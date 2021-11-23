ОП потребовал от организаторов конференции в Галифаксе отменить приглашение Порошенко, - Елисеев
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Дипломат заявил, что Офис Зеленского "прибег к интригам".
Офис Президента Зеленского "фактически шантажировал" организаторов Международной конференции безопасности в Галифаксе с требованием не допустить к ней пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире радио "НВ" заявил украинский дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Комментируя итоги конференции, Елисеев отметил, что участие официальной делегации от Украины могло бы быть более существенным, "если бы не интриги со стороны Банковой".
"Возникает вопрос, насколько украинская сторона здесь активно сработала. Я здесь вынужден, как говорится, добавить ложку дегтя. Почему? Потому что неожиданно возникла такая не очень удобная ситуация для Украины. Организаторы пригласили, конечно, официальных представителей из Киева. И, к сожалению, официальный Киев перед началом конференции начал шантажировать организаторов конференции, канадскую сторону: мол, условием участия высокой делегации будет то, что они отзовут приглашение, направленное пятому президенту Порошенко для участия в этой конференции", – сообщил Елисеев.
Дипломат добавил, что организаторы конференции "на этот шантаж не пошли", приглашения не отозвали.
"И как следствие для того, чтобы, как говорится, сбалансировать участие пятого президента, в авральном порядке на эту конференцию была направлена делегация во главе с секретарем СНБО Даниловым", – констатирует дипломат.
На вопрос ведущего, планировалось ли предварительно участие президента Зеленского, Елисеев ответил: "Я не готов комментировать. Планировался там, я так понимаю, министр иностранных дел".
"Единственное, мне как представителю Украины было не очень приятно слушать от организаторов намеки, что в условиях, когда действительно реальна угроза второй фазы вторжения России на территорию Украины вместо того, чтобы заниматься консолидацией патриотических, проевропейских, демократических сил внутри государства, мы пытаемся показывать разногласия между нами и выдвигать непонятные претензии к канадской стороне", – резюмировал Елисеев.
Напомним, 18 ноября Порошенко вылетел на форум безопасности в Канаде.
Отметим, что международный форум безопасности 2021 года состоялся в канадском Галифаксе. На него съехались высшие чиновники стран, главы военных ведомств и дипломаты.
Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности Конгресса украинцев Канады. Кроме проблем нацбезопасности, речь шла о коррупции и свободе слова в Украине.
Пожалуйста, подождите...
він же- сьомий !!!
С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины.
16 мая 2019 года Константин Елисеев ушел в отставку с должности заместителя главы Администрации президента Украины.
Такий собі дипломат...
"16 мая 2019 года Константин Елисеев ушел в отставку с должности заместителя главы Администрации президента Украины."
А вот встретится с Порохом и обсудить важные для Украины темы - становились в очередь.. Канада тому подтверждение))
Може так і зжере сам себе?
3 год ·
Зеленский: впереди фаза презрения и отвращения
Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские. Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским. Смеяться над Зеленским начали где то пол года назад и сейчас стоит сплошной хохот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.
Сразу после победы Зеленского я написал, что , как всякий случайный выскочка , популист, демагог и фрик , он будет не способен к управлению и падение его популярности будет происходить стремительнее , чем у других президентов, по следующей динамике:
1 фаза . Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев
2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти
3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц
4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет
5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года
6. фаза Смех , анекдоты - от 2 до 2.5 лет
7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана
Приблизительно все так и произошло. Сейчас заканчивается 6 -я фаза смеха. И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.
Социологи отмечают , что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта. А это и есть равнодушие и презрение. Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно. Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную. Собственно, уже начали.
И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%. Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
Проблема у тому, що Зеленський ніколи не був у політиці та заробляв творчістю. Назбирати на нього бруд та компромат не вийшло.
Тоді запустили примітивні методи образ та карикатур. За це добре платять.
Навіть через 3 роки нічого путнього не знайшли. Тому взялись за оточення. Там люди з багатим минулим, можна поритись у брудній білизні.
Розумні бачать що відбувається навколо.
