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Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов

Военнослужащие вынуждены покупать горючее за собственные деньги. Командование заставляет их подавать бумаги на получение горючего, но не удовлетворяет эти просьбы.

Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов, слова которого приводит в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В зону ООС зашли 4 ноября. До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для помывки личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены со своих денег покупать", - рассказал он.

По словам военнослужащего, командование вынуждает их подавать бесконечные бумаги на получение горючего.

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"Пишите заявку". Написали. Горючего и смазочных материалов нет. Тогда опять выдумывают: "Пишите доклад на жизнедеятельность на месяц". Написали. "Давайте справку сколько нужно на жизнь на 5 суток". Написали. Затем: "Нет, давайте снова на баковую. Что? А, уже подавали? А тогда сосчитайте какие у вас остатки". А топлива нет", - поделился он.

Заместитель командира батальона добавил, что оказался в подобной ситуации впервые с 2015 года.

"Три недели без горючего – и это при том, что начальник ГУР МО К.Буданов заявил о российском наступлении в январе. Почему власти не решают тогда неотложные вопросы обеспечения накануне масштабных боевых действий? Что будет с техникой без запасов горючего после начала активных боевых действий, и кто тогда будет отвечать за последствия?" – добавляет от себя Бутусов.
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Топ комментарии
+32
А для кого це таємниця, якрім "мудрого" наріду, якщо кацапські шпигуни керують державою?
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23.11.2021 16:25
+28
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23.11.2021 16:21
+22
Нічого дивного,бо вороги при владі.
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23.11.2021 16:24
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Нынешняя Зе власть- особый вид термитов , которые жрут все- асфальт, цемент, газ, дизельное топливо и бензин, метал, деньги, людей, животных - все жидкое, твёрдое и газообразное - наверное они тайные инопланетяне. Они сожрут все. ........Какие долбоебы 78%?!?!?! ......На следующих выборах выберут кого нибудь ещё хуже - если их не сожрут.
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23.11.2021 17:22 Ответить
ты реально веришь в "выборы"?

столько случаев, когда протоколы окружных комиссий херились и брались цифры с потолка, а ты словно "зогианец" с Альфа Центавры
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23.11.2021 17:28 Ответить
Зеленая мразь прямо напрашивается на на пожизненное, в лучшем случае!
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23.11.2021 17:36 Ответить
зелений пі@арьонок, здається, таки виконає своє ублюдочне виборче гасло - наше військо просто перестане стріляти - не буде чим, не буде з чого, не буде на чому...
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23.11.2021 17:47 Ответить
ВаЗеліну донесуть і патрони перестануть давати.
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23.11.2021 17:54 Ответить
Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
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23.11.2021 18:17 Ответить
Уже очевидно, что эта власть падет. Ей прям ну немного осталось. В определенный момент ее приказы просто перестанут выполнять.

Кто-нибудь начал создавать теневое правительство ей на смену?

Кричать "Пожар!" важно. Еще важнее начать его тушить.
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23.11.2021 18:35 Ответить
Главное, что на университет этого клоуна денег хватает!
Зеленый дерьмоед!
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23.11.2021 19:48 Ответить
они лошье покупать бензин)??а припорохе шли целой частью...скотко бастовали дажесрочники нгу
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23.11.2021 20:02 Ответить
за то без барыги
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23.11.2021 21:00 Ответить
Так выдали по 20 (Двадцать) литров на борт для заводки...
https://censor.net/ru/news есть статья об этом ..
А танк при прогреве двигателя потребляет 185 (Сто восемьдесят пять) литров зимней соляры в час ( КАРЛ)!

При боевом движении в боевых порядках свыше 220 литров ...
Для ботов . Изучайте формуляр эксплуатации дизеля
Танковый двигателя 5ТДФ-по прозвищу«Чемодан»
танка Т - 64..

Основные тактико-технические данные
Т-64 (об. 432)
Т-64А (об. 434)

Расход топлива на 100 км пути, л
170-200

Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км
550-650
500-600

Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км
-
700
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23.11.2021 21:32 Ответить
Отак було в 90-ті коли я служив
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23.11.2021 22:51 Ответить
А що так все засекречено???
А бригаду пану Юрію важко назвати?!?
І де ж це танки стоять?? За 30 км???
А як щодо замптеха командира бригади??
А може комбрига вмісті з зампотехом пальне реалізовують через санкційного обмежене ГЛУСКО???
Щоб не виникало таких питань рекомендую Бутусову писати номер бригади!
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23.11.2021 22:58 Ответить
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24.11.2021 00:05 Ответить
Всем уже понятно почему. Даже зелебобам если они не совсем еще потеряны.
Кодло януковича вернулось к власти под прикрытием зеленых клоунов
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24.11.2021 00:16 Ответить
С ЗЕ будет как с комунякой Кравчуком, отцом олигархов Кучмой и бандитом яныком- их избиратели внукам будут рассказывать что не голосовали на тех выборах
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24.11.2021 17:07 Ответить
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