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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Елисеев (311) Зеленский (16563) Канада (1892) конференция (277) Порошенко (19365) СНБО (4377) Форум (173) Офис Президента (1694)

ОП потребовал от организаторов конференции в Галифаксе отменить приглашение Порошенко, - Елисеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП потребовал от организаторов конференции в Галифаксе отменить приглашение Порошенко, - Елисеев

Дипломат заявил, что Офис Зеленского "прибег к интригам".

Офис Президента Зеленского "фактически шантажировал" организаторов Международной конференции безопасности в Галифаксе с требованием не допустить к ней пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире радио "НВ" заявил украинский дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Комментируя итоги конференции, Елисеев отметил, что участие официальной делегации от Украины могло бы быть более существенным, "если бы не интриги со стороны Банковой".

"Возникает вопрос, насколько украинская сторона здесь активно сработала. Я здесь вынужден, как говорится, добавить ложку дегтя. Почему? Потому что неожиданно возникла такая не очень удобная ситуация для Украины. Организаторы пригласили, конечно, официальных представителей из Киева. И, к сожалению, официальный Киев перед началом конференции начал шантажировать организаторов конференции, канадскую сторону: мол, условием участия высокой делегации будет то, что они отзовут приглашение, направленное пятому президенту Порошенко для участия в этой конференции", – сообщил Елисеев.

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Дипломат добавил, что организаторы конференции "на этот шантаж не пошли", приглашения не отозвали.

"И как следствие для того, чтобы, как говорится, сбалансировать участие пятого президента, в авральном порядке на эту конференцию была направлена ​​делегация во главе с секретарем СНБО Даниловым", – констатирует дипломат.

На вопрос ведущего, планировалось ли предварительно участие президента Зеленского, Елисеев ответил: "Я не готов комментировать. Планировался там, я так понимаю, министр иностранных дел".

"Единственное, мне как представителю Украины было не очень приятно слушать от организаторов намеки, что в условиях, когда действительно реальна угроза второй фазы вторжения России на территорию Украины вместо того, чтобы заниматься консолидацией патриотических, проевропейских, демократических сил внутри государства, мы пытаемся показывать разногласия между нами и выдвигать непонятные претензии к канадской стороне", – резюмировал Елисеев.

Напомним, 18 ноября Порошенко вылетел на форум безопасности в Канаде.

Отметим, что международный форум безопасности 2021 года состоялся в канадском Галифаксе. На него съехались высшие чиновники стран, главы военных ведомств и дипломаты.

Порошенко встретился с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности Конгресса украинцев Канады. Кроме проблем нацбезопасности, речь шла о коррупции и свободе слова в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+68
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23.11.2021 16:14
+61
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23.11.2021 16:16
+61
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23.11.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
це тому, що п'ятий -
він же- сьомий !!!
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23.11.2021 16:08 Ответить
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23.11.2021 16:14 Ответить
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23.11.2021 16:45 Ответить
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23.11.2021 16:46 Ответить
А что не видно артист Зеленский, ведь нарид выбирал Президентом Голобородька ,сериал был нариду Украины по душе
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23.11.2021 16:46 Ответить
Ага, я тоже ржал с 73%
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23.11.2021 18:08 Ответить
зря. За два с гаком года ржания факт на фейс - 13% потолок.
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23.11.2021 18:31 Ответить
Я тебя умоляю, снова выберут болтуна.
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23.11.2021 19:04 Ответить
13% ще й досі вірять йому? Напевно, касапи та асимільовані.
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23.11.2021 19:49 Ответить
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24.11.2021 00:37 Ответить
Чомусь згадалось з дитинства-війна в купі лайна...
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23.11.2021 16:08 Ответить
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23.11.2021 16:45 Ответить
ЗеЛя ссыкливый подонок.и предатель
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23.11.2021 16:08 Ответить
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23.11.2021 16:23 Ответить
А я уверен ты чмошник!!
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23.11.2021 17:04 Ответить
давно в подобных кругах крутишься?
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23.11.2021 17:13 Ответить
Давно!
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23.11.2021 17:17 Ответить
зеЛох офшорный таки реально чмошник.. а вот привели его к власти именно такие как ты)
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23.11.2021 19:01 Ответить
Нефига!!!! Так я крутой чувак!!!!! Могу приводить к власти!!!!
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24.11.2021 09:37 Ответить
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23.11.2021 16:09 Ответить
мышиная возня...
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23.11.2021 16:09 Ответить
29 июня 2010 года указом президента Виктора Януковича назначен постоянным представителем Украины при Европейском Союзе.

