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Новости Киевские новостиОбщество
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Киев (24550) погода (2816) морозы (198) Диденко Наталия (12)

Сегодня в Киеве выпадет первый снег, а завтра в некоторых областях ударят почти 10-градусные морозы. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве к вечеру ожидается первый снег.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег.

"Снег, кроме красивой романтической картинки, сразу может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.

Обязательно - зимняя резина, включены фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне", - написала она.

Также Диденко отметила, что из-за похолодания и фактически первого снега самочувствие также может быть некомфортным.

Сегодня в Киеве выпадет первый снег, а завтра в некоторых областях ударят почти 10-градусные морозы 01

Также она отметила, что в среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон с именем Walpurga.

"Пристыженные таким высоким духовным лицом циклоны и фронты притихнут, разбегутся за пределы Украины. Поэтому у нас завтра действительно - высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях. Температура воздуха будет низкой", - написала она.

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К тому же в ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза.

Завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня - снег, завтра, 24 ноября, осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днемв среду ожидается +1+3 градуса.

Сегодня в Киеве выпадет первый снег, а завтра в некоторых областях ударят почти 10-градусные морозы 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Вот не верю этим синоптическим шаманам . Две недели назад они подняли панику . Переобулся на шипы ... Согласен , идиот .
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23.11.2021 15:09
+5
И так спасибо Богу за погоду. Конец ноября, а мы все в плюсах, назло мокшам
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23.11.2021 15:44
+2
антипереобувальщик
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23.11.2021 17:10
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Вот не верю этим синоптическим шаманам . Две недели назад они подняли панику . Переобулся на шипы ... Согласен , идиот .
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23.11.2021 15:09 Ответить
переобуйтесь обратно?
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23.11.2021 15:10 Ответить
А времена когда одна обувка на все случаи жизни была, застал? Это когда авто бандиты, даже Запорожцы разували, а купить любую резину можно было только у спекулей и на СТО для транзитных машин?
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23.11.2021 15:48 Ответить
О, а я тоже 2 недели уже как собираюсь, но смотрю на прогнозы и откладываю, так как резина тоже на шипах))
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23.11.2021 17:35 Ответить
День жестянщика
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23.11.2021 15:25 Ответить
Синоптикам слишком верить нельзя, у них семь пятниц на неделю.
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23.11.2021 15:35 Ответить
И так спасибо Богу за погоду. Конец ноября, а мы все в плюсах, назло мокшам
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23.11.2021 15:44 Ответить
Московиты больше всех постарались, чтобы климат потеплел.
Теперь будут выгребать.
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23.11.2021 16:56 Ответить
Заметили, как власти стали сегодня агитировать переобуваться на зимнюю резину? Не ведитесь! Во-первых, это все исключительно в интересах производителей шин, во-вторых, эффективность зимней резины не доказана, лично знаю людей, которые переобувались и все равно попадали в ДТП

В-третьих, вы наверняка замечали, что ни один автомобиль не идёт с завода на зимней резине. Даже если всё обойдётся, не факт, что зимняя резина не окажет негативного воздействия на вашу машину в долгосрочной перспективе
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23.11.2021 17:06 Ответить
антипереобувальщик
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23.11.2021 17:10 Ответить
А пешеходам не одевать зимние кроссовки и ходить в шлёпанцах ?
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23.11.2021 18:36 Ответить
Вы заметили, что ни один ребёнок не рождается в валенках ?
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23.11.2021 18:37 Ответить
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…
Завіє сніг і наш поріг,
І в полі бадилину.

За ногу вхопить вітер дим,
А сніг і дим завіє,
Ще й білим язиком твердим
Прилиже дим, як вміє.

Хвоста розпушить курці сніг
І пожене за вітром,
Останні яблучка із ніг
Зіб'є із віт над світом.

До айстр останніх припаде
Губами сніговими
І тихо їм щось доведе,
І забіліє з ними…

Під самим садом обрій ліг
На сіру павутину…
Вже неминуче буде сніг
З хвилини на хвилину…

М. Вінграновський
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23.11.2021 17:31 Ответить
понятно. иду в бакалею по антифриз.
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23.11.2021 19:02 Ответить
 
 