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ФСБ РФ заявляет, что подросток в Казани готовил нападение на школу по указанию украинца

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФСБ РФ заявляет, что подросток в Казани готовил нападение на школу по указанию украинца

Несовершеннолетнего задержали в Казани, дома у него обнаружили пневматическую винтовку.

Об этом сообщили в ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.

Российские спецслужбы заявляют, что предупредили вооруженное нападение на одно из казанских учебных заведений и задержали несовершеннолетнего.

У него дома обнаружили пневматическую винтовку, а также "средства связи" с запросом о переработке ее на боевое оружие в поисковике.

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"Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграмм" Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - говорится в сообщении ФСБ.

Дело расследуют по статье о приготовлении к убийству двух или более лиц УК РФ.
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Топ комментарии
+25
И систематически, намазав живот ядом, он прогуливался по Красной площади - готовил покушение на Главпедофила всея Рассеи...
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23.11.2021 16:17
+23
Неубедительно..... Взорвите пару домов с кацапами....
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23.11.2021 16:15
+19
Боже, яка нісенитниця. Та чому дивуватися - кацапи вони і є кацапи. Дивно що ще візиток Яроша не знайшли.
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23.11.2021 16:19
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Овсюка Ярослава необходимо поощирить, что бы лучше работал с кацапскими агентами в Казани!!!
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23.11.2021 16:12 Ответить
главное чтобы дерьмак его не сдал до этого как вагнеровцев....
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23.11.2021 16:14 Ответить
Ну звичайно,хто всравсь-невістка...
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23.11.2021 16:13 Ответить
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23.11.2021 16:14 Ответить
гексоген не проходит, кремляди опускаются до рогаток
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23.11.2021 16:14 Ответить
навіть би не здивувався , якщо сказали б "готував напад на рабSSею"
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23.11.2021 16:15 Ответить
Неубедительно..... Взорвите пару домов с кацапами....
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23.11.2021 16:15 Ответить
Я даже скажу фамилию украинца......Ермак!.......ну что, есть слив??..
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23.11.2021 16:15 Ответить
И систематически, намазав живот ядом, он прогуливался по Красной площади - готовил покушение на Главпедофила всея Рассеи...
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23.11.2021 16:17 Ответить
Боже, яка нісенитниця. Та чому дивуватися - кацапи вони і є кацапи. Дивно що ще візиток Яроша не знайшли.
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23.11.2021 16:19 Ответить
Про візітку Яроша,бл. Не вспів🥺☹️
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23.11.2021 16:21 Ответить
Не переймайтесь. Гадаю це не останній раз. Ще буде нагода раніше за мене встигнути.
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23.11.2021 17:38 Ответить
Про візітку Яроша,бл.
С дулся Ярош. Визитка в Славянске валяется. Белая роза -эмблема ...


Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.

Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть - англ.) с окровавленной белой розой.

Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
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23.11.2021 18:01 Ответить
А звідки знаєте, що не знайшли? Ще не настав час назвати всі імена. Таємниця слідства і все таке.
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23.11.2021 16:37 Ответить
Ну я не можу знати. Я оперую тільки тією інформацією що оприлюднили. Висновки теж з неї роблю. Поки не було такої інфи що знайшли. От і дивуюся. Зазвичай вони їх знаходять. Таке враження що у Яроша власна поліграфічна фабрика по виготовленню візиток для кацапів.
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23.11.2021 17:37 Ответить
взітку Яроша знайшли,чи ще ні?
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23.11.2021 16:21 Ответить
Пізно😒
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23.11.2021 16:22 Ответить
В 14-ом на опорник у въезда в Славянск ночью тормознули 2 джипа. Неустановленые лица стали быковать перед днровцами. Пост дыры положили на асфальт. И всё путём. Перед блокпостом в зелёнке был пулемёт который посёк неустановленных лиц. Пожгли авто. Вы про ту визитку?
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23.11.2021 18:10 Ответить
Плутано пояснюєш. Хто кого , палажіл, хьо кого пасьок?
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23.11.2021 21:57 Ответить
Та это Ванька Грозный всем руководил - это он любил "сирот казанских" обижать.
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23.11.2021 16:22 Ответить
Усі москальські Овсюки зараз реально напружилися!
Чекаємо розстрілів у школах та дитячих садочках. Будинки підривали чечени, а українці у хворій уяві московитів здатні лише на полювання у дитячих навчальних закладах.
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23.11.2021 16:29 Ответить
Хто повірить кацапам - тогй психічно хвора і дурна людина. Як це такий злочин і обійшовся без українця?
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23.11.2021 16:30 Ответить
Овсюка в президенты!
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23.11.2021 16:38 Ответить
Наверное ему пять лет скосят
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23.11.2021 16:40 Ответить
Да нет,по гуманитарным соображениям как к не совершолетнему ему скосят лет этак 18-ть и снова загонят в яйца.
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23.11.2021 16:54 Ответить
Блеать..ну надоел весь этот свиноруский цирк . Нападайте уже кацапы. Отгребайте своих законных люлей с десятками тысяч сдохших "ванек" да утихомиривайесь на десяток лет. А там уже и жопа придет этой бессмысленной территории. В виде эволюции))
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23.11.2021 16:44 Ответить
Візитівка Яроша була?
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23.11.2021 16:44 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"!!! Якби людина була українцем то її прізвище було-б "Вівсюк"! А прізвище "Овсюк" може носить тільки русифікований як мінімум у третьому поколінні житель РФ з українськими предками
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23.11.2021 16:46 Ответить
Можно ли обезьяну запрограммировать?
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23.11.2021 16:47 Ответить
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23.11.2021 16:49 Ответить
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23.11.2021 16:49 Ответить
Ух-ты.Да оружие вполне серезное на уровне стратегического.А чемодан из красной кнопкой для запуска пневматики не обнаружили?
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23.11.2021 16:50 Ответить
На счет украинского "инструктора-руководителя" можно посмеяться, а так-то -