С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.

15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины.

16 мая 2019 года Константин Елисеев ушел в отставку с должности заместителя главы Администрации президента Украины.

Такий собі дипломат...
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23.11.2021 16:10 Ответить
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23.11.2021 16:17 Ответить
Такий собі, бо САМ пішов, щоб не служити зеленим маріонеткам?

"16 мая 2019 года Константин Елисеев ушел в отставку с должности заместителя главы Администрации президента Украины."
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23.11.2021 16:17 Ответить
Как там в ОП? Кормят?
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23.11.2021 16:53 Ответить
та куда там))) а еще наилучшим разрешают после найсветлейшего айкосы докуривать))))
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23.11.2021 16:58 Ответить
Участие в работе конференции главьі СНБОУ Данилова является правильньім ходом Украиньі , и он привез из Галифакса хорошие результатьі . Порошенко туда ездил ради собственного пиара , не более .
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23.11.2021 16:10 Ответить
какие результаты привез ветеринар Данила с 8 классами образования?)))
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23.11.2021 17:11 Ответить
Чё с Омана привезли?
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23.11.2021 18:09 Ответить
забавно наблюдать за тухлыми методичками зебилов, которые даже НЕ знают - что с даниловым никто не встречался, да и он сам старался НЕ светить свою рожу в Галифаксе.
А вот встретится с Порохом и обсудить важные для Украины темы - становились в очередь.. Канада тому подтверждение))
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23.11.2021 18:59 Ответить
В бубочки комплекс, стосовно Пороха…
Може так і зжере сам себе?
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23.11.2021 16:11 Ответить
Головачев Андрей

3 год ·



Зеленский: впереди фаза презрения и отвращения

Интернет завален карикатурами на Зеленского. Их сотни, если не тысячи! Остроумные и издевательские. Пожалуй ни над одним президентом так не ржали, как сейчас ржут над Зеленским. Смеяться над Зеленским начали где то пол года назад и сейчас стоит сплошной хохот и издевательства. Народ мстит Зеленскому за собственную глупость.

Сразу после победы Зеленского я написал, что , как всякий случайный выскочка , популист, демагог и фрик , он будет не способен к управлению и падение его популярности будет происходить стремительнее , чем у других президентов, по следующей динамике:

1 фаза . Радость, восхищение, обожание - длиться до 3 месяцев

2. фаза Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы власти

3. фаза Полное разочарование - с 8 до 12 месяц

4. фаза Раздражение - от 1-го года до 1.5 лет

5. фаза Ненависть - от 1.5 до 2 года

6. фаза Смех , анекдоты - от 2 до 2.5 лет

7. фаза Презрение и отвращение - от 2.5 лет до майдана

Приблизительно все так и произошло. Сейчас заканчивается 6 -я фаза смеха. И впереди Зеленского ждет презрение и отвращение.

Социологи отмечают , что 70% украинцев уже не смотрят видосики Гаранта. А это и есть равнодушие и презрение. Досидеть в этой фазе до конца каденции почти невозможно. Зеленского будут просто избивать его политические противники, превращая его в отбивную. Собственно, уже начали.

