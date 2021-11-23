Байден распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире, - Белый дом

Министерство энергетики США предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире.

Соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

"Сегодня президент объявляет, что министерство по вопросам энергии обеспечит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом на выходе из пандемии и предложением", - говорится в заявлении.

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В Белом доме подчеркнули, что Байден работает со странами по всему миру, чтобы решить проблему нехватки поставок нефти, поскольку мир выходит из пандемии.