Из-за отсутствия топлива 20 блоков ТЭС и ТЭЦ не работали утром в понедельник, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 22 ноября, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 12,1% (до 713,7 млн ​​кВт·ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии.

Причиной снижения является рост объемов производства других видов генераций - АЭС (на 13,8%) и ТЭЦ (на 59%). При этом в будни среднесуточная генерация ТЭС составила 110 млн кВт∙ч, а в выходные - 81,2 млн кВт∙ч", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время, по состоянию на 10:00 22 ноября в аварийном ремонте находились 2 корпуса ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт (1 на Трипольской ТЭС и 1 на Славянской ТЭС), в то время как на утро 15 ноября - ни одного блока ТЭС и ТЭЦ. Кроме этого, по заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября – 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт).

"По состоянию на утро 22 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн, в том числе газового – 236,2 тыс. тонн и антрацитового – 124,3 тыс. тонн", – добавили в "Укрэнерго".

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