И еще. Фаза смеха обычно начинается при рейтинге 25% и продолжается до 20%. Затем начинается презрение. У Зеленского сейчас как раз 20%, даже чуть ниже.
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23.11.2021 16:11 Ответить
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23.11.2021 16:16 Ответить
Все простіше. Проти жодного президента в таких обсягах не фінансували компанії по дискредитації.
Проблема у тому, що Зеленський ніколи не був у політиці та заробляв творчістю. Назбирати на нього бруд та компромат не вийшло.
Тоді запустили примітивні методи образ та карикатур. За це добре платять.

Навіть через 3 роки нічого путнього не знайшли. Тому взялись за оточення. Там люди з багатим минулим, можна поритись у брудній білизні.

Розумні бачать що відбувається навколо.
Образи принижують в першу чергу самих гавкунців. Проте за гроші гавкають і терплять.
Дурнуваті примітиви підвивають задарма.

"Собаки лают - караван идёт"
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23.11.2021 16:33 Ответить
ти довбойоб? оборонні контракти не виконані, (мир в глазах пуйла), патріоти у вязницях, кобло яника при владі, офшори, вагнергейт, тобі цього мало? "витиралка зеленошмарклева"
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23.11.2021 16:49 Ответить
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23.11.2021 16:51 Ответить
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23.11.2021 16:53 Ответить
Він має ще одну манію -- ненависть до всього українського -- держави, українців.
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23.11.2021 19:56 Ответить
все простише:
после 5 лет финансированной в огромных размерах пропаганды ненависти в зомбоящике против Порошенко и 5 лет воспевания зеЛоха офшорного на тех же каналах имеет ФАКТ:

рейтинг недоверия к зеленскому ВЫШЕ чем у кого-либо))
меняй методичку, зебил!
https://telegraf.com.ua/politika/2021-11-01/5687311-obignav-poroshenka-zelenskiy-viyshov-u-lideri-z-antireytingu-v-ukraini
"Обогнал Порошенко": Зеленский вышел в лидеры по антирейтингу в Украине
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23.11.2021 16:52 Ответить
кстати, зебил, когда Президент Порошенко был на встрече с лидерами стран в Галифаксе - какой-то зеЛох офшорный в этот момент прыгал на даче, обкурившийся айкосами и поздравлял ермака с днюхой))
зацени уровень твоего клована-писюаниста))
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23.11.2021 16:55 Ответить
Если бы только айкосами...До полной неадекватности айкос не доводит.
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23.11.2021 17:24 Ответить
Твій зеленський - уособлення ганьби...класичне, неперевершене..
Уклоніст, не сплативший жодної копійки податків до казни..
"артіст", як ти висловився - що збудував свою "кар"єру" на недоречних жартах....
Знаєш, в чому полягає різниця між європейською нацією та виборцями зеленського? Звичайно, що ні...Уразумій собі, чоловіче - ніде й ніколи, жоден європейський народ не обрав би Президентом людину, що дозволяла собі недоречні жарти про Голодомор, Томос, "акторку порнофільма" і т.п....Це питання виключно суспільної моралі. В повноцінних націй мораль є, в вас - немає. Цей ганебний "караван" заведе Державу туди, куди Януковіч не заводив...Тішить лише те, що в майбутньому ніде на політичному обрії не буде жодної "зеленої" пики.
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23.11.2021 17:02 Ответить
Проти жодного президента в таких обсягах не фінансували компанії по дискредитації. )))))))) ты дебилом родился или брал уроки в Трускавце? напиши кто не срал на Петю в 2019?
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23.11.2021 17:14 Ответить
Кажеш творчістю заробляв?

