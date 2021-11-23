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Техническая неисправность и человеческий фактор: в полиции Болгарии назвали причины жуткого ДТП, в котором заживо сгорели 45 человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Техническая неисправность и человеческий фактор: в полиции Болгарии назвали причины жуткого ДТП, в котором заживо сгорели 45 человек

Болгарская полиция рассматривает две основные версии причины ДТП со сгоревшим автобусом, произошедшего неподалеку от села Боснек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на местные СМИ.

Главными причинами трагедии могли стать внезапная техническая неисправность автобуса и человеческий фактор (ошибка водителя). Об этом заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов.

По предварительным данным, погибли 45 или 46 человек (точное количество установят позже. – Ред.), в том числе 12 детей. Семь пассажиров – две женщины и пятеро мужчин – доставили в больницу Пирогов в Софии, их жизни ничего не угрожает. Самому младшему, кому удалось спастись из горящего автобуса, 17 лет.

Сарафов также сообщил, что многие тела обгорели так, что их будет очень проблематично идентифицировать.

"Тела сожжены до неузнаваемости, необходимо взять образцы для установления личности каждого из них", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужасная авария в Болгарии: большинство из 45 погибших пассажиров – туристы, возвращавшиеся с экскурсии в Стамбуле

Погибшие были гражданами Северной Македонии и Албании. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что среди погибших граждан Украины нет.

С экскурсии из Стамбула возвращались четыре автобуса с номерами Северной Македонии. Незадолго до трагедии они останавливались на заправочной станции.

ДТП с автобусом в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София — Благоевград.

Автор: Наталя Джума
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що і там в автобусі не було маленького красивого молоточка, бо якась мразь його вкрала?
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23.11.2021 14:43 Ответить
Який жах. а як же вікна? Чому не вискакували?
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23.11.2021 14:59 Ответить
Люди спали.
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23.11.2021 18:29 Ответить
Абсолютный бред. Типичная авария маленьких зеленых. Обязательно автобусы, чем больше людей, в идеале дети, очень неплохо, если рядом бензовоз или на встречке. Но не обязательно, кольцом можно вывернуть нитку в любую сторону.
Таких аварий будет все больше и больше, причем даже с большим количеством машин. А туман самое милое дело для маленьких зеленых.
Хотите верьте, а хотите нет, а хотите....просто тупо сравните статистику. И вас бросит в дрожь.......
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23.11.2021 15:16 Ответить
Это что за поток сознания ?
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23.11.2021 15:35 Ответить
понос из гортани....
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23.11.2021 15:53 Ответить
белый порошок аукнулся
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23.11.2021 21:00 Ответить
Больше на теракт смахивает
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23.11.2021 15:26 Ответить
выжившие сообщили про взрыв перед пожаром. теоретически и баллон горючего мог взорваться... практически и искать никто не будет. друга страна, заинтересованных мало.
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23.11.2021 15:57 Ответить
Скорее всего, что-то вёз канистру с какой-то взрывоопасной химией.
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23.11.2021 18:40 Ответить
взорвался газовый балон.
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23.11.2021 15:35 Ответить
В дизельном автобусе.
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23.11.2021 18:40 Ответить
Сгореть заживо, что ж за судьба то такая..
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24.11.2021 16:26 Ответить
 
 