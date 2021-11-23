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Цемах был настолько ценным свидетелем, что на Украину впервые давили западные министры, – Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Цемах был настолько ценным свидетелем, что на Украину впервые давили западные министры, – Грозев

Колишній начальник окупаційної "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимир Цемах був надзвичайно цінним свідком у справі про збиття малазійського літака Boeing 777.

Об этом главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Это очень ценный свидетель. Это не только мое мнение, но и мнение прокуроров и следователей. Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и на ваш Офис президента, чтобы что-то не делать... Я знаю, что были такие разговоры накануне [выдачи Цемаха России]", – сказал Грозев.

По его мнению, существуют два объяснения, почему украинские власти согласились передать Цемаха. Первое, которое Грозев назвал "невинным", связано с обменом удерживаемыми лицами.

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"Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинних людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют". Невинное объяснение заключается в том, что правительство решает не жертвовать этими людьми и пожертвовать отношениями с западными партнерами и отдать этого свидетеля", – предположил расследователь.

Другое, "менее невинное объяснение", – это трусость, продолжил он. Грозев считает, что украинские власти могли испугаться давления России, мол, если он настолько важен для Кремля, то нужно выполнить его требование, иначе в будущем будут проблемы.

"Но очень сложно войти в голову человека и понять мотивацию", – подчеркнул Грозев.

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Он сказал, что на месте украинской власти он бы отложил передачу Цемаха России.

"Я бы его полностью, как это называется в правоохранительных органах, "операционализировал". То есть я бы его допросил, отдал бы его судебному следователю [в Нидерланды]... Правда, здесь, конечно же, Цемах должен был согласиться говорить. А насколько я понимаю, раз он понял, что есть шанс, что Россия его вытащит, он перестал говорить. Поэтому здесь правильный ход был бы, скорее всего, занять очень-очень агрессивную публичную позицию: "Мы его не отдаем". Так, чтобы он поверил в это, и допросить его", – сказал Грозев.

Уже после этого, по его мнению, Цемаха можно было передавать России.
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Топ комментарии
+49
А найбільша цінність в Україні для *****-це Зелений Йолоп.
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23.11.2021 16:48
+42
Он был арестован и сидел в тюрьме как военный преступник. За это наши разведчики отдавали самое дорогое -- свою жизнь. Нидерланды требовали его выдачи. А зеленый ублюдок отдал его *****.
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23.11.2021 16:59
+35
Шмарклі треба медальки видати: "За Цемаха", "За вагнерівців".
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23.11.2021 16:50
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Предлагаю восстановить справедливость, и обменять цемаха на зеленского.
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23.11.2021 17:26 Ответить
Він корисніший для ФСБ тут, так що рашка ще й доплатить, щоб тільки не чіпали ВАЗеліна
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23.11.2021 17:51 Ответить
Ну явно не ***** ?
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23.11.2021 18:12 Ответить
Було зрозуміло, що воно Сцикло, після того як вибачався з переляканим виглядом перед Рамзанкою Дировим
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23.11.2021 17:49 Ответить
Зебіли зробили навпаки. Цемаху сказали, що ми тебе поміняємо, а потім пустили західних прокурорів. І Цемах вже нічого їм не сказав. Що це як не "державна зрада", "сприяння тероризму", "приховування злочину"?
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23.11.2021 17:51 Ответить
Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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23.11.2021 17:59 Ответить
Ужас ! зеИУДУ ПОСАДИТЬ В ОДИНОЧКУ ПОЖИЗНЕННО
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23.11.2021 18:07 Ответить
Зеля - головний зрадник України.
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23.11.2021 18:07 Ответить
Цікаво, чи зголосилося б ***** обміняти українських полонених на чинного зеленого довбойоба? Мабуть навряд. Одного довбойоба він вже має.
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23.11.2021 18:26 Ответить
Что-то мне кажется что этот Грозев не за бесплатно сорвался на маленького зеленого диктатора.
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23.11.2021 18:31 Ответить
Когда появилась информация, что отдали этого кацапского скота, я повздорил со своими друзьями, доказывая, что это фейк, такого не может быть. Не мог себе представить, что зеленский окажется таким трусливым идиотом.
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23.11.2021 19:57 Ответить
В любом случае отдавать этого гандона было недопустимо и это еще одно преступление в копилку преступлений пархатозиленского на посту презика.
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23.11.2021 21:36 Ответить
Если речь о тех матросах захваченных возле Керчи, то их они бы итак отдали иначе там оставалась неделя до срока выдачи и россиянцам была бы хана- полная блокада их портов за нарушение морского международного права
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24.11.2021 17:09 Ответить
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