Смешанная схема вакцинации CoronaVac и Pfizer нейтрализует все штаммы коронавируса: ее эффективность до 83%, – исследование. ИНФОГРАФИКА
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Смешанная схема вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), а вторая – Comirnaty (Pfizer), эффективно нейтрализовала исходный "уханьский" штамм коронавируса. Также и все последующие штаммы коронавируса. Исследование показало, что смешанные схемы CoronaVac-Pfizer вызвали более высокий ответ антител и нейтрализуют их активность, чем две дозы CoronaVac. Эффективность предотвращения COVID-19 с симптомами при этом, утверждают авторы, колебалась в пределах 65-83%.
Сыворотка крови после смешанной схемы вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), а вторая — Comirnaty (Pfizer), более эффективно нейтрализовала как исходный "уханьский" штамм коронавируса, так и все последующие штаммы, чем сыворотка получателей двух доз CoronaVac. Об этом в препринте исследования на medRxiv пишут ученые из Таиланда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В августе 2021 года Таиланд, до того прививавший своих граждан CoronaVac и AstraZeneca, импортировал партию Pfizer. Первыми ее получили медики: либо две дозы с интервалом в три недели, либо третьей (бустерной) дозой для получивших ранее две дозы CoronaVac, либо как второй дозой для привитых одной дозой CoronaVac или AstraZeneca.
Исследование показало, что смешанные схемы CoronaVac→Pfizer вызвали более высокий ответ антител и нейтрализующую их активность, чем две дозы CoronaVac. Эффективность предотвращения COVID-19 с симптомами при этом, утверждают авторы, колебалась в пределах 65–83%.
Общая иммунная реакция антителами на схему CoronaVac→Pfizer была сопоставима с реакцией после двух доз Pfizer.
Сравнение интервалов между дозами CoronaVac и Pfizer показало, что более длинный интервал дает более высокий уровень антител и сильную нейтрализацию против альфа- и бета-штамма.
Авторы подчеркивают, что хотя уровни антител сами по себе не коррелируют напрямую с уровнями защиты, исследования показывают, что более высокие уровни связаны с более низким риском развития симптомов COVID-19.
Вывод исследователей: смешанная схема CoronaVac→Pfizer может использоваться в качестве альтернативной в странах, где есть нехватка вакцин, и у лиц, которые испытывали сильные побочные эффекты после CoronaVac.
Ученые призвали провести дальнейшие исследования реакций клеточного иммунитета после смешанной схемы.
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А вообще конечно тетр абсурда, сегрегация полным ходом.Он Ылита запоребрика колется и спутником и фазей ,абы попасть в ненавистную ивропу
У нас тоже , те кому бумажка нужна для отработки пайки - колят все что есть,без разницы, те кто по миру собираеться ехать - конечно Pfizer, это уже как безвиз для безвиза
Если б в 19м кому сказать что будет подобное - сказали б что фантастики пересмотрел, обозвали конспирологом и посоветовали б шапочку из фольги ....
«Мы надеемся, и это то, что мы очень тщательно изучаем, что третий укол с мРНК не только увеличит ваш рост, но и повысит долговечность, так что вам не обязательно будет требоваться это каждые шесть месяцев или год. Мы надеемся, что это увеличит срок действия препарата. Если этого не произойдет, и данные покажут, что нам действительно нужно делать это чаще, тогда мы сделаем это».
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Слушайте таиландских неназвавшихся учёных ещё - она вам расскажут.
Рушійна сила цього усього - багатомільярдні закупки вакцини під мільярдні "відкати" купуючим чиновникам. (за наші гроші, єстссно...)