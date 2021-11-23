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Новости Политика Украины
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В 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2022 году на КПВВ

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсирует, что на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны регулярные перевозки в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В настоящее время ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживания автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на ВОТ и выезда из нее. Вице-премьер-министр отметила, что рассматривается возможность приобретения четырех электромобилей для указанных КПВВ, которые будут перевозить людей", – говорится в сообщении.

"Нам нужно предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали вчера на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому к февралю этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и к населенным пунктам, будет решен", – отметила Верещук.

Также читайте: Украина не будет подавать воду в оккупированный Крым. Это запрещено законом, - Верещук

Автор: Наталя Джума
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ну скоро поезда запустим и самолеты))))Дорвалась кур ва малоросская))
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23.11.2021 14:02 Ответить
Всех холуёв из минреинтеграции на свежий воздух, а потом в тюрьму.
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23.11.2021 15:08 Ответить
А может всё же ров и крокодилы?
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23.11.2021 14:13 Ответить
А поїзда за субсидіями і кредитами коли?
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23.11.2021 14:19 Ответить
Ров шириной 500 м заполненный водой Сиваша, колючая проволока в 10 рядов ,100 м минных заграждений и пулеметные точки. Какие нах-н КПП и "парижская мостовая" с оккупированными территориями, после 8 лет войны и оккупации. Гибридные вы наши. Что прежний харант что нынешний.
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23.11.2021 14:29 Ответить
Этим решением мы поломали все планы кацапам на наступление,теперь они думают с Крыма переброску личсостава на БМП,или можно на маршрутке подьехать.
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23.11.2021 14:57 Ответить
Пора забыть на 25 лет про все КПВВ не только на Донбассе но и Крыму.
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23.11.2021 15:07 Ответить
а нахіба ? щоб що отримати з регулярних перевезень у Крим ?
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23.11.2021 15:27 Ответить
Это просто верх цинизма новоиспеченной министерши! Этим она собирается бороться с нелегальными перевозчиками! И приобрести четыре электромобиля. Для борьбы с нелегалами обычно используются пограничники. В противном случае зачем мы все своими налогами их содержим и выплачиваем им зарплаты, всякие льготы и покупаем для них все, начиная с оружия и кончая форменной обувью? У нас есть граница? Сплошные бездари у власти. Давайте ещё каждому пересекающему границу предоставим бесплатное такси. Дебилы блд
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23.11.2021 16:17 Ответить
Верещучка певний час була мером Рави-руської тому ліпше багатьох розуміє що треба для зробити аби контрабасерам жилося файно, а ти тут про наші податки...)))
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23.11.2021 18:12 Ответить
Вчера знакомая проходила КПВВ с Крымом, говорит, таможню с нашей стороны убрали, остались только погранцы. Как то так.
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23.11.2021 17:11 Ответить
Вместо "перекрьіть" будем "подвозить"
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23.11.2021 18:16 Ответить
 
 