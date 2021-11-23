Техническая неисправность и человеческий фактор: в полиции Болгарии назвали причины жуткого ДТП, в котором заживо сгорели 45 человек

Болгарская полиция рассматривает две основные версии причины ДТП со сгоревшим автобусом, произошедшего неподалеку от села Боснек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на местные СМИ.

Главными причинами трагедии могли стать внезапная техническая неисправность автобуса и человеческий фактор (ошибка водителя). Об этом заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов.

По предварительным данным, погибли 45 или 46 человек (точное количество установят позже. – Ред.), в том числе 12 детей. Семь пассажиров – две женщины и пятеро мужчин – доставили в больницу Пирогов в Софии, их жизни ничего не угрожает. Самому младшему, кому удалось спастись из горящего автобуса, 17 лет.

Сарафов также сообщил, что многие тела обгорели так, что их будет очень проблематично идентифицировать.

"Тела сожжены до неузнаваемости, необходимо взять образцы для установления личности каждого из них", - заявил он.

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Погибшие были гражданами Северной Македонии и Албании. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что среди погибших граждан Украины нет.

С экскурсии из Стамбула возвращались четыре автобуса с номерами Северной Македонии. Незадолго до трагедии они останавливались на заправочной станции.

ДТП с автобусом в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София — Благоевград.