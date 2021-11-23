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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) Россия (91304) санкции (10622) США (23197) Северный поток (1428) Витренко Юрий (376)

"Нафтогаз" приветствует решение США о введении санкций против участников проекта "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Россия сейчас в полной мере использует газ как геополитическое оружие против Украины и против других европейских стран. Мы видим рекордно высокие цены, поскольку Россия умышленно сократила поставки в Европу. Путин прямо заявляет: если хотите получать больше газа - должны позволить, чтобы "Северный поток- 2" работал, и речь не идет даже о соблюдении европейского законодательства. Санкции США – мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия", - подчеркнул глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

По его словам, заявления о введении действенных санкций против "Северного потока-2" только в случае войны могут рассматриваться Россией как приглашение к военной агрессии.

"Сложно поверить, что в случае полномасштабной войны, и при этом газ будет идти в обход Украины, кто-то сможет сказать европейцам: "Ребята, вам придется остаться без российского газа, потому что мы вводим санкции против "Северного потока-2", - добавил Витренко.

Также читайте: Украина будет допущена к процессу сертификации "Северного потока-2" без права вето

Автор: Наталя Джума
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Ті санкції требо було впроваджувати три роки тому, коли розпочинали будівництво ПП-2 , а не коли ВЖЕ побудували.
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23.11.2021 13:40 Ответить
Да , тут спору нет. Но Украина почему-то не ставила ребром вопрос противодействия СП-2 перед ЕС и США , так же , как и при строительстве моста в Крьім. Не думаю , что Порошенко и Климкин не понимали последствий тех ударньіх строек с привлечением западньіх технологий , но должной реакции Украиньі не бьіло . Молчание - знак согласия , решили на Западе , и тоже отморозились вначале . Кто виноват , вопрос риторический . Порохоботьі скажут , что виноват Путин ...
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23.11.2021 14:17 Ответить
Опять Порох тебе в штаны нагадил, ЗЕбот-идиот
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23.11.2021 14:33 Ответить
Ивашин не ври!! При Порохе противостояли Х.йлу по полной... и в глазки парасячьи карлика никто не заглядывал... И проект газопровода СП-2 задержали по срокам нехило...
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23.11.2021 14:46 Ответить
Жму руку , обнимаю ! Возьми рошенку , заслужил...
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23.11.2021 14:48 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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23.11.2021 14:35 Ответить
Ну и хорошо.
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23.11.2021 14:23 Ответить
При Порошенко интересы Украины отстаивались более патриотично чем сейчас... На следующих выборах нужно менять власть однозначно.. эксперимент не удался - не использовал свой шанс вова... увы
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23.11.2021 14:43 Ответить
На каком языке написана эта хрень. Это вы называете русским? В английской версии есть эта статья?
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23.11.2021 14:49 Ответить
Опять против рашки ввели?До жопы такие санкции.Вводить нужно немцам и их компаниям причастным к этому потоку,тогда будет толк.
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23.11.2021 14:56 Ответить
А хтось мені може пояснити, що таке санкції? Це заборона їсти морозиво на ніч чи щось серьойзніше?
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23.11.2021 15:12 Ответить
Нафтогазу нужно прямо сказать, хотим деньги от оккупанта.
А то собрали всё в кучу и половина перекручена для верющих в этот бред дебилов.
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23.11.2021 17:35 Ответить
Сути не понял. Какой смысл в санкциях, если он УЖЕ построен?
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23.11.2021 19:34 Ответить
 
 