Ещё совсем недавно лидерами в области высокоточной РСР-пневматики были английские производители. Но всего несколько лет назад пальму первенства перехватил наш отечественный производитель, известный российским любителям охотничьей и спортивной «пневмы» как «Демьян», а сегодня фигурирующий под маркой «АТАМАN».

Одной из наиболее интересных разработок компании является «модель М2», совсем недавно серьёзно модернизированная и получившая индекс «М2 (R)». На базе этой конструкции создано сразу несколько направлений высокоточной пневматики - от компактных винтовок, построенных по схеме «булл-пап», до специализированных спортивных изделий, со всеми соответствующими атрибутами в конструкции, в калибрах 4,5 мм, 5,5 мм и 6,35 мм.

В коробке расположен привычный болтовый затвор, взводящий ударник, имеющий 2 пружины. В окне коробки расположен быстросъёмный автоматический барабанный магазин на 8-12 пулек (в зависимости от калибра).

Длина самого ствола, имеющего 8 нарезов, - от 420 до 520 мм.

В общем, если есть нужные станки и инструменты, руки из плеч, а не из жопы и подсказки из интернета, то наверное вполне возможно слепить что-нибудь под патрон 5,6.
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23.11.2021 18:28 Ответить
Спасибо,было очень приятно услышать такие подробности об пневматике.Но мне кажется что точность стрельбы больше зависит от стрелка чем от марки того из чего он стреляет.Лично мне по барабану из чего пулять из ,,Берсы,, или из обыкновенного пневматического ружья или из ТОЗ или иного стрелкового боевого оружия.Главное индивидуальная пристрелка того из чего пуляеш.
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23.11.2021 18:40 Ответить
Если ты готов психологически валить людей и приходишь с волыной в "густонаселенный" район, то пофиг какой ты стрелок по мишеням или зайцам, ибо ты будешь шмалять практически в упор.
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23.11.2021 20:10 Ответить
Не соглашусь,здесь видимо не психологическая готовность а психиатрическая.
Гдето читал воспоминания солдата ВОВ который три года провоевал и впервые принял рукопашный бой.И как он пишет что когда впервые ощутил как нож пронзает тело врага его вырвало и обкакался хотя до этого шмалял по врагу без психической и моральной подготовки.
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24.11.2021 07:51 Ответить
Шмалять по врагу из гаубицы или миномета, это одна психологическая подготовка, из винтовки или автомата сидя в окопе и отбивая атаку, это другая, а приставить ствол к башке или в грудь и нажать на спуск, это уже третья. Не было бы у него ножа, а рубанул бы он его по горлу\голове\груди саперной лопаткой в первый раз, последствия были бы те же.

Если бы до войны он собственноручно резал кабанов, то само ощущение от погружения лезвия в живую плоть не произвело бы на него ни какого впечатления.
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24.11.2021 19:30 Ответить
malchik v trusikah uzhe do rashki dabralsa , tak i do solncelikava ne nenarokom daberjotsa , i v truseljah zadushit paganec
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23.11.2021 16:54 Ответить
Ето след Ахметова !
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23.11.2021 16:54 Ответить
Ну вот и повод для вторжения!!! Или завтра взорвут дом , а там визитка Яроша и понеслось!!!
Путин любит такую хер...ню!!!!
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23.11.2021 16:55 Ответить
дома у него обнаружили пневматическую рогатку.
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23.11.2021 17:08 Ответить
Блин, где все эти героические украинцы водятся? Послушаешь кацапов, так тут сплошные бандеровцы, которые направо и налево режут русню. Прям не народ, а самураи сплошные. А как выйдешь на улицу - кругом сплошные малороссы, которые устали от войны.
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23.11.2021 17:08 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.11.2021 17:09 Ответить
для полнотьі надо бьло....
підліток оказался правнуком батьки Махно...
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23.11.2021 17:11 Ответить
... и часовню тоже, я развалил... ©️
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23.11.2021 17:15 Ответить
Без визитки Яроша не доказуемо.
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23.11.2021 17:26 Ответить
Пожалуй, это идея. Где там в основном кучкуются российские малолетки? "В контакте"? Или на тик-токе? Или - я х.з., нужно найти их группы.

Научим всему. И как оформить и купить турецкую помпу согласно рашистскому законодательству. И как грамотно расстрелять местное управление ФСБ.
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23.11.2021 17:44 Ответить
Респект українцю.
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23.11.2021 18:29 Ответить
Хотел переделать пневматику под зпуск Іскандеров?
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23.11.2021 18:37 Ответить
Будет прикольно если этот Овсюк Ярослав - полковник ГРУ.
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23.11.2021 19:56 Ответить
 
 