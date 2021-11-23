Байден распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире, - Белый дом
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Министерство энергетики США предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире.
Соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Белого дома.
"Сегодня президент объявляет, что министерство по вопросам энергии обеспечит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом на выходе из пандемии и предложением", - говорится в заявлении.
В Белом доме подчеркнули, что Байден работает со странами по всему миру, чтобы решить проблему нехватки поставок нефти, поскольку мир выходит из пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Прям всі "чавлять" безоколонку.
Байден - ти такий один!
Трампа вже б з гімном з'їли, але лівакам усе можна.
Це все дуже погано закінчиться.
Миром сейчас правит экономика.
А на РФ завязаны кучи интересов.
Все те санкции которые были наложены, Вы же посмотрите на что они сделаны - на сельское хозяйство...чиновничество, ну и некие технологии по нефтедобыче и микросхемам...
Русские сделали что - с/х у них выросло многократно, нефтянку они забирают от проектов Сахалин 1-2, где у них лазейки есть. Микросхемы им китайцы ставят.
А чиновники... ну да, вот тут их придавили, вот только обернулось это в то, что чиновники поняли, что им в ЕС или Америке быть не вариант и стали предельно жестки к тем, кому они спокойно продавались раньше.
Мне казалось, что вот как раз в отношении личностей не надо было быть такими жесткими и именно тут разъединять их.
Запад не может исключить экономику РФ из своей. По крайней мере пока.
И, что интересно, ведёт работу по УВЕЛИЧЕНИЮ присутствия РФ в своей экономике - пример это СП2.
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при 46-м президенте США - мистере Джо Байдене. Российская мать задаёт каверзный вопрос журналисту телевидения «ЛАЙНОНЬЮС»: «почему Путин семь лет бомбит «Градами» донецкий аэропорт, ТЭЦ города Счастье, донецкую фильтровальную станцию, а дети «хохлофашиздов» едят в детских садиках гречневую кашу с котлетой и пьют компот из клубники, чего не видят на столах киндеры Великой Империи?».
О том, что санкции Запада успешно работают, и в Балалайне ухудшилась криминогенная обстановка, а в сельских магазинах нет даже хлеба подтверждает в песне «Атас» лидер и солист рок-группы «ЛЮБЭ», патриот России, любимец Геленджикского «обнулёныша», герр Коля Расторгуев, живущий ныне на «загнивающем» Западе в городе-курорте Баден-Бадене.
Это тот самый лицедей, который со сцены с микрофоном в руках восхвалял империю зла с её «березками», «батяня-комбат», «крымнашем», лечил пропитую почку в Израиле и учил любить Московию из окна «Мерседеса-Гелендвагена».
Когда лингвисты объяснили Николаю, что расшифровка китайского названия России читается как «голодная земля», а в «убитом» сельском хозяйстве с зерновыми злаками возникли большие проблемы и князь Темнейший кормит народ хлебом, испеченным из фуражного зерна, предназначенного для корма крупного рогатого скота и птиц пополам с отрубями, то певец просто сбежал с тонущего корабля.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/domsovet/v-rossii-pekut-hleb-iz-furajnogo-zerna-kotorym-v-sssr-kormili-skot-pticu-5f5582ea019fb065e7c677cf
«Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь.
Хлеба нет, а полно гуталина. Да глумится горбатый глaварь».
Но, как выразилась украинская телеведущая пани Наталья Мосейчук, «Гуталин на хлеб не намажешь!».
И что значит "саудитов напрягите".
Это суверенное право Аравии продавать столько, сколько она хочет.
Рынку надо больше - ну ОК, идите ищите кто вам больше продаст.
Или Вы против капитализма?
Я не понимаю вот этих предъяв.
Сперва убили рынок начав гон про эту зеленую энергетику. А потом удивились, чё это с ценами.
Проблему создали вовсе не продавцы в этом случае, а как раз покупатели.
Продавцы, типа саудитов заинтересованы в долгосрочных предсказуемых ценах.
А гринписовские уроды и прочие зеленые тунберги хотят и на ёлку залезть и попу не оцарапать.
Так не бывает. К счастью.
Можно было бы и сейчас увеличить добычу сланцевой нефти, но Байден как раз на выборах обещал ее запретить.
Так что Байден всегда может отказаться от своего обещания, а при 80 за баррель, добыча сланцевой становится прибыльной.
Надеюсь Пан Зеленский и его команда настолько преданны идее вступления Украины в НАТО!!!! Как будто от этого зависит жизнь самых близких им людей!!!!
И я буду верить в это , что бы не говорил пан Бутусов и прочие лысые чуваки!!
А днем он клеймил бизнес что автозаправки слишком много зарабатывают и не понижают цены Ах-ха-ха комуняка чертов
Ну-ка расскажите-ка нам, что это за чудо-энергия.
И к 2030 году прекратить продажи машин с ДВС в Европе.
А это через 9 лет.
2. Если Вы дружите с математикой, то Вы понимаете, что ни к 2039 ни к 2050 замещения эмобилями нынешних моделей не произойдёт.
Просто потому что Европа это не отдельная планета и ей придётся возить грузы автомобилями в другие страны.
Снижение - может быть, но полное замещение невозможно. Сейчас просто ни инфраструктуры, ни "конкурентноспособных" эмобилей.
Но отказ от продаж машин в ДВС - это уже ощутимо.
Если выехать хотя бы в Польшу (не говоря дальше в Европу),
число электрозарядок вас удивит.
А электричество получают и от АЭС, и от солнечных батарей.
Процесс тормозится владельцами старых электростанций.
Парадокс с нефтью: США и Китай попытались снизить цены, а они наоборот взлетели.
Аналогичные инициативы поддержали в Китае, Индии, Южной Корее, Японии и Великобритании. Но мировые цены не нефть не только не упали после этого решения - они подскочили более чем на 2% всего за полтора часа.
Аналитики допускают, что участников рынка разочаровало количество нефти, которое решили продать Штаты. "Любые государственные продажи должны быть достаточно значительными, чтобы опустить цены".
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/paradoks-s-neftyu-ssha-i-kitaj-popyitalis-snizit-tsenyi-a-oni-naoborot-vzleteli.htm
1. Заявлением ОПЕК Плюс о расширении добычи нефти
2. Падением экономики и, как следствие, сокращением нефтепотребления
3. Заявлениями крупнейших потребителей нефти, типа США о существенных накопленных запасах
Заявление Байдена, что "ну-ка продадим запасы на 10 дней" - это фикция, на которой трейдеры выиграют, а мир -нет