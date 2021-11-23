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Мобилизация ресурсов, а не обвинение в панических настроениях, - Кличко о позиции власти по поводу российской агрессии

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Мобилизация ресурсов, а не обвинение в панических настроениях, - Кличко о позиции власти по поводу российской агрессии

Нельзя допустить, чтобы вся Украина заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства.

Так прокомментировал позицию власти по поводу вероятности широкомасштабного наступления российского агрессора лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает Цензор НЕТ.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще "не видело" признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Мы не можем допустить, чтобы вся страна заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены. Однако нужно иметь четкий план действий на случай экстремальной ситуации и честный разговор с обществом. А не обвинять в распространении панических настроений тех, кто призывает к бдительности.

"Для того чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрынькивание их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом о серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, нужен четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами", - заявил лидер "УДАРа".

В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права оплошать, подчеркнул Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Виталик, у тебя с Зелей разные цели. Ты- Герой Украины и её гордость.
Поэтому зебилы вместе с }{уйлом поливают тебя лайном, преподносят тебя как тупого (хотя ни один из них ни один иностранный язык не освоил, разве что Зеля чуть-чуть украинский).
Они- хамы и свиньи (типа Шарикова) живущие на подачках Бени с }{уйлом.
Они спят и видят, как продать Украину }{уйлу подороже (для своего кармана).
Поэтому вы с ними никогда не поймёте друг друга.
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23.11.2021 13:51
+10
Найперше що треба зробити - усунути від влади двох ублюдків - кацапського і малоросійського.
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23.11.2021 13:45
+10
У наріда склався стереотип про Кличка з дебільних мультиків Зеленського і вистав Кварталу. у цій пародигмі він і живе допоки Г+Г в етері.
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23.11.2021 13:57
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Та не будет никакого наступу. Зелупа боится нарида вот и пугают людей ******...
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23.11.2021 13:41 Ответить
Найперше що треба зробити - усунути від влади двох ублюдків - кацапського і малоросійського.
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23.11.2021 13:45 Ответить
Як там писали зебіли до президентських виборів? Сидіть тихо, атопутіннападьоть.
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23.11.2021 13:56 Ответить
Тоді вони писали таке про Порошенка, а тепер про Зеленського.
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23.11.2021 13:58 Ответить
Разведка США предупредила союзников о вероятности вторжения России в Украину, - New York Times Источник: https://censor.net/ru/n3300690
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23.11.2021 14:05 Ответить
Разведка США предупредила союзников о вероятности вторжения России в Украину, - New York Times Источник: https://censor.net/ru/n3300690
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23.11.2021 14:04 Ответить
Глас Президента.
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23.11.2021 13:41 Ответить
Віталю готують у презеденти?
Кловун нічому не навчив, вирішили ще боксера спробувати?
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23.11.2021 13:47 Ответить
Ай- Кью у Виталика низковат даже для мєра Киева , не говоря о президентстве. Плюс сомнительньіе связи с кремлевским куратором Украиньі Фирташем.
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23.11.2021 14:21 Ответить
а разве не для кацапских танков из кацапского битума ***** строил дороги?
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23.11.2021 13:46 Ответить
​​«Внемліть грому сему: Плоть ничтоже, Дух животворить!» - Г. Сковорода.

В 100 річницю розстрілу полонених воїнів Другого Зимового Походу Армії УНР під Базаром, хочеться менше зустрічати суцільні сльози трагедії. Це акцентування, вічного страждальця, та мученика (терпіли), глибоко огидно Лицарям Базару спостерігати з небес. Бо гинули вони горді, з високо піднятими головами, незламні в своїй ідеї та під спів на повні груди - «Ще не вмерла Україна!».
Без перебільшення, що ті козаки та старшини, яким випала доля полягти під Базаром, були людьми зі сталі, і ідея їх така ж сталева та непорушна.

Червоні окупанти мали один характерний почерк, вони завжди намагалися переможених жертв не просто вбити, а знищити саму їх душу, зломити морально, покаятися та відступити з власного шляху. Ось цього більшовицьким покидьками якраз і не вдалося. Подібних прикладів Геройської постави українських вояків повно, починаючи від вирішального Бою поразки під с.М.Миньками на Житомирщині, який відбувся 17 листопада, і аж до останнього ряду розстріляних 23 листопада під Базаром.

