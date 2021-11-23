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Молдова выделит около $80 млн на погашение долга перед "Газпромом", - вице-премьер Спыну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Молдова выделит около $80 млн на погашение долга перед

Правительство Молдовы выделит почти 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом". Долги погасят, чтобы не допустить прекращения поставок газа.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, власти Молдовы выделят 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Средства выделят из денег, предусмотренных для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.

"Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд осталось", - заявил Спыну.

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Не понял, Шморгаль и зечмо же обещали потдержать братьев молдаванов и подарить им миллиард кубов газа на откуп за Чавуса. Или и тут обамнули?
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23.11.2021 16:56 Ответить
Додон знезкровив країну путінськими запозиченнями, які тепер треба віддавати. Молдовани, їжте додонівське лайно з двох рук, може поумнішаєте.
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23.11.2021 16:58 Ответить
А при чем тут Додон, речь идет про долг по газу за октябрь.
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23.11.2021 18:03 Ответить
Додон за роки свого царювання набрався кредитів від *****, які тепер Молдові треба віддавати. Гандон визнав борг за газ, спожитий Придністров'ям, боргом по загальному договору, а тепер Санду віддувається за кацапську маріонетку.
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23.11.2021 18:17 Ответить
Ну, и где здесь написано что это приднестровский долг, Igr44?
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23.11.2021 17:44 Ответить
Вообще не вижу ничего интересного в этой новости.
Молдавия обещала погасить долг - вот и гасит.
В чём новость-то?
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23.11.2021 17:46 Ответить
т.е они и за Приднестровье платят ,а Приднестровье живет на халяву или я ошибаюсь??
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23.11.2021 17:57 Ответить
Я так понимаю речь идёт только за неприднестровский долг.
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23.11.2021 18:11 Ответить
да в преднистровье полторы калеки живет, им нереально набрать 7,5 млрд долга за газ, он возник изза того что в преднистровье тец на газе, и она всю молдову снабжает энергией. но и этот долг пока не трогают, до аудита, а сейчас разговор за газ поставленный в октябре и ноябре
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24.11.2021 12:51 Ответить
Пропоную, не реагувати на коменти написані кацапською мовою, це працює ботоферма з Ольгіно, яка повернулась з роботи та підробляє по 20 собачих рублів за допис.
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23.11.2021 18:21 Ответить
 
 