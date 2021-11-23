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В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кремль считает новые санкции США по "Северному потоку-2" незаконными и неправильными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона", - подчеркнул он.
По словам Пескова, Москва относится к этому крайне негативно.
"Мы неоднократно об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный диалог", - добавил пресс-секретарь Путина.
Топ комментарии
+5 Вальдемар Кепський
показать весь комментарий23.11.2021 13:09
+4 Максим Максимович b5166c8f
показать весь комментарий23.11.2021 12:36
+4 S. Fogger
показать весь комментарий23.11.2021 13:08
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Санкции? Так им свободно процессоры для суперкомпов продают! Это ж уму непостижимо.
видать не совсем жёсткий и шершавый язык, а может уже привыкли к нему. надо эмбарго на карбоны вваливать, может начнёт доходить