Але варто згадати саме полоненого козака Степана Щербака. Йому тоді було 20 років, навічно двадцять, походив він з Таращанського району Київщини. Починав свій бойовий шлях в отамана Зеленого, в лавах його Дніпровської повстанської дивізії, а після загибелі Зеленого, пішов в загін отамана Куща. В травні 1920 року він приїхав у Київ, та записався до 6-ї Січової дивізії Армії УНР з якою і прийшов весь регулярний фронт кампанії 1920 р. Учасник Другого Зимового Походу.
Декілька слів, кинутих без вагань Щербаком в обличчя більшовицьких катів, зробили тоді титанічний перелом та стали епохальними в історії.

Коли після бою, почалася перша фільтрація перевірок та початкові допити, що проводили комдив Котовський та голова «надзвичайної п'ятірки» Ґарькавий. Відбувся один дуже показовий епізод в той час. Частині рядових полонених, зокрема серед яких були в більшості колишні червоноармійці, було заявлено самим Котовським, що він може дарувати їм життя, особливо хоробрим фаховим кіннотникам. Треба лише показово покаятися і він їх чекає в лави своєї кавалерії. Ось тут і настали тривожні хвилини внутрішньої боротьби, момент був дуже напружений як відзначали пізніше уцілілі очевидці. Можна лише уявити що було всередині в кожного, там саме життя своїм інстинктом хапалося за цей порятунок, та й багато міркували, що потім же при ліпшій нагоді можна втекти до українських повстанців, чому ж ні. А це каяття лише брехня. Ще декілька секунд миттєвостей тиші і безумовно хтось би зробив крок та оголосив згоду, а там би вже далі пішло.
І ось тут і вийшов на історичну сцену Степан Щербак. Він різко та миттєво зробив різкий крок попереду та промовив:

- «Я, козак 6-ї Стрілецької січової дивізії, від себе й козаків, яких знаю, кажу вам: ми знаємо, що нас чекає, але не боїмося смерті і до вас служити не підемо. Знайте, що за нас помститься весь український народ, а коли до українських козаків дійде вість про вашу ганебну роботу, то за нашу кров вони будуть нищити все, що тільки має хоч малий зв'язок із вами, каторжани.»

Він врятував честь своїх бойових братів, від можливого моменту зречення. Ці слова кинуті блискавкою, знищили найменші у когось вагання. Ні про яке каяття вже й не було думки.

Все. Червоні переконалися, що спроби їх марні виявилися. Гра була завершена.

Чрезвычайная Пятерка постановляет:

1. Лиц, перечисленных в придложенном к сему списке, в числе 359 человек, как злостных, активных бандитов - РАССТРЕЛЯТЬ.

2. Лиц высшего командного состава и гражданского правления, прибывшего со штабом армии Тютюнника в числе 41 чел., направить для дополнительного допроса следственными органами.

3. Бывших красноармейцев, попавших в плен в 20 году и примкнувших к банде с целью вырваться из плена в числе 42 чел. направить в особый отдел К.В.О. для проверки.
Председатель Ч. Ком. Гарькавый.
Члены: Лившиц, Иванов, Котовский, Фриновский

