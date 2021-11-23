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Песков о поставках американского вооружения в Украину: Это ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения.
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Возможные поставки вооружений США в Украину ведут к эскалации конфликта в Донбассе.
Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Отправка в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения", – утверждает Песков.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность направления в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.
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+9 Vyacheslav Nesterov
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Пожалуйста, подождите...
вот то-то!
вона тимчасова і умовна
лише щоб позначити
де ми зупиннили вас окупантів
та рашистських загарбників
та звідкіля починати вас свиней - гнати !
таку зброю можна купити в любому воєнторзі...разом до речі з формою...
Только жалко парней молодых!!!! Путин нелюдь- вы даже не можете представить какое это зло!!!!!
вас же там немає!!