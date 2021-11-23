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Песков о поставках американского вооружения в Украину: Это ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков о поставках американского вооружения в Украину: Это ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения.

Возможные поставки вооружений США в Украину ведут к эскалации конфликта в Донбассе.

Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Отправка в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии столкновения", – утверждает Песков.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность направления в Украину военных советников и вооружения из-за российской угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей, - Песков о ситуации на Донбассе

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Ага. Замок на двери провоцирует преступника. Держите двери нараспашку и живите спакойна
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23.11.2021 13:03
+10
Це тобі не 14 рік.
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23.11.2021 13:04
+9
а яке ж це нагнітання - якщо ви , парашники, нападати не збираєтесь? Кожен, хто перетне кордон України зі сторони росії - підлягає утилізації! Якщо не прихватить з собою 10 скальпів з кремлю!
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23.11.2021 12:59
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песюков, ходячий нерводетектор рф, когда он скулит, значит попали в нерв.
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23.11.2021 12:57 Ответить
Страшно ?!

вот то-то!
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23.11.2021 13:43 Ответить
ГЕТЬМАНУ-РЕСПЕКТ !!!!!
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21.12.2021 13:02 Ответить
а яке ж це нагнітання - якщо ви , парашники, нападати не збираєтесь? Кожен, хто перетне кордон України зі сторони росії - підлягає утилізації! Якщо не прихватить з собою 10 скальпів з кремлю!
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23.11.2021 12:59 Ответить
Ага. Замок на двери провоцирует преступника. Держите двери нараспашку и живите спакойна
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23.11.2021 13:03 Ответить
Ага вот сижу я в окопе, воевать че-то не хочется... и тут я узнаю, что врагу поступило новое вооружение! Что надо сделать? Правильно - надо срочно его атаковать, чтобы он по мне пальнул этим оружием!
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23.11.2021 13:21 Ответить
PS А если рассматривать с украинской точки зрения, то атаковать Луганду или нет, зависит исключительно от нашей воли и риска Расейской контратаки/атаки, но не зависит от поставленного нам оружия! Зато поставка такого оружия заметно снижает вероятность Расейской атаки!!!!
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23.11.2021 13:24 Ответить
Це тобі не 14 рік.
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23.11.2021 13:04 Ответить
Як же оці касапи схожі в своїй брехні з зеленою прислугою урода наркомана з головкою ЄрЗе...
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23.11.2021 13:05 Ответить
лінія зіткнення...
вона тимчасова і умовна
лише щоб позначити
де ми зупиннили вас окупантів
та рашистських загарбників
та звідкіля починати вас свиней - гнати !
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23.11.2021 13:06 Ответить
Ага. в 2014 ничего всего етого небыло и результат налицо- мы получили уже 10 лет войны, десятки тысяч погибших, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев, окупированы крым и дамбас. Послушайте чего вам советует преступник и сделайте наоборот. Ето единственный способ выживания.
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23.11.2021 13:07 Ответить
Ну а как ты хотел, ********* рыжая? Будем вас лаптей казламордых на гумус перерабатывать если полезете к нам
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23.11.2021 13:07 Ответить
Вочевидь Піськів бажає щоби українські воїни воювали луками та пращами, тіппо Давид і Голіаф...тоді було би все👌
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23.11.2021 13:07 Ответить
Дамьасятам мы будем оружие поставлять и учения проводить, а вам низя бо будэ эскалация, гэбня тупорылая, идите в .... К гео леросу
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23.11.2021 13:09 Ответить
Піськов це не поставки зброї це гумонітарна допомога...там медікаменти продовольчі пайки і амереканські піченьки від Нуланд. Україне не збирається ні з ким воювати навіщо ми просто ідемо спокійно ідемо в ЕС.
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23.11.2021 13:10 Ответить
та про які поставки мова йде?
