаза не видели того, что им укололи!
Що скаже партия и правительство, те й будуть робити.
Як сказав поет:
Слишком умных жизнь сама
чешет с двух боков:
горе им и от ума,
и от мудаков.