До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, - министр здравоохранения ФРГ Шпан
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
В Германии в последнее время фиксируют значительный рост числа новых инфицированных коронавирусом. На фоне новой волны COVID-19 министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сделал достаточно резкое заявление о развитии пандемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.
"До конца зимы каждый в Германии будет вакцинирован, переболеет или умрет", - заявил он.
Для Германии это уже четвертая мощная волна – количество новых заражений стремительно растет, и многие больницы заполнены больными.
За предыдущие сутки в стране зафиксировали 30 643 новых случая - на 7000 больше, чем было неделю назад. Это один из самых высоких уровней в мире. (Аналогичный показатель в Украине был 7464. Население Украины – более 41 млн человек, Германии – 83 млн человек).
В то же время Германия имеет один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе – только 68% населения полностью привиты.
В Германии уже усиливают карантинные ограничения, запрещая доступ невакцинированных в определенные места, а известные немецкие Рождественские базары в нескольких федеральных землях, включая Баварию и Саксонию, в этом году отменили.
Йенс Шпан также заявил, что он лично против введения обязательной прививки против ковида, однако назвал вакцинацию "моральной обязанностью", потому что прививка или ее отсутствие у кого-то влияет на других.
"Свобода означает ответственность, вакцинироваться – это обязанность перед обществом", - пояснил чиновник.
Он также заявил, что последняя волна коронавируса вызвана распространением чрезвычайно заразного штамма "Дельта", и что "невакцинированным в течение следующих нескольких месяцев не будет защиты".
В Германии большей популярностью пользуется произведенная в стране вакцина Pfizer/BioNTech, однако ее запасы заканчиваются.
Поэтому Йенс Шпан также использовал пресс-конференцию, чтобы прорекламировать американскую Moderna, назвав ее "Роллс-Ройсом" в мире вакцин. Он предостерег, что в последующие месяцы срок действия около 16 млн доз этой вакцины может подойти к концу, а ее так и не используют.
Кроме того, страна ожидает решения ЕС по разрешению вакцинации детей от 5 до 11 лет.
С начала пандемии в Германии коронавирусом заболели более 5,4 млн человек, свыше 99 тысяч умерли.
Пожалуйста, подождите...
правда-это ложь.........
більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.
Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не Джерело: https://censor.net/ua/n3301
Весь зміст статті у двох фразах.
А нашому головіМОЗ треба ще повчитись у Німецького колеги мистецтву залякування ...
Человечество еще насморк не научилось лечить, еще 80/ или 90/ океанского дна не исследовано, не может эффективно аккумулировать энергию, не способно прогнозировпть достоверно погоду и т д
Не верю, что сегодня технологически возможно провести такую сложну операцию зачипироапть миллиарды людей Тем болеее нет ни одной причины это делать. Любого человека с телефоном можно эффективно контролировать на расстоянии. А есть еще соц.сети, банковская карточка, всякие карточки и проездные, автомобили и тысячи камер, в конце концов. Современный человек на виду без всяких чипов
Что касается управлением сознанием, то это давняя и эффективная область. Шаманы, попы, идеологи, медиа, политки, Интернет и особенно соц. сети умеют эффективно управлять сознанием инфантильных и доверчивых людей. Мифы создают власть имущие для управления обычными людьми. Часто им удается настолько добиться прдчинения, что некоторые люди делают самоубийственные шаги, как в Вашем случае!, Вы яркий пример, как управляют сознанием простых людей сильные мира сего
Ваше порівняння політиків з шаманами дуже вдале, але боюсь більшість оленів помре в ході боротьби з ковідом.
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
С марта никакой ковид будет не страшен!
А тот, кто будет вводить ограничения - враг народа.
(с) Германия
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Живых, здоровых, невакцинируемых - он видать вообще не предполагает это уже финал идиократии или будет новый сезон???
Штамм "лямбда" впервые обнаружили в Южной Америке еще в 2020 году. С лета 2021 года ВОЗ рассматривает "лямбду" как "вариант, вызывающий интерес". К концу июня сообщалось, что случаи заражения "лямбдой" были в Великобритании. В России на тот момент не было ни одного.
Штамм "мю" обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В августе 2021-го ВОЗ также внесла его в список "интересных". К тому моменту в мире зафиксировали около 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1,4 тыс. в США и отдельные случаи в Европе.
Считается, что "лямбда" более заразен, нежели его предшественники. Пока не известно, является ли он при этом более патогенным и способен ли избегать действия вакцин. Еще меньше понимания у ученых по варианту "мю".
Кроме того, в РФ, помимо основного базисного варианта "дельты", циркулирует до 10 сублиний данного штамма. Известно, что у заболевших "дельтой", помимо типичных признаков коронавируса, фиксируют рвоту и диарею. Кроме того, этот вариант вируса более заразен, его инкубационный период короче, а зараженные им пациенты быстрее переходят в тяжелое состояние в отличие от тех, кто переболел ранее "альфой" или "бетой".