Молдова выделит около $80 млн на погашение долга перед "Газпромом", - вице-премьер Спыну

Правительство Молдовы выделит почти 80 млн долларов на погашение долга перед российским "Газпромом". Долги погасят, чтобы не допустить прекращения поставок газа.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, власти Молдовы выделят 1,4 млрд леев (почти 80 млн долларов) на срочное покрытие текущих долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом". Средства выделят из денег, предусмотренных для увеличения уставного капитала предприятия Energocom.

"Мы внесли поправки в бюджет и выделили для Energocom около 2 млрд леев для увеличения уставного капитала... Еще 1,4 млрд осталось", - заявил Спыну.

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