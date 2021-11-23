В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"

Кремль считает новые санкции США по "Северному потоку-2" незаконными и неправильными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона", - подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва относится к этому крайне негативно.

"Мы неоднократно об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный диалог", - добавил пресс-секретарь Путина.

Также читайте: Россия не собирается нападать на Украину, - Песков