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До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, - министр здравоохранения ФРГ Шпан

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

До конца зимы все вакцинируются, переболеют или умрут, - министр здравоохранения ФРГ Шпан

В Германии в последнее время фиксируют значительный рост числа новых инфицированных коронавирусом. На фоне новой волны COVID-19 министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сделал достаточно резкое заявление о развитии пандемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ВВС-Украина.

"До конца зимы каждый в Германии будет вакцинирован, переболеет или умрет", - заявил он.

Для Германии это уже четвертая мощная волна – количество новых заражений стремительно растет, и многие больницы заполнены больными.

За предыдущие сутки в стране зафиксировали 30 643 новых случая - на 7000 больше, чем было неделю назад. Это один из самых высоких уровней в мире. (Аналогичный показатель в Украине был 7464. Население Украины – более 41 млн человек, Германии – 83 млн человек).

В то же время Германия имеет один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе – только 68% населения полностью привиты.

В Германии уже усиливают карантинные ограничения, запрещая доступ невакцинированных в определенные места, а известные немецкие Рождественские базары в нескольких федеральных землях, включая Баварию и Саксонию, в этом году отменили.

Йенс Шпан также заявил, что он лично против введения обязательной прививки против ковида, однако назвал вакцинацию "моральной обязанностью", потому что прививка или ее отсутствие у кого-то влияет на других.

"Свобода означает ответственность, вакцинироваться – это обязанность перед обществом", - пояснил чиновник.

Также читайте: Украина продлила контракт с Pfizer: ежегодно будет покупать 25 млн доз COVID-вакцины для дополнительных прививок, - Ляшко

Он также заявил, что последняя волна коронавируса вызвана распространением чрезвычайно заразного штамма "Дельта", и что "невакцинированным в течение следующих нескольких месяцев не будет защиты".

В Германии большей популярностью пользуется произведенная в стране вакцина Pfizer/BioNTech, однако ее запасы заканчиваются.

Поэтому Йенс Шпан также использовал пресс-конференцию, чтобы прорекламировать американскую Moderna, назвав ее "Роллс-Ройсом" в мире вакцин. Он предостерег, что в последующие месяцы срок действия около 16 млн доз этой вакцины может подойти к концу, а ее так и не используют.

Кроме того, страна ожидает решения ЕС по разрешению вакцинации детей от 5 до 11 лет.

С начала пандемии в Германии коронавирусом заболели более 5,4 млн человек, свыше 99 тысяч умерли.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Поиім через 3 місяці знову вакцинуються ,перехворіють або помруть і так 4 рази на рік
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23.11.2021 14:28
+7
"Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені."
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
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23.11.2021 14:29
+7
Вакцинируются и умрут. Спасибо за честность.
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23.11.2021 15:18
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Дуже влучно!
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23.11.2021 14:25 Ответить
помруть усі
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23.11.2021 14:27 Ответить
Когда ты заболеешь онкологией, ты согласен будешь и хрен себе отрезать, лишь бы остаться в живых. Такова уж природа человека, инстинкт самосохранения превыше всех других.
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23.11.2021 15:09 Ответить
Не переживайте, вас в детстве минимум 15 раз уже вывели из разряда людей. Вы должны принимать это как шанс
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23.11.2021 14:43 Ответить
Майже у кожного є на плечі слід чіпізації під виглядом прививки від віспи. Просто не всі знають, що рептилоїди давно заполонили Землю і нами керують з планети Нубіра анунаки, егрегори та інші ментальні конденсати.
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23.11.2021 14:48 Ответить
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23.11.2021 14:50 Ответить
То у Вас від віспи, а у решти від туберкульозу.
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23.11.2021 14:54 Ответить
З наркотиками зав'язуй.
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23.11.2021 15:28 Ответить
Так.Як промова Паулюса в зимку в Сталинграде.Чётко и по делу
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23.11.2021 15:37 Ответить
свобода-это тюрьма
правда-это ложь.........
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23.11.2021 14:26 Ответить
"У Німеччині

більшою популярністю користується зроблена в країні вакцина Pfizer/BioNTech, проте її запаси добігають кінця.

Тому Єнс Шпан також використав пресконференцію, аби прорекламувати американську Moderna, назвавши її "Роллс-Ройсом" у світі вакцин. Він застеріг, що у наступні місяці строк дії близько 16 млн доз цієї вакцини може добігти кінця, а її так і не Джерело: https://censor.net/ua/n3301

Весь зміст статті у двох фразах.