таку зброю можна купити в любому воєнторзі...разом до речі з формою...
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23.11.2021 13:10 Ответить
после того как взлетели на воздух склады с боеприпасами при сивочолом атамане нам любое оружие нужно
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23.11.2021 13:12 Ответить
До зростання напруги веде невиконання рефією мінських!
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23.11.2021 13:16 Ответить
И вообще смешно, враг который на нас напал будет советовать нам не обороняться и не звать на помощь
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23.11.2021 13:17 Ответить
че, падаль, пердак рвет?
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23.11.2021 13:20 Ответить
У Московии было больше 7-ми лет. В ечение этого времени США не поставляли оружие в Украину. Сейчас поздно пить боржоми.
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23.11.2021 13:25 Ответить
Если путин и его банда могут убить Б. Немцова, Джохара Дудаева , Польского Президента, уничтожить Боинг и убивать Украинцев!!!! Будьте готовы - не смогли Чеченцы , - смогут Украинцы!!!!
Только жалко парней молодых!!!! Путин нелюдь- вы даже не можете представить какое это зло!!!!!
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23.11.2021 13:25 Ответить
Рашистские твари считают что у них монополия на поставку на Донбасс вооружения и военной техники. Причем эта поставка контрабандная и идет в руки террористов-сепаратистов, но это никак не мешает рашистам выставлять себя миротворцами в украинском вопросе.
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23.11.2021 13:26 Ответить
линия столкновения - это не общепризнанная граница, поэтому бред песковой - вмешательство во внутренние дела другого государства
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23.11.2021 13:27 Ответить
Ну так. Проти слабкого легше битись.
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23.11.2021 13:28 Ответить
Це веде до миру, бо як тільки кацапи побачать ту зброю, яка їх буде херачити, то зразу засцять кудись йти і на когось нападати.
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23.11.2021 13:30 Ответить
а коцапское оружие и постоянные учения не нагнетают...
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23.11.2021 13:32 Ответить
яка "лінія зіткненя""???
вас же там немає!!
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23.11.2021 13:44 Ответить
вот же кацапы вонючие... падлы влезли в дом, нагадили... их начинают мудохать, а они говорят что их отмудохивание ведет к напряженности ситуяйции...
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23.11.2021 13:48 Ответить
Конечо же, поставки парашей, на окупированную территорию, вооружения, вагонами, на протяжении 8 лет, ведут только к миру. Параша в своем стиле, как можно больше вранья, потом еще вранья, а потом еще много вранья. Не существует слов, чбобы описать всю омерзительность этого грязного, лживого и циничного образования - параши. Эта гнусная ********** подстилка (грязный унитазный ершик) еще и угрожает нам, говоря о соглашениях. Кацапские свинособаки! Выполните сами сначала эти соглашения, и заберите все свое кацаское, смердячее дерьмо из Донбаса.
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23.11.2021 14:11 Ответить
Пєськів. Йди ритмічно покнопкодав свого самовисуванця. Покидьок.
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23.11.2021 14:30 Ответить
Песков если не хочешь нагнетания ситуации на линии,то складайте зброю.Украинцы в безоружных не стреляют.Не такого мы воспитания.Кстати ще одно доказательство того,що мы не один народ и Украине не рашка.Бо стрелять в безоружных и гражданских,как и прятаться за спинами детей,чисто москальская черта
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23.11.2021 14:40 Ответить
В Радянському Союзі дуже любили проголошувати фразу:"Хто до нас з мечем прийде,той від меча загине",що означало:"ми такі всесильні,що бійтеся на нас нападати".Але в оригіналі фраза звучить по іншому і має інше значення,просто комуняки перекрутили її на вигідний для себе лад,приписавши її собі.Ця фраза була сказана дві тисячі років тому у Гетсиманському саду і сказав її Ісус Христос:"Omnes qui accepetint gladium,gladium perebunt"-"кожен,хто візьметься за меч,від меча загине".Ця фраза є дуже простою у трактуванні:"якщо ти свідомо комусь чиниш зло,то ти повинен розуміти,що цей хтось має повне право це зло тобі віддати".Піськоф, в 14 році твоя Рассєя напала на Україну.Ви принесли в Україну страшну біду.Тепер Україна,по християнському звичаю, має повне право вам цю біду віддати.Скоти кацапські, ви "посіяли вітер",то тепер будьте готові "збирати бурю"!
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23.11.2021 14:50 Ответить
 
 