Из-за отсутствия топлива 20 блоков ТЭС и ТЭЦ не работали утром в понедельник, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
По состоянию на утро 22 ноября, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные "Укрэнерго".
Отмечается, что производство на ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 12,1% (до 713,7 млн кВт·ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии.
Причиной снижения является рост объемов производства других видов генераций - АЭС (на 13,8%) и ТЭЦ (на 59%). При этом в будни среднесуточная генерация ТЭС составила 110 млн кВт∙ч, а в выходные - 81,2 млн кВт∙ч", - сообщили в "Укрэнерго".
В то же время, по состоянию на 10:00 22 ноября в аварийном ремонте находились 2 корпуса ТЭС общей мощностью 0,55 ГВт (1 на Трипольской ТЭС и 1 на Славянской ТЭС), в то время как на утро 15 ноября - ни одного блока ТЭС и ТЭЦ. Кроме этого, по заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 20 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7 ГВт (утром 15 ноября – 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт).
"По состоянию на утро 22 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 360,5 тыс. тонн, в том числе газового – 236,2 тыс. тонн и антрацитового – 124,3 тыс. тонн", – добавили в "Укрэнерго".
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Ну причем тут Зеленский?
пора поднять инвестиционные договора и начать национализировать у нарушителей предприятия.
а якщо без жартів , то як ще заставити олігархів перестати дуркувати з народним майном . Яке вони за копійки наколядували ?
Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру
https://youtu.be/jt-9vUpNqTc
очень интересны 10 минут в конце про Сингапур и Ли Куан Ю
Наймудріший нарід до сих пор верит в то, что когда ему ссут на голову, это божья роса. В иллюзии верить легче, чем в правду, потому что правда - это реальность, в которой Россия ведет войну против Украины. Большинство даже думать не хочет о том, что Украина живет в условиях войны.
Не перестаю повторять, Зе-клоун - это троянский конь России, который завел на все ключевые должности российских крыс. 95% из того, что они делают, это САБОТАЖ! И только 5% своих действий они направляют на то, чтобы бросить кость с "барско-русского" плеча наймудрішому наріду, дабы тот довольствовался малым и тихонько сопел в две дырочки.