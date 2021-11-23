Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов

Военнослужащие вынуждены покупать горючее за собственные деньги. Командование заставляет их подавать бумаги на получение горючего, но не удовлетворяет эти просьбы.

Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов, слова которого приводит в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В зону ООС зашли 4 ноября. До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для помывки личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены со своих денег покупать", - рассказал он.

По словам военнослужащего, командование вынуждает их подавать бесконечные бумаги на получение горючего.

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"Пишите заявку". Написали. Горючего и смазочных материалов нет. Тогда опять выдумывают: "Пишите доклад на жизнедеятельность на месяц". Написали. "Давайте справку сколько нужно на жизнь на 5 суток". Написали. Затем: "Нет, давайте снова на баковую. Что? А, уже подавали? А тогда сосчитайте какие у вас остатки". А топлива нет", - поделился он.

Заместитель командира батальона добавил, что оказался в подобной ситуации впервые с 2015 года.

"Три недели без горючего – и это при том, что начальник ГУР МО К.Буданов заявил о российском наступлении в январе. Почему власти не решают тогда неотложные вопросы обеспечения накануне масштабных боевых действий? Что будет с техникой без запасов горючего после начала активных боевых действий, и кто тогда будет отвечать за последствия?" – добавляет от себя Бутусов.