А нашому головіМОЗ треба ще повчитись у Німецького колеги мистецтву залякування ...
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23.11.2021 14:26 Ответить
Вы верите что с прививкой вам чип загонят в организм? А как и из чего он сделан, если сквозь микроотверстие иглы проходит остается в организме всю жизнь да еще вашим мозгом управляет?
Человечество еще насморк не научилось лечить, еще 80/ или 90/ океанского дна не исследовано, не может эффективно аккумулировать энергию, не способно прогнозировпть достоверно погоду и т д

Не верю, что сегодня технологически возможно провести такую сложну операцию зачипироапть миллиарды людей Тем болеее нет ни одной причины это делать. Любого человека с телефоном можно эффективно контролировать на расстоянии. А есть еще соц.сети, банковская карточка, всякие карточки и проездные, автомобили и тысячи камер, в конце концов. Современный человек на виду без всяких чипов

Что касается управлением сознанием, то это давняя и эффективная область. Шаманы, попы, идеологи, медиа, политки, Интернет и особенно соц. сети умеют эффективно управлять сознанием инфантильных и доверчивых людей. Мифы создают власть имущие для управления обычными людьми. Часто им удается настолько добиться прдчинения, что некоторые люди делают самоубийственные шаги, как в Вашем случае!, Вы яркий пример, как управляют сознанием простых людей сильные мира сего
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23.11.2021 15:13 Ответить
Ви так серйзно обговорюєте фантазії. Все набагато простіше. Популізм будується на перемогах. При цьому не важливо, що перемагається. Не змогли перемогти ковід, але змусили всіх вакцинуватись - це теж перемога. Не всім дано здобути лаври ху-ла, а політикам так хочеться перемог.
Ваше порівняння політиків з шаманами дуже вдале, але боюсь більшість оленів помре в ході боротьби з ковідом.
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23.11.2021 15:40 Ответить
Зачем кого-то чипировать, если все ходят и спят с телефоном. Ваш номер - номер телефона.
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23.11.2021 16:13 Ответить
Коли робили другій укол, чіп застряг у голці! (Іронія).
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23.11.2021 19:24 Ответить
І здоровий глузд підказує лише другий варіант розвитку подій. Хоча не лише цієї зими. Це шоу з нами надовго.
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23.11.2021 14:27 Ответить
Поиім через 3 місяці знову вакцинуються ,перехворіють або помруть і так 4 рази на рік
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23.11.2021 14:28 Ответить
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23.11.2021 14:29 Ответить
"Водночас Німеччина має один із найнижчих рівнів вакцинації у Західній Європі - лише 68% населення повністю щеплені."
Не зовсім доречні акценти. "Всього навсього" 68%.... На секундочку... це ж 2/3 всього населення! А ще ж є діти, кволі, немічні, люди з протипоказаннями, які не можуть вакцинуватися. Тобто практично все доросле, активне, працездатне населення вакциноване. І там сертифікатів не підробляють як у нас.
Так що не треба "ля-ля", що там "мало вакцинованих", тому багато нових заражень. Причини шукайте в іншому - можливо якраз у нетривалій дії вакцин, або в їх недосконалості.
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23.11.2021 14:29 Ответить
100%. но ведь в реальности мало кто задумывается .
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23.11.2021 15:02 Ответить
хороша стаття, вже читав. Все одно, дякую.
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23.11.2021 16:07 Ответить
Заражаются - много вакцинированных, умирают - мало. При их 80 млн населения - 200-300 умерших, против наших 41 млн и 700-800 умерших в день. У них 68 % вакцинированных, у нас - 30%
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23.11.2021 16:19 Ответить
Плюс додайте ще сюди неспівставний рівень нашої медицини з німецьким.
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23.11.2021 16:40 Ответить
Ихняя медицына и наши "врачи" вещи несопоставимые....
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23.11.2021 17:56 Ответить
Правду сказал, чё тут темнить.
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23.11.2021 14:29 Ответить
Интересно как это выглядит в определенной последовательности . Вакцинируются - переболеют - умрут. Ну не знаю возможно в этом есть логика.
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23.11.2021 14:31 Ответить
Охренеть не встать,мы все умрём.
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23.11.2021 14:32 Ответить
Залишаться тільки підключені до 5G мутанти.)
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23.11.2021 14:43 Ответить
5G-мутантів через вакцину створюють рептілоїди за фінансуванням Сороса і Біла Гейца
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23.11.2021 15:25 Ответить
Тогда из за чего весь этот кипишь с вакцинацией, все само собой рассосется
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23.11.2021 14:32 Ответить
В землі.))
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23.11.2021 14:42 Ответить
це вже не смішно, керівництво фрн тре перевірити на "дурці"(((
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23.11.2021 14:55 Ответить
Зачем? Проститутки, как один(одна)!
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23.11.2021 17:55 Ответить
демократия - она такая....
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23.11.2021 14:57 Ответить
походу за 20 лет правления мАкрели,в Германии осталось столько же разума,сколько и в паРаше,за 20 лет *****!
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23.11.2021 15:00 Ответить
Ого. Похоже финансовые дела совсем плохи. На газ денег не хватает, наверное.
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23.11.2021 15:03 Ответить
Вот и отлично!
С марта никакой ковид будет не страшен!
А тот, кто будет вводить ограничения - враг народа.
(с) Германия
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23.11.2021 15:05 Ответить
​​мРНК вакцины COVID-19 «резко повышают маркеры воспаления эндотелия и риск острого коронарного синдрома (ОКС)», измеряемый кардиологическим тестом PULS, показало исследование, недавно опубликованное в «Circulation», самом престижном кардиологическом журнале.



