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Новости Экономика
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ТЭС (240) ТЭЦ (107) Тарифы на электроэнергию (1906) Укрэнерго (440)

Из-за отсутствия топлива 20 блоков ТЭС и ТЭЦ не работали утром в понедельник, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за отсутствия топлива 20 блоков ТЭС и ТЭЦ не работали утром в понедельник, -

По состоянию на утро 22 ноября, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 12,1% (до 713,7 млн ​​кВт·ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии.

Причиной снижения является рост объемов производства других видов генераций - АЭС (на 13,8%) и ТЭЦ (на 59%). При этом в будни среднесуточная генерация ТЭС составила 110 млн кВт∙ч, а в выходные - 81,2 млн кВт∙ч", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время, по состоянию на 10:00 22 ноября в аварийном ремонте находились 2 корпуса ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт (1 на Трипольской ТЭС и 1 на Славянской ТЭС), в то время как на утро 15 ноября - ни одного блока ТЭС и ТЭЦ. Кроме этого, по заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября – 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт).

"По состоянию на утро 22 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн, в том числе газового – 236,2 тыс. тонн и антрацитового – 124,3 тыс. тонн", – добавили в "Укрэнерго".

Также читайте: Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, - "Укрэнерго"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Та вы шо? А Шмыгаль всем рассказал, что все путем и уже кораблик с углем в пятницу пришел. Опять соврамши? Или кораблик то пришел, только вот не для государства, а для Ахметки?
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23.11.2021 13:14
+13
То це вже досягнення Найвєлічайшого чи він тільки вчиться?
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23.11.2021 13:28
+12
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23.11.2021 13:25
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Працюють зедені чемпіони світу по кризам.
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23.11.2021 13:12 Ответить
та ні, то прикол !
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23.11.2021 13:30 Ответить
A San

"Працюють зедені чемпіони світу по кризам."

Ну причем тут Зеленский?

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23.11.2021 15:31 Ответить
Та вы шо? А Шмыгаль всем рассказал, что все путем и уже кораблик с углем в пятницу пришел. Опять соврамши? Или кораблик то пришел, только вот не для государства, а для Ахметки?
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23.11.2021 13:14 Ответить
Не сменяемый руководитель и владелец энергетики Украины Ахметов побил горшки с временными слугами народа Украины. Не трудно догадаться почему происходят перебои с топливом, если то же самое происходит с закупками из Казахстана. И кто выигрывает в конечном счёте.
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23.11.2021 13:24 Ответить
Т.е. у нас страной реально управляет Ахметка?
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23.11.2021 13:53 Ответить
А есть сомнения?
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23.11.2021 14:19 Ответить
Зачем тогда Зеля, если реально управляет Ахметов?
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23.11.2021 14:28 Ответить
представь себе, идиот, что ты купил половину электростанций, шахты и облэнерго, у тебя работает 700 000 человек, а ты такой дебил, остановил работу, потому что какой то шнырь полупокер, который делал тебе приятное в бане по свистку, кукарекнул в твою сторону.
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23.11.2021 14:02 Ответить
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23.11.2021 13:25 Ответить
ЗЕ-бізяна
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23.11.2021 13:31 Ответить
Вообще СБУ ПОРА заниматся этим вопросом - на кону безопасность граждан Украины
пора поднять инвестиционные договора и начать национализировать у нарушителей предприятия.
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23.11.2021 13:27 Ответить
Софія, щойно лейтенант Баканов прочитає вами написане- одразу настане Бубочці, жіночий орган у вульгарному написанні.
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23.11.2021 13:45 Ответить
😀😀😀

а якщо без жартів , то як ще заставити олігархів перестати дуркувати з народним майном . Яке вони за копійки наколядували ?
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23.11.2021 14:20 Ответить
А без жартів- це невідворотність покарання, втрата ділової репутації та продовження прибуткового бізнесу... Ніби й не так багато, але за моє життя можу й не застати.
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23.11.2021 22:11 Ответить
Рекомендую совсем свежак 😀

Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру

https://youtu.be/jt-9vUpNqTc

очень интересны 10 минут в конце про Сингапур и Ли Куан Ю
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24.11.2021 00:27 Ответить
Хужынібудіт...
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23.11.2021 13:27 Ответить
нє не буде, буде ще прикольніще на хрещенські морози
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23.11.2021 13:32 Ответить
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23.11.2021 14:03 Ответить
Вообще-то стоят государственные ТЭС, а частные как раз работают
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23.11.2021 15:08 Ответить
То це вже досягнення Найвєлічайшого чи він тільки вчиться?
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23.11.2021 13:28 Ответить
тільки вчиться.. ще один термін потрібен щоби навчилося і тоді б яааак почало б...щось...
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23.11.2021 14:07 Ответить
ух ты.... типа... угля нет... но вы держитесь и хорошего всем настроения...
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23.11.2021 14:08 Ответить
И самое главное.. Нигде не выключали электричество.
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23.11.2021 14:11 Ответить
А профільні міністр та віце-премьєр мають до цього якесь відношення? Чи вони на посадах "по приколу"?
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23.11.2021 14:52 Ответить
Наймудріший нарід выбрал во власть жуликов/воров/российских крыс, ворующих все, что плохо лежит, и саботирующих все проекты развития Украины. Эти преступники орудуют в стране нагло, безпринципно и с усмешкой, потому что мудрий нарід глядя на все это, чухает свою репу и увлечен разгадыванием того, а что же эти клоуны тут делают? И сами же подсказывают - А вот Бубачке надо сделать это и это, ведь он же гарант, ****!
Наймудріший нарід до сих пор верит в то, что когда ему ссут на голову, это божья роса. В иллюзии верить легче, чем в правду, потому что правда - это реальность, в которой Россия ведет войну против Украины. Большинство даже думать не хочет о том, что Украина живет в условиях войны.
Не перестаю повторять, Зе-клоун - это троянский конь России, который завел на все ключевые должности российских крыс. 95% из того, что они делают, это САБОТАЖ! И только 5% своих действий они направляют на то, чтобы бросить кость с "барско-русского" плеча наймудрішому наріду, дабы тот довольствовался малым и тихонько сопел в две дырочки.
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23.11.2021 15:51 Ответить
 
 