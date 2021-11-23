Штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабления карантина, - ВОЗ о причинах вспышки COVID-19 в Европе
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Европе зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом. На это влияют три фактора.
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ганс Клюге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, высокому уровню заболеваемости COVID-19 в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.
По словам представителя ВОЗ, сегодня ситуация с COVID в Европе и Центральной Азии очень серьезная.
"Нас ждет суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", - подчеркнул Клюге.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Як же це все жалюгідно!
ГДЕ НИБУДЬ эпидемиологи,инфикционисты,имунологи и остальные УМНЫЕ ПРОФИ заседали и высказывали свои мысли и мнения,ведь второй год идет каша и идет поиск виновного (штампы,ослабления,вакцинация, дальше еще напридумют).
Доктор Джоэл Уоллског - хирург-ортопед из Висконсина, который принимал 5 000 пациентов в год и проводил около 800 операций до того, как принял экспериментальную вакцину Moderna от Covid-19.
Теперь он страдает от поперечного миелита, который поражает спинной мозг, и ему трудно ходить.
Он больше не может работать хирургом-ортопедом. Его 19-летняя карьера, на которую у него ушло 14 лет учебы, окончена.
это не лечится, увы.
А они всё кипешуют, словно вакцина ни от чего их не защитила.
https://www.youtube.com/watch?v=uqwO-1_PIGU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5