https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
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23.11.2021 15:17 Ответить
Сам- то понял, что сказал? Умных слов - много, смысла - мало.
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23.11.2021 16:22 Ответить
Аналогично и сам ковид вызывает воспаление эндотелия.
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23.11.2021 16:49 Ответить
Вакцинируются и умрут. Спасибо за честность.
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23.11.2021 15:18 Ответить
Шпан! сволочь! *****!
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23.11.2021 15:32 Ответить
До кінця зими кожен в Німеччині буде вакцинований, перехворіє або помре", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3301113

Живых, здоровых, невакцинируемых - он видать вообще не предполагает это уже финал идиократии или будет новый сезон???
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23.11.2021 15:42 Ответить
Це обличчя популізму та жаги до легких перемог. Нові сезони вже пишуться.
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23.11.2021 15:48 Ответить
Оплачено Пфайзером и другими преступниками!
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23.11.2021 17:53 Ответить
А к какой категоории себя относишь,пророк?)
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23.11.2021 16:38 Ответить
Одну дозу! Но в мозг!
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23.11.2021 17:52 Ответить
В России зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина. При этом пока, как и во всем мире, доминирует "дельта".

Штамм "лямбда" впервые обнаружили в Южной Америке еще в 2020 году. С лета 2021 года ВОЗ рассматривает "лямбду" как "вариант, вызывающий интерес". К концу июня сообщалось, что случаи заражения "лямбдой" были в Великобритании. В России на тот момент не было ни одного.

Штамм "мю" обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. В августе 2021-го ВОЗ также внесла его в список "интересных". К тому моменту в мире зафиксировали около 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом, в том числе более 1,4 тыс. в США и отдельные случаи в Европе.

Считается, что "лямбда" более заразен, нежели его предшественники. Пока не известно, является ли он при этом более патогенным и способен ли избегать действия вакцин. Еще меньше понимания у ученых по варианту "мю".

Кроме того, в РФ, помимо основного базисного варианта "дельты", циркулирует до 10 сублиний данного штамма. Известно, что у заболевших "дельтой", помимо типичных признаков коронавируса, фиксируют рвоту и диарею. Кроме того, этот вариант вируса более заразен, его инкубационный период короче, а зараженные им пациенты быстрее переходят в тяжелое состояние в отличие от тех, кто переболел ранее "альфой" или "бетой".
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23.11.2021 18:09 Ответить
Почему этот Шпан молчит про ещё одну категорию - тех, кого ковидная истерия не касается, потому что силой их не заставишь? Это все приближённые к власти, и их холуи. Они получают любые сертификаты без вакцинации.
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23.11.2021 19:46 Ответить
а он не умрйот думает про людей что бы люди вымерли а он останиться жить двести лет
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23.11.2021 20:42 Ответить
Ну це ж відверта брехня.В нас був Ємець зі словами,що помруть усі пенсіонери.Цей часом,не його знайомий?
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23.11.2021 20:51 Ответить
 
 