Секретарь: Литвинов
м. Базар, 22 ноября 1921 года
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23.11.2021 13:48 Ответить
Я не бачу самозаспокоєності керівництва держави. Зеленський правильно захищає Україну.
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23.11.2021 13:49 Ответить
Особливо в спецопераціях - віддав повноваження кацапському шпіону, а сам пішов ширятися і сушити кофту. Коли у вас, зелебобіків вмикнуться мізки? Хоча може у вас такого тумблера і не передбачено в кострукції
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23.11.2021 13:55 Ответить
Де факт що віддав повноваження?
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23.11.2021 13:56 Ответить
Хто віддав наказ про перенесення операції Авеню Бурбі?
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23.11.2021 13:58 Ответить
Бурба сказав, що Єрмак. Тоді це вина Бурби. Бурба не мав права слухати Єрмака.
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23.11.2021 14:00 Ответить
А Єрмак мав право віддавати такі розпорядження ?
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23.11.2021 14:17 Ответить
Накази віддає ТІЛЬКИ президент, а саме наказ про заключну фазу операції. У Зєлі були більш важливі справи (пробіжка, обід, нюхальні процедури), тому він сказав чуваку, щоб передав спєцам, що в слєдующій раз. З Вашої логіки, якщо Бурба не мав права слухати Єрмака, то це ще гірше - Торчок самоусунувся від своїх обов"язків, це було вже: крайній раз з Януковощем, коли він здриснув в Ростов. Так що буде сидіти ваша Буба - зуб даю.))
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23.11.2021 14:17 Ответить
Каким образом? Пример есть,зедебил подолятский?
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23.11.2021 14:00 Ответить
Зеленський захищає Україну так само як і Порошенко.
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23.11.2021 14:01 Ответить
Если бы Порох так защищал ,то мы бы были уже губерней козлостана.
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23.11.2021 14:14 Ответить
Виталик, у тебя с Зелей разные цели. Ты- Герой Украины и её гордость.
Поэтому зебилы вместе с }{уйлом поливают тебя лайном, преподносят тебя как тупого (хотя ни один из них ни один иностранный язык не освоил, разве что Зеля чуть-чуть украинский).
Они- хамы и свиньи (типа Шарикова) живущие на подачках Бени с }{уйлом.
Они спят и видят, как продать Украину }{уйлу подороже (для своего кармана).
Поэтому вы с ними никогда не поймёте друг друга.
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23.11.2021 13:51 Ответить
У наріда склався стереотип про Кличка з дебільних мультиків Зеленського і вистав Кварталу. у цій пародигмі він і живе допоки Г+Г в етері.
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23.11.2021 13:57 Ответить
А заклик вакцинуватися від Удару? А те що Кличко не проти коаліції з Разумковим?
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23.11.2021 14:03 Ответить
Давайте не враховувати Ваші особисті фобії щодо вакцинації і слухи про майбутні коаліції.
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23.11.2021 14:20 Ответить
Походу придётся защищаться самим несмотря на всю эту ЗЕ!шоблу на Банковой, потому,как ЗЕ!шобла спит и видит как рашка съест Украину
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23.11.2021 13:52 Ответить
От блин уже все по этой теме пропиарились? Хоть один вспомнил что нужно выполнять закон?
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23.11.2021 14:12 Ответить
Фасилию боксера в студию!
Ибо не верю
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23.11.2021 14:47 Ответить
Мне интересно, насколько сам Кличко готов переехать из фешенебельного офиса в плесневелый блиндаж. Пздеть не мешки ворочать. Я уверен, если что начнётся, его в окопе точно не будет..
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23.11.2021 14:17 Ответить
Если Кличко говорит о необходимости мобилизации всех ресурсов для обороньі , то он должен подать пример : основньіе финансовьіе ресурсьі Украиньі находятся именно в Киеве . Но сказано єто для пиара , вряд ли он ужмет гигантский городской бюджет и закупит для ВСУ танки "Оплот", к примеру. Да и его приятель Фирташ не одобрит подобного "милитаризма", имхо
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23.11.2021 14:29 Ответить
С каких это пор мер должен закупать танки.? Это преступление по ходу. Вы бредятину свою пишите под новостями ТСН, там аудиторя оценит.
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23.11.2021 14:49 Ответить
Да ну ! А как же в прошлую войну люди отдавали личньіе средства на покупку танков и самолетов ? И не только в СССР...
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23.11.2021 14:53 Ответить
Вы еще павлика морозова вспомните или гроев панфиловцев, гастелло, маиросова - и другие нквдешные исторические фейки.
Чей Крым?
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23.11.2021 14:58 Ответить
Тьі сам , чьих будешь , propan - butan ?
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23.11.2021 15:44 Ответить
Мэр наряду с сообщением о ковид статистике еще и решил оповестить себя в большой политике с 1,5% рейтинга.. Кловун №2.
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23.11.2021 14:42 Ответить
Рассекут парашенские танки наши степи своими клиньями, а тут из из-за каждого куста джавелина громодышащая от наших братьев американских в борт. и взалкают они к Небеси, шо ж ты Куйло нам поход легкий, да малой кровью обещало? А Небеси только снег им на мертвые лица ниспошлет!
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23.11.2021 16:05 Ответить
 
 