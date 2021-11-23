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Один украинский воин ранен на Донбассе. С начала суток войска РФ трижды открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один украинский воин ранен на Донбассе. С начала суток войска РФ трижды открывали огонь, - штаб ООС

С начала суток российско-оккупационные войска совершили три обстрела на Донбассе, ранение получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Автор: Анастасія Потіха
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Одужання....
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23.11.2021 17:33 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
рішучих командирів нашим захисникам і янголів на плечі....
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23.11.2021 17:36 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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23.11.2021 19:50 Ответить
"Оставайся всегда спокойным. Выдыхай ровно.
Недавно с позиций русско-оккупационных войск пулеметчик и гранатометчик вели прицельный огонь по позиции подразделений ОС ВС Украины.
Командованием подразделения было решено предоставить адекватный ответ на действия противника.
Итог - минус два врага",

www.facebook.com/100010474482568/videos/1263043517537447/
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23.11.2021 20:44 Ответить
 
 