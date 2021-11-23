Песков о поставках американского вооружения в Украину: Это ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения.

Возможные поставки вооружений США в Украину ведут к эскалации конфликта в Донбассе.

Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Отправка в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения", – утверждает Песков.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность направления в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.

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