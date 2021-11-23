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Подрядчик строительства метро на Виноградаре разместил более 1,5 млрд грн авансового платежа на депозит и получал проценты. Прокуратура требует взыскания 183 млн грн.

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Подрядчик строительства метро на Виноградаре разместил более 1,5 млрд грн авансового платежа на депозит и получал проценты. Прокуратура требует взыскания 183 млн грн.

Киевская городская прокуратура в судебном порядке требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что подрядчику были перечислены бюджетные денежные средства как авансовый платеж по договору строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь. Однако, получив авансовый платеж, подрядчик использовал часть средств не по назначению и разместил более 1,5 млрд грн на депозитные счета в банковском учреждении, получив с них в 2019 году собственный доход (проценты от размещения средств) в сумме 139,1 млн грн", – отмечают в столичной прокуратуре.

Также акцентируется внимание, что в соответствии с действующим законодательством и условиями договора установлена ​​обязанность подрядчика использовать указанные средства исключительно по конкретному целевому назначению, а именно для строительства линии метрополитена.

"Реагируя на выявленное нарушение, Киевской городской прокуратурой предъявлен иск в хозяйственный суд города Киева в интересах государства в лице Киевского городского совета, КП "Киевский метрополитен" о взыскании с подрядчика денежных средств на сумму 139,1 млн грн, которые им получены за счет начисления процентов на бюджетные средства, а также 44,4 млн грн процентов за безосновательную сохранность и пользование бюджетными средствами", - резюмировали в прокуратуре.

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Подрядчик строительства метро на Виноградаре разместил более 1,5 млрд грн авансового платежа на депозит и получал проценты. Прокуратура требует взыскания 183 млн грн. 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Если подрядчик выполняет свой объём работ в срок, то может смело послать истцов. Где ему держать деньги - на депозите или под подушкой не их дело.
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23.11.2021 17:35
+8
сами себе противоречат...
а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
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23.11.2021 18:00
+7
а педаля как всегда был не в курсе
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23.11.2021 17:25
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а педаля как всегда был не в курсе
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23.11.2021 17:25 Ответить
Після того як гроші перераховані підряднику, він розпоряджається грошима на свій розсуд. Підрядник не зобов'язаний витрачати всі гроші в ту саму хвилину, годину, день, місяць, рік, в який отримав гроші - немає такого зобов'язання. Тому дії підрядника абсолютно законні і розумні. Якщо гроші отримані, їх потрібно зберігати в банку а не в сейфі, в банку можна зберігати гроші на поточному рахунку, а можна на депозиті, обмежень ніяких немає! Тому прокуратура тут абсолютно в програшній позиції, бо претензії до підрядника абсолютно ідіотські. Питання у прокуратури мають бути до КМДА яка видала такий аванс, який непотрібен для ведення робіт! Отже маємо факт змови з метою збагачення чиновників, які зависили розмір авансу, для отримання від підрядника незаконної винагороди! Прокуратура має висувати звинувачення не підряднику, а чиновникам! Де арешти чиновників КМДА?
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23.11.2021 18:18 Ответить
Аванс завжди є : оплата праці при довгому циклі робіт, закупка обладнання і матеріалів. Це ж очевидно
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23.11.2021 18:32 Ответить
Так гроші ж не були витрачені, вони лише були розміщені на депозит, що законно і розумно! А от прокуратура замість того щоб саджати чиновників КМДА в тюрму за завищений аванс, покриває цих чиновників і висуває абсолютно ідіотські звинувачення підряднику, абсолютно без жодної судової перспективи! Підрядник гарантовано в суді доведе що прокуратура - ідіоти, а він діяв в межах закону! І в ідіотах лишаться кияни, який зроблять лохами і суд це підтвердить! Прокурорів які висувають звинувачення підряднику потрібно звільнити з роботи і віддати під суд за участь в змові по прикриттю злочинної схеми КМДА! Прокуратура мала висувати звинувачення чиновникам КМДА і тільки їм, тому що вони не розрахували потрібні аванси, не провели реальні тендери, не узгодили реальні графіки оплати авансів та виконаних робіт, що призвело до шалених переплат підрядникам авансових коштів! А прокуратура натомість ламає дешеву комедію, подає в суд на підрядника і в суді програє цю гнилу справу і буде розводити руками, а завтра по цій схемі потечуть нові мільярди авансами і вже прокуратура не буде на це реагувати бо буде прецедент коли прокуратурі відмовив суд! Тому Генпрокурора потрібно міняти, це не робота, це галімий цирк!
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23.11.2021 18:46 Ответить
Не пишить бред. Есть четкие нормы расходования бюджетных денег.
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23.11.2021 20:04 Ответить
Не п...ди. Не тобі його судити чи підозрювати. Такі як ти проти Кличка - бруд із під нігтів. Він показав себе достатньо ефективним і досить чесним.