Сегодня в Киеве выпадет первый снег, а завтра в некоторых областях ударят почти 10-градусные морозы. КАРТА
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В Киеве к вечеру ожидается первый снег.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег.
"Снег, кроме красивой романтической картинки, сразу может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.
Обязательно - зимняя резина, включены фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне", - написала она.
Также Диденко отметила, что из-за похолодания и фактически первого снега самочувствие также может быть некомфортным.
Также она отметила, что в среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон с именем Walpurga.
"Пристыженные таким высоким духовным лицом циклоны и фронты притихнут, разбегутся за пределы Украины. Поэтому у нас завтра действительно - высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях. Температура воздуха будет низкой", - написала она.
К тому же в ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза.
Завтра днем в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.
В Киеве сегодня - снег, завтра, 24 ноября, осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днемв среду ожидается +1+3 градуса.
Пожалуйста, подождите...
Теперь будут выгребать.
В-третьих, вы наверняка замечали, что ни один автомобиль не идёт с завода на зимней резине. Даже если всё обойдётся, не факт, что зимняя резина не окажет негативного воздействия на вашу машину в долгосрочной перспективе
З хвилини на хвилину…
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.
За ногу вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.
Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.
До айстр останніх припаде
Губами сніговими
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними…
Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину…
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…
М. Вінграновський