Образи принижують в першу чергу самих гавкунців. Проте за гроші гавкають і терплять.
Дурнуваті примітиви підвивають задарма.
"Собаки лают - караван идёт"
после 5 лет финансированной в огромных размерах пропаганды ненависти в зомбоящике против Порошенко и 5 лет воспевания зеЛоха офшорного на тех же каналах имеет ФАКТ:
рейтинг недоверия к зеленскому ВЫШЕ чем у кого-либо))
меняй методичку, зебил!
https://telegraf.com.ua/politika/2021-11-01/5687311-obignav-poroshenka-zelenskiy-viyshov-u-lideri-z-antireytingu-v-ukraini
"Обогнал Порошенко": Зеленский вышел в лидеры по антирейтингу в Украине
зацени уровень твоего клована-писюаниста))
Уклоніст, не сплативший жодної копійки податків до казни..
"артіст", як ти висловився - що збудував свою "кар"єру" на недоречних жартах....
Знаєш, в чому полягає різниця між європейською нацією та виборцями зеленського? Звичайно, що ні...Уразумій собі, чоловіче - ніде й ніколи, жоден європейський народ не обрав би Президентом людину, що дозволяла собі недоречні жарти про Голодомор, Томос, "акторку порнофільма" і т.п....Це питання виключно суспільної моралі. В повноцінних націй мораль є, в вас - немає. Цей ганебний "караван" заведе Державу туди, куди Януковіч не заводив...Тішить лише те, що в майбутньому ніде на політичному обрії не буде жодної "зеленої" пики.
і кого він грав? - Весь час жлобеня якесь, тобто самого себе… на більшее він не здатен і те - лише завдяки спонсорству одної бородатої бабусі та путлєра… і крім совкодрочерів ніхто не буде дивитись всі його низькопробні шоу та сссєріали…
Недавно ОПы пытались препятствовать поездке Гончаренко, Лероса и других, в США. Даже посольство Украины в США (по команде из ОП) пыталось отменить уже согласованные ранее встречи с сенаторами и другими представителями властей...
Зеленскому памперса не хватает, когда на трибуну Рады выходит Гончаренко или Лерос.
P.S.
Смотрю упоротые порохоботы на страже. Как только видят нелицеприятную правду про своего фюрера - сразу в спам
Интересно: Им за это платят или просто, дурная голова - рукам покоя не дает?
В секретных тюрьмах ЦРУ в Украине искать не пробовал, чаморошный?
Мне и в голову не пришло, что это говно - Зеленского, нужно пробовать на роль президента.
Но 73% идиотов захотели убедиться не только на вид, цвет и запах, но и на вкус, что таки да - это ГОВНО.
вас мордами тикали в факти ідіотизму зеЛоха офшорного, а ви що верещали?
"бубОчко не такой, он честний, нас ниапменет!"
Ось тепер ти, відчувши як тебе "ниапманет" - звинувачюєшь всіх навкруги в своїй тупості.
А тобі ж казали - ДУМАЙ-те! а ти... - "нема чим, гигиги!"
тому шо 73% та 87% - дійсно "мешебратья" по ідіотизму та віри у зомбоящик
А щось в твоєму тупомі житті інше було? Ні!))
Бо тільки у таких як ти зебілів факт того що 73% та 87% - однакові ватники, може привести до "ощущений страдания"))
Бо зебіли ви, спочатку верещите як несамовиті методичками з зомбоящику, замість того щоб подумати, а потім - скиглите що "страдаете"
они, за 2, 5 года помогли истинным украинцам выявить в их рядах и явных и потенциальных предателей , неблагонадёжных людей, манкуртов и малоросов, на неоккупированной части их страны и сделать для себя- правильные выводы .
позорище позорное... жабы когда ж вы уже напоприкалываетесь этой крысиной возней и пустыми закромами Родины... и поймете шо вас тупо
нае****использовали, тупо используют и далее ждут от вас подмахивания и постанывания в такт...
(дамы пардон)
Именно этот факт и задолбал тебя, бо свидетельствует о твоем идиотизме "голо Сователя"