і кого він грав? - Весь час жлобеня якесь, тобто самого себе… на більшее він не здатен і те - лише завдяки спонсорству одної бородатої бабусі та путлєра… і крім совкодрочерів ніхто не буде дивитись всі його низькопробні шоу та сссєріали…
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23.11.2021 22:17 Ответить
ГринПоц делал пародии на президентов - теперь он сам президент-пародия ..
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23.11.2021 17:47 Ответить
как вангуете: проиграет с 24,4%, больше, или меньше?
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23.11.2021 18:36 Ответить
Та никто и не сомневался. Эти клоуны такие предсказуемые.
Недавно ОПы пытались препятствовать поездке Гончаренко, Лероса и других, в США. Даже посольство Украины в США (по команде из ОП) пыталось отменить уже согласованные ранее встречи с сенаторами и другими представителями властей...
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23.11.2021 16:13 Ответить
Вот уж кто настоящие клоуньі , так єто Лерос с Гончаренко ! Им бьі еще Ляшко в компанию...
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23.11.2021 18:52 Ответить
Не любить Гундосика могут только клоуны, завидуют наверно
Зеленскому памперса не хватает, когда на трибуну Рады выходит Гончаренко или Лерос.
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23.11.2021 18:59 Ответить
Та , да ! От смеха все может случиться ...
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23.11.2021 19:08 Ответить
У него ещё и недержание?!

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23.11.2021 19:11 Ответить
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23.11.2021 16:13 Ответить
це така мстя ))) молодці організатори )))) так зеленим потворам і треба !!!
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23.11.2021 16:51 Ответить
Ну там вже самі дебіли сидять. Це просто абзац...
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23.11.2021 16:14 Ответить
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23.11.2021 16:14 Ответить
Не любят зегенератов в Галифаксе. Печалька.
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23.11.2021 16:18 Ответить
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23.11.2021 16:18 Ответить
Від ЗЕбілів іншого й не очікувала - заздрисні, мстливі, тупі гниди!
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23.11.2021 16:19 Ответить
Я не понимаю по какой причине "зеленые" бояться Порошенко. Конкурент на выборах? Так украинцы на выборах уже показали свое отношение к Пете. Разве что нас опять заставят выбирать из сортов говна. Ну тогда у Пети есть все шансы.
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23.11.2021 16:24 Ответить
Та по той причине боятся,что если Петро выйдет во 2-й тур,то избиратели могут сказать:"Лишь бы не Зе"
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23.11.2021 16:41 Ответить
Так я и сказал, что могут опять заставить выбирать из сортов говна.

P.S.
Смотрю упоротые порохоботы на страже. Как только видят нелицеприятную правду про своего фюрера - сразу в спам
Интересно: Им за это платят или просто, дурная голова - рукам покоя не дает?
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23.11.2021 16:46 Ответить
шел 3-й года зрадозебилоилды искали ботофермы Порошенка.
В секретных тюрьмах ЦРУ в Украине искать не пробовал, чаморошный?
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23.11.2021 18:14 Ответить
аа чого их искать....Оглянись вокруг себя...
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23.11.2021 18:46 Ответить
с 13% - во второй тур ?
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23.11.2021 18:45 Ответить
Був у наріда вибір, так ні - захотів пуд солі з'їсти...
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23.11.2021 16:53 Ответить
Ну это вы - пророки и нострадамусы поголовно. И наперед знали про "пуд соли". А народ просто оценил деятельность Пэти и решил что надо менять. Ошибся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Надеюсь, на следующих выборах, подобной ошибки не совершат.
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23.11.2021 17:49 Ответить
не надо быть пророком чтобы, видя говно, понимать - если его пробовать на вкус, оно лучше не станет.
Мне и в голову не пришло, что это говно - Зеленского, нужно пробовать на роль президента.
Но 73% идиотов захотели убедиться не только на вид, цвет и запах, но и на вкус, что таки да - это ГОВНО.
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23.11.2021 17:56 Ответить
Если нариту дозволят те следующие выборы.
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23.11.2021 18:02 Ответить
ну зебіли ви. що з вас взяти)
вас мордами тикали в факти ідіотизму зеЛоха офшорного, а ви що верещали?
"бубОчко не такой, он честний, нас ниапменет!"
Ось тепер ти, відчувши як тебе "ниапманет" - звинувачюєшь всіх навкруги в своїй тупості.
А тобі ж казали - ДУМАЙ-те! а ти... - "нема чим, гигиги!"
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23.11.2021 18:53 Ответить
кацапи так само "думають".. "сортами говна"
тому шо 73% та 87% - дійсно "мешебратья" по ідіотизму та віри у зомбоящик
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23.11.2021 16:58 Ответить
Да, не повезло тебе с соотечественниками. Представляю как ты страдаешь. Зачем? Может это, чемодан, вокзал ...?
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23.11.2021 17:51 Ответить
кацап, правий був Фрейд - дурні телепні ЗАВЖДИ пишуть про свої відчуття.. ось й ти - про "страдание"))
А щось в твоєму тупомі житті інше було? Ні!))
Бо тільки у таких як ти зебілів факт того що 73% та 87% - однакові ватники, може привести до "ощущений страдания"))
Бо зебіли ви, спочатку верещите як несамовиті методичками з зомбоящику, замість того щоб подумати, а потім - скиглите що "страдаете"
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23.11.2021 18:50 Ответить
Упоротое, сколько тебе ФСБ платит за разжигание межнациональной розни?
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24.11.2021 09:58 Ответить
коломой и зе, как лакмусовая бумага общества,
они, за 2, 5 года помогли истинным украинцам выявить в их рядах и явных и потенциальных предателей , неблагонадёжных людей, манкуртов и малоросов, на неоккупированной части их страны и сделать для себя- правильные выводы .
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23.11.2021 16:25 Ответить
Какой ещё офис президента? Это гримёрка 95 квартала временно переехала на ул.Банковая.
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23.11.2021 16:50 Ответить
теперь там бандитский квартал .. не зря ГОП - Главный Офис Президента ..
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23.11.2021 17:51 Ответить
На него съехались высшие чиновники стран, главы военных ведомств и дипломаты.
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23.11.2021 16:52 Ответить
ой не могу!!!! крысы попробовали интриговать)))) ой *** без ансам***!!!!
позорище позорное... жабы когда ж вы уже напоприкалываетесь этой крысиной возней и пустыми закромами Родины... и поймете шо вас тупо нае**** использовали, тупо используют и далее ждут от вас подмахивания и постанывания в такт...
(дамы пардон)
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23.11.2021 16:55 Ответить
методы зе власти ,как и у раши
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23.11.2021 17:03 Ответить
Требую от организаторов конференции в Галифаксе, отправить все кремлевское логово ОП под суд, за предательство Украины, во главе с офшорником.
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23.11.2021 17:09 Ответить
ну, вава, вони ж не в курсі що Порох "збитий льотчик"))) Яка ж ти ница і закомплексована гнида..
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23.11.2021 17:24 Ответить
На місці Пороха мав бути якийсь .............Арахамія.
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23.11.2021 17:37 Ответить
Задовбали цим кремлівським холуєм Потрохом...(((
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23.11.2021 17:39 Ответить
Подоляковичи, ну чо вы такие скучные?
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23.11.2021 17:57 Ответить
А что им остается. После энного десятка обсеров. Морды тухлые. Только серебро в ящиках пересчитывают, да Камазы готовят с окнами на границе.
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23.11.2021 18:04 Ответить
прикинь - с Порохом ВСЕ мировые лидеры встречаются, а зеЛох офшорный в это время подрабатывает писюанистов в бане у какого-то завхоза ОП(Г)
Именно этот факт и задолбал тебя, бо свидетельствует о твоем идиотизме "голо Сователя"
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23.11.2021 18:56 Ответить
Як коломойському дісталась Укрнафта?
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23.11.2021 20:56 Ответить
Тримай кремлівську холУЙку:
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23.11.2021 21:01 Ответить
Мудрий в нас нарід - на виборах обрали Зеленського, аби не Порошенко! А на наступних виборах оберуть Порошенка - аби не Зеленський!
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23.11.2021 19:28 Ответить
Чмо зелене
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23.11.2021 22:50 Ответить
 
 