Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие вынуждены покупать горючее за собственные деньги. Командование заставляет их подавать бумаги на получение горючего, но не удовлетворяет эти просьбы.
Об этом рассказал заместитель командира одного из батальонов, слова которого приводит в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В зону ООС зашли 4 ноября. До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для помывки личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде. Это уже край. Военнослужащие вынуждены со своих денег покупать", - рассказал он.
По словам военнослужащего, командование вынуждает их подавать бесконечные бумаги на получение горючего.
"Пишите заявку". Написали. Горючего и смазочных материалов нет. Тогда опять выдумывают: "Пишите доклад на жизнедеятельность на месяц". Написали. "Давайте справку сколько нужно на жизнь на 5 суток". Написали. Затем: "Нет, давайте снова на баковую. Что? А, уже подавали? А тогда сосчитайте какие у вас остатки". А топлива нет", - поделился он.
Заместитель командира батальона добавил, что оказался в подобной ситуации впервые с 2015 года.
"Три недели без горючего – и это при том, что начальник ГУР МО К.Буданов заявил о российском наступлении в январе. Почему власти не решают тогда неотложные вопросы обеспечения накануне масштабных боевых действий? Что будет с техникой без запасов горючего после начала активных боевых действий, и кто тогда будет отвечать за последствия?" – добавляет от себя Бутусов.
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столько случаев, когда протоколы окружных комиссий херились и брались цифры с потолка, а ты словно "зогианец" с Альфа Центавры
Кто-нибудь начал создавать теневое правительство ей на смену?
Кричать "Пожар!" важно. Еще важнее начать его тушить.
Зеленый дерьмоед!
https://censor.net/ru/news есть статья об этом ..
А танк при прогреве двигателя потребляет 185 (Сто восемьдесят пять) литров зимней соляры в час ( КАРЛ)!
При боевом движении в боевых порядках свыше 220 литров ...
Для ботов . Изучайте формуляр эксплуатации дизеля
Танковый двигателя 5ТДФ-по прозвищу«Чемодан»
танка Т - 64..
Основные тактико-технические данные
Т-64 (об. 432)
Т-64А (об. 434)
Расход топлива на 100 км пути, л
170-200
Запас хода по топливу без дополнительных бочек, км
550-650
500-600
Запас хода по топливу с использованием дополнительных бочек, км
-
700
А бригаду пану Юрію важко назвати?!?
І де ж це танки стоять?? За 30 км???
А як щодо замптеха командира бригади??
А може комбрига вмісті з зампотехом пальне реалізовують через санкційного обмежене ГЛУСКО???
Щоб не виникало таких питань рекомендую Бутусову писати номер бригади!
Кодло януковича вернулось к власти под прикрытием зеленых клоунов