Подрядчик строительства метро на Виноградаре разместил более 1,5 млрд грн авансового платежа на депозит и получал проценты. Прокуратура требует взыскания 183 млн грн.

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что подрядчику были перечислены бюджетные денежные средства как авансовый платеж по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь. Однако, получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в 2019 году собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн грн", – отмечают в столичной прокуратуре.

Также акцентируется внимание, что в соответствии с действующим законодательством и условиями договора установлена ​​обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

"Реагируя на выявленное нарушение, Киевской городской прокуратурой предъявлен иск в хозяйственный суд города Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика денежных средств на сумму 139,1 млн грн, которые им получены за счет начисления процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательную сохранность и пользование бюджетными средствами", - резюмировали в прокуратуре.

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