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Новости За рубежом
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В Кремле отреагировали на новые санкции США против "Северного потока-2": "Это любимый язык Вашингтона"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле отреагировали на новые санкции США против

Кремль считает новые санкции США по "Северному потоку-2" незаконными и неправильными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона", - подчеркнул он.

По словам Пескова, Москва относится к этому крайне негативно.

"Мы неоднократно об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный диалог", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
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23.11.2021 13:09
+4
"Tse i moya ********* mova".

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23.11.2021 12:36
+4
Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
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23.11.2021 13:08
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не будет никакого сп2)
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23.11.2021 12:28 Ответить
Як так? лаврік жеж казав що Байден умоляєт гульфіка про зустріч?херовато узгоджуються дати?
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23.11.2021 12:32 Ответить
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23.11.2021 12:33 Ответить
"Tse i moya ********* mova".

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23.11.2021 12:36 Ответить
Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
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23.11.2021 13:08 Ответить
Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
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23.11.2021 13:09 Ответить
Хотелось ,чтобы у Вашингтона стал любимый не язык в отношении путинской России , а Кулак и Доллар!!!! А Также разрешение на вьезд в США!!!
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23.11.2021 13:21 Ответить
Свинорусы- красиво и ,главное , очень справедливо.
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23.11.2021 13:26 Ответить
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров. В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ. По числу компьютеров в Top500 Россия находится на десятом месте.

Санкции? Так им свободно процессоры для суперкомпов продают! Это ж уму непостижимо.
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23.11.2021 13:30 Ответить
затарились кацапы серверными процессорами и памятью на алиэкспресс и с 10 материнок Х99 собрали суперкомпьютер)) мне ихняя флешка на калёсиках понравилась больше, всеволишь 25 кг и надёжность на века))
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23.11.2021 16:58 Ответить
Не знаю чем они затарились, но против нас допустим санкций нет, но и не одного суперкомпьютера в Топ500 нет (да в Топ1000 тоже вряд ли).
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23.11.2021 17:25 Ответить
Письков, у тебя усы уже седеть начали от того бреда, который ты постоянно несешь.
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23.11.2021 13:35 Ответить
атож... анексований Крим і частина Донбасу це законно???!
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23.11.2021 14:28 Ответить
Сезон "Лебединого озера" открыт, господа !
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23.11.2021 14:33 Ответить
Та не сцысь, Писюков. И не мети ото пургу. ***** ж сказало ясна и панятна шо все санкции Запада рассиюшке на пользу
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23.11.2021 14:38 Ответить
Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона",
видать не совсем жёсткий и шершавый язык, а может уже привыкли к нему. надо эмбарго на карбоны вваливать, может начнёт доходить
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23.11.2021 15:42 Ответить
Санкции конечно очень потужжные - против суден-трубоукладчиков, которые уже нафиг никому не нужны, т.к. трубы уже проложены
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23.11.2021 16:33 Ответить
 
 