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Нарушитель ПДД напал на полицейского в Киеве: теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Нарушитель ПДД напал на полицейского в Киеве: теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Злоумышленник, управляя мопедом, нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания нарушитель повредил полицейскому руку. За совершенное фигурант может провести до пяти лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Патрулируя территорию Святошинского района столицы, инспекторы полиции заметили на улице Котельникова мопед "Ямаха", водитель которого нарушил правила дорожного движения. Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры.

Правоохранители в считанные минуты догнали водителя, который по законному требованию предоставить документы для проверки начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому и в дальнейшем нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения.

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Ранее не судимый местный житель, 1981 года рождения, был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. А потерпевшего с травмой руки доставили в медицинское учреждение, где прооперировали.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+7
Ідіото на мопедо заробів собі проблем.
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23.11.2021 17:49
+6
Так лишаются мопЭда и влазят в долги, что бы не потерять лет 5 жизни....
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23.11.2021 17:33
+5
Ось саме так стають справжніми байкерами...
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23.11.2021 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Варто на законодавчому рівні ЗАБОРОНИТИ експлуатацію двоколісної техніки в зимовий період, бо її не перевзувають у зимову гуму!
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23.11.2021 17:29 Ответить
У вантажних - всесезонка, а у мотоциклів і мопєдіків (крім кросових хіба) гума літня!
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23.11.2021 18:04 Ответить
Я знаю, але у нас її навіть не продають... От коли почнуть перевзуватися, тоді і поговоримо!
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23.11.2021 21:55 Ответить
Ось саме так стають справжніми байкерами...
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23.11.2021 17:30 Ответить
Так лишаются мопЭда и влазят в долги, что бы не потерять лет 5 жизни....
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23.11.2021 17:33 Ответить
Ідіото на мопедо заробів собі проблем.
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23.11.2021 17:49 Ответить
То загрожує 5 років , чи дали 5 років?
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23.11.2021 17:57 Ответить
за что ????

ведь он может быть тоже преЗЕдент,
ну а в крайнем случае, ЗЕ-льоный !
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23.11.2021 17:58 Ответить
Влип, нервишки не выдержали. С ментами, как с ядовитыми змеями, нельзя делать резких движений - не шутить, не улыбаться, быть предельно вежливым. После практически любой встречи с ментами с деньгами, конечно, придется распрощаться, но это лучше, чем провести пяток лет в тюрьме.
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23.11.2021 18:09 Ответить
Ничего подобного . Всегда шучу и улыбаюсь ,когда такое случается ,что останавливают патрульные . Если нарушил ,то честно признаю ,что так все и было . У них своя работа ,у меня своя . Моё мнение такое - не нужно бояться ,но и не нужно лезть в бутылку ,если нарушил .
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23.11.2021 18:15 Ответить
с ментами, как и с любыми другими людьми, следует разговаривать с достоинством и вежливо.
И все будет ок.
Чего точно не надо делать - это хватать вооруженного человека за что бы то ни было.
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23.11.2021 18:27 Ответить
От вооруженных людей лучше вообще держаться подальше, особенно если у тебе нет оружия. С ментами вообще нельзя иметь дел. Как сказал министр МВД - менты не люди.
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23.11.2021 19:06 Ответить
А що порушив мопедіст?Адже при створенні нової поліції кожен при несенні служби зобовязаний був носити вебкамеру-регістратор для регістрації порушень та і своїх дій.Та чомусь влада знехтувала цим і тепер опирається тільки на слова поліцейських а не із фіксації правопорушень.А можливо тому щоб ніхто не бачив як беруть взятки та ніхто не бачив тупість та невігладство пліцейських.
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23.11.2021 18:14 Ответить
если видеорегистраторы этих полицейских не сработали, то мопедиста отпустят.
судя по всему - запись есть. Этот дебил попал по полной.
И правильно. Ибо нефиг.
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23.11.2021 18:28 Ответить
Так "во время задержания фигурант сопротивлялся полицейскому" или "напал на полицейского"?

Видео с камеры полицейского есть?
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23.11.2021 18:26 Ответить
не было бы записей - не было бы дела.
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23.11.2021 18:28 Ответить
Не факт - что были видеозаписи. "Записи" авторучкой в протокол - не факт, что нападение было именно гражданином на полицейского а не полицейским на гражданина - а гражданин имеет право защищаться от нападающего.
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23.11.2021 18:41 Ответить
нужно было просто расстрелять на месте дырчик драйвера.
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23.11.2021 18:28 Ответить
Не обходимо провести проверку на соответствие ,этих полицейских ! Ска сломать руку при задержании водителя дырчика это надо умудриться ...)))
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23.11.2021 18:34 Ответить
Да все логично. Повязали барана, который нарушал закон, менты козлы ущемляют права честного нарушителя закона. А не повязали бы и это неадекватное чмо на мотопеде сбило бы человека или попало в аварию,то все равно менты козлы где они есть когда нужны.
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23.11.2021 18:46 Ответить
А что будет тем масорам,которые сломали руку водиле маршрутки в Луцке за то,что тот был без маски?
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23.11.2021 20:04 Ответить
 
 