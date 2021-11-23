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Перевернутая лодка с двумя погибшими обнаружена вблизи острова Березань в Черном море, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Перевернутая лодка с двумя погибшими обнаружена вблизи острова Березань в Черном море, - ГСЧС

В Николаевской области вблизи о. Березань обнаружена опрокинутая лодка с двумя погибшими мужчинами, поиски еще одного человека продолжаются.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека", - сказано в сообщении.

Спасатели 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, изъяли тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. и транспортировали их на берег.

Также продолжаются поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не найдено.

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Автор: Анастасія Потіха
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