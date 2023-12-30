Сегодня в Киеве выпадет первый снег, а завтра в некоторых областях ударят почти 10-градусные морозы. КАРТА

В Киеве к вечеру ожидается первый снег.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег.

"Снег, кроме красивой романтической картинки, сразу может осложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Поэтому позаботьтесь уже сейчас о пути и способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы, после дел или дружеских посиделок.

Обязательно - зимняя резина, включены фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне", - написала она.

Также Диденко отметила, что из-за похолодания и фактически первого снега самочувствие также может быть некомфортным.

Также она отметила, что в среду, 24 ноября, погоду Украины будет определять антициклон с именем Walpurga.

"Пристыженные таким высоким духовным лицом циклоны и фронты притихнут, разбегутся за пределы Украины. Поэтому у нас завтра действительно - высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях. Температура воздуха будет низкой", - написала она.

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К тому же в ближайшую ночь ожидается от 3 тепла до 3 мороза, в восточных областях, на Полтавщине и Сумщине 3-9 градусов мороза.

Завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня - снег, завтра, 24 ноября, осадков не будет. Ночью 0-2 градуса мороза, днемв среду ожидается +1+3 градуса.