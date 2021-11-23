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Новости Политика Украины
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МВФ (3297) САП (1948) Гетманцев (389)

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, а также поддержку населения в период повышения мировых цен на газ, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, а также поддержку населения в период повышения мировых цен на газ, -

Одним из структурных маяков меморандума Украины с Международным валютным фондом является завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечение ее автономии.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения из-за достаточных ассигнований на социальные программы". Речь идет о субсидиях. Не то, что повышения тарифов нет, наоборот - есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ" , – отметил парламентарий.

Как отметил Гетманцев, меморандум также предусматривает принятие "ресурсного" законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи недвижимости и рентной платы.

По его словам, меморандум с Фондом содержит норму об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений, в частности улучшение администрирования акцизов и НДФЛ с продажи объектов недвижимости.

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"Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей... Меморандум предусматривает намерение Украины снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП (госбюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5%. - Ред.), однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год. Кроме того, Украина высказала намерение "в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики", - объяснил Гетманцев.

Меморандум также предусматривает продолжение внедрения пенсионной реформы.

Кроме того, Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года.

Среди намерений Украины - запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация до конца декабря этого года Государственной фискальной службы.

"Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции", – сообщил Гетманцев.

Кроме того, Украина обязана обеспечить институциональную независимость Национального банка, указал он.

Отдельно отмечается намерение усовершенствовать систему гарантирования вкладов физических лиц, добавил глава парламентского комитета.

Напомним, в ночь на 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
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23.11.2021 13:11
+6
Народ уже забыл видимо. А вот по инициативе этого ватного ушлепка гетманцева с нового года все фопам кассовые аппараты. Вот это поддержка населения от по слугонародовски
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23.11.2021 13:05
+6
Только он забыл сказать, что пообещали МВФ снова повысить тарифы на энергоносители. А количество получателей субсидий летом резко сократилось.

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23.11.2021 13:08
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Народ уже забыл видимо. А вот по инициативе этого ватного ушлепка гетманцева с нового года все фопам кассовые аппараты. Вот это поддержка населения от по слугонародовски
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23.11.2021 13:05 Ответить
Только он забыл сказать, что пообещали МВФ снова повысить тарифы на энергоносители. А количество получателей субсидий летом резко сократилось.

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23.11.2021 13:08 Ответить
У МВФ самые дешёвые кредиты, но с кучей сопутствующих политических условий.
Может не брать кредиты, даже самые дешёвые - себе дешевле?
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23.11.2021 13:10 Ответить
И в дефолт уйти
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23.11.2021 13:18 Ответить
"И туда можно." (с)
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23.11.2021 13:22 Ответить
Можно, но не нужно. Дефолт это крах
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23.11.2021 13:27 Ответить
каломойский,ты шоле?
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23.11.2021 13:57 Ответить
А може краще ті умови виконувати? Ну, щоб в державі якийсь лад навести? Чи ні, ніззя, бо ж як тоді красти і грабувати. О тож...
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23.11.2021 13:26 Ответить
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23.11.2021 13:11 Ответить
Так может пусть мвф и назначит главу сап? Чего тянуть
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23.11.2021 13:22 Ответить
Я предлагаю ещё круче - пусть МВФ назначит и Президента и Раду.
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23.11.2021 17:59 Ответить
значит повышение тарифов таки будет, но с поддержкой от мвф
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23.11.2021 14:01 Ответить
какого повышения тарифов? вы же сказали что до весны тарифы точно не будут повышаться. соврали?
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23.11.2021 14:05 Ответить
Так они на газ не повысят, а зато на транспортировку в 4 раза, но это типа не тариф . " Главное не Порошенко ! " - жрите лохи !
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23.11.2021 14:11 Ответить
Вы их не так поняли.
Весна - это время когда всё расцветает, растёт и т.п.
С точки зрения Зели это не календарная весна, это некое время в неопределённом будущем, когда Украина станет первой экономической державой в мире! Ну.... потом... когда-то...может быть....
Вот в ту весну тарифы и не поднимут.

А пока что - следите за своими платёжками, сэр!
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23.11.2021 18:01 Ответить
рідкісна, підступна і дуже небезпечна мразь.
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23.11.2021 15:12 Ответить
---Чергова профанація: СУБСИДІЇ---це найдієвиший батіг ЗЕ--ліліпутінської влади супроти патріотично--свідомих українців...Скажімо у Світловодську в Управління соцЖАХУ підібрані виключно садістки--КДБ-істки від яких НЕ має порятунку...Субсидія-- виключно своїм в доску мурлякам " русского мира! "Що вони лише витворяють--це НЕмислемо : монетизацію ігнорують...штучно /у . корумпованім тандемі із здирниками-- комунальниками-/ --- створюють штучні борги/шляхом переведення субсидійних коштів на безнадійні борги25- річної давнини... На низку судів --- спростувань--ніхто НЕ зважає...Кіровоградська ОДА--в одній же з ними корупційній упряжі /аж падають на причинне місце. покриваючи кишло ... Я бачив. як гірко плакала у розпачі -85--річна вчителька.яку заганяли по кабінетах .і виставили геть /я жебрав із нею оту клятенну субсидію.../ Я бачив як тіпався у нервовій пропасниці воїн--АТО-шник. який стояв попереду мене у загальній черзі. і якого мабуть теж погнали. як і мене... Він .мабуть. лише із окопу : щоки прокопчені пороховими газами. а від окопного життя--цистіт: через кожні 15-хв.--зривався і біг до туалету на автостанції...А соцзахисниці позачиняли/власними ключами/ свої .коридорні. туалети. Так що нам. українцям.-- НЕ варто сподіватися на оту віддушину--допомогу: вона піде. виключно. на розвагу ЗЕ-кишла!!!
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23.11.2021 18:17 Ответить
 
 