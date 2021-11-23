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Новости Экономика
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Энергоатом (377) Гарантированный покупатель (37)

ГарПок не исключает использование 3 млрд грн "зеленых" еврооблигаций для других целей

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ГарПок не исключает использование 3 млрд грн

ГП "Гарантированный покупатель" допускает, что 3 млрд грн средств "зеленых" еврооблигаций, которые компания удерживает на своих счетах, могут быть использованы не по целевому назначению.

Об это говорится в обнародованном заявлении компании.

"22 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу НАЭК "Энергоатом" по делу, где предметом иска является взыскание более 4 млрд грн. В случае принудительного исполнения указанного решения с Гарантированного покупателя могут быть списаны целевые средства, предназначенные для расчетов с производителями электрической энергии по "зеленому" тарифу", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

3 млрд грн ГарПок вернул на свои счета вопреки условиям кредитного соглашения под государственные гарантии.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций. Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Автор: Наталя Джума
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Ах інвестор....
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23.11.2021 13:37 Ответить
😁 Цікаааво! Але постраждав лише Ахметка. Структури, пов'язані з Коломойським гроші отримали. 😊 У зелених (не тих, що за здорове довкілля) олігархи поділяються на хороших і поганих. Чи вірніше, на своїх і чужих. 😁
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23.11.2021 13:49 Ответить
Это целевые деньги. Не отдать их -- себе намного дороже. Придется потом еще оплатить штрафы и судебные издержки. Но что-бы это понять -- нужно иметь мозги, и не трускавецкое образование.
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23.11.2021 14:01 Ответить
збитки країні, цим черговим недолугим рішенням зеленських, вже нанесені
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 20%. Джерело: https://censor.net/ua/n3301095

до ахмєтова ставлення як до злодія однозначне, але в даному конкретному випадку мова не про ахметова, а про рівність підходів, відповідальність та здатність виконувати прийняті зобов'язання України як держави. натомість зеленські вкотре ставлять свої дрібні образи вище за репутацію країни.
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23.11.2021 14:22 Ответить
Інвестиційні няні гроші беруть зі всіх, а дають кому хочуть. Учітєсь там де Бєня.
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23.11.2021 14:34 Ответить
Штучна енергетична криза була влаштована в Україні Зелей, щоб привести країну в стійло до Путіна. Відмова оплати за єврооблігації лише одна зі сторінок широкого плану дій.
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23.11.2021 15:36 Ответить
 
 