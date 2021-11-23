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И.о. главы Харьковской ОГА Скакун о готовности к вторжению войск РФ: В терробороне у нас более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

И.о. главы Харьковской ОГА Скакун о готовности к вторжению войск РФ: В терробороне у нас более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии

Власти Харьковщины проводят совещания с командованием всех подразделений территориальной обороны на фоне сообщений о возможном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил и.о. главы Харьковской областной администрации Александр Скакун.

"Получаю информацию от органов внутренних дел, от Госпогранслужбы, от Нацполиции о ситуации на государственной границе Украины в Харьковской области. Согласно анализу этой информации, данным СБУ, мы планируем неотложные меры по обеспечению обороноспособности региона в целом", - рассказал Скакун.

По словам и.о. председателя Харьковской ОГА, на прошлой неделе было собрано совещание в закрытом режиме, на котором присутствовали представители Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы.

"Мы проработали все вероятные риски и вопросы по поддержанию пограничного режима и наших совместных мер по обороне государственной границы Украины в целом. В среду или четверг мной был совершен облет участка государственной границы Украины в пределах Харьковской области. Этот облет я совершил совместно с командованием четвертого пограничного отряда. Мы полностью промониторили ситуацию, видим, что она пока спокойная, но проработали риски, которые могут появиться на тех или иных участках границы, проделали дорожную карту, понимая, что мы должны сделать в той или иной ситуации", - пояснил Скакун.

"Кроме того, в субботу собрал нашу терроборону, нами было проведено совещание с командованием всех подразделений территориальной обороны и лидерами патриотических общественных формирований. Обсудили ряд вопросов, имеем более 3 тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С терробороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - добавил и.о. Харьковской ОГА.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение на севере, востоке и юге Украины уже в январе-феврале следующего года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
на миллионный Харьков только 3000 человек ? а 997 000 человек наверно хлеб-соль ?
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23.11.2021 16:47
+2
Недопустимо мало ,надо минимум в десять раз больше !!!
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23.11.2021 16:48
+1
І зброя у цих 3 000 лежить під подушкою?При першому пострілі ************* вони будуть стріляти у відповідь?У Естонській Самообороні на подвір*ях стоять танки та БМП,а у кожного самооборонця є автоматична зброя і запаси набоїв для неї.
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23.11.2021 16:52
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на миллионный Харьков только 3000 человек ? а 997 000 человек наверно хлеб-соль ?
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23.11.2021 16:47 Ответить
Если начнется реальное вторжение, а не вот эти пугалки нарида ***** от зебилов, то в ватном Харькове соберется не 3000, а максимум человек 30...
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23.11.2021 16:51 Ответить
Тут главноє не пєрєбдєть...чи пак пєрєбздєть...не знаю точно як то у вас по рускі...
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23.11.2021 16:51 Ответить
Недопустимо мало ,надо минимум в десять раз больше !!!
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23.11.2021 16:48 Ответить
І зброя у цих 3 000 лежить під подушкою?При першому пострілі ************* вони будуть стріляти у відповідь?У Естонській Самообороні на подвір*ях стоять танки та БМП,а у кожного самооборонця є автоматична зброя і запаси набоїв для неї.
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23.11.2021 16:52 Ответить
Низзя
Это и порох и зелесопля и руки яки не крали тебе скажут.а астанавитесь и вовсе не поймет
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23.11.2021 17:04 Ответить
с учётом тарифов на комуналку ,рост цен в магазинах и разница в минимальной зарплате с зарплатой в Польше - мотивация я вам скажу мизерная и это вам все скажут
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23.11.2021 16:55 Ответить
Ну тогда у вас все - это дебилы. Если все еще не поняли, что когда измеряют свою жизнь минималкой и магазином, то очень скоро становятся рабами, и тогда уже будут измерять свою жизнь шконкой и баландой.
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23.11.2021 17:06 Ответить
выйди на улицу и скажи это людям ...но лучше твкие эксперементы не проводи ..услуги стоматолога щас дорогие ,но в этом есть и плюс ..В концлагере тебе беззубому будет не пыльная работенка ,
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23.11.2021 17:12 Ответить
сам-то пойдешь или на совежание в Киев ускачешь, скакун?
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23.11.2021 16:58 Ответить
В теробороні маємо більш ніж 3 тисячі осіб в боєздатному стані
Ох... "не пистела б ваша рожа - не болела б голова"(с)
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23.11.2021 17:00 Ответить
Интересуют критерии оценки готовности
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23.11.2021 17:08 Ответить
кого ви слухаєте...
влада Харкова це збіговисько продажних кацапських гнид, не більш того,
вони навмисно підігрують кацапській пропаганді та преуменьшують захісну спроможність харківщині !
як що почнеться- то там буде мінімум 150 - 200 тис. чоловік, здатних стріляти, і це - тільки спочатку, а уж апасля ...
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23.11.2021 17:08 Ответить
На складах оружие!!!! Нас куча военообязанных!!!!
И тишина!!!!! Раздайте людям оружие!!!! Раздайте миллионам!!! Раздавайте и не сцыте!!!!!
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23.11.2021 17:13 Ответить
в Харькове 1,4 миллиона челове и 3000 теробороны, во всей Латвии 1,9 миллииона человек и 10000 земессардзе ( тоже самое )
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23.11.2021 17:36 Ответить
Бросать ополчение (тероборону) на регулярные войска?
Кто то возомнил себя сталиным.
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23.11.2021 17:44 Ответить
Продолжайте, готовьтесь к встрече врага. Но не рассказывайте это на весь мир!
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23.11.2021 18:43 Ответить
Готовиться нам нужно. Только в РФ это скорее подготовка на случай, если мы решим отбить Донбасс, так шо спите спокойно.
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23.11.2021 19:36 Ответить
ты не прав, чувак
путлер хочет спеть в 2022 году свою лебединую песню: восстановление СССР в границах Российской империи 18 века
и Украина с её притыренным Донбассом здесь ни при чём - если московитам не нравится НАТО, пусть воюют с НАТО, а не с Украиной
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18.12.2021 21:41 Ответить
Украина ждёт нападения и требует контракт на транзит на 15 лет
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23.11.2021 21:16 Ответить
скажи тёте Саре, шо Украина знает за нападение
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18.12.2021 21:37 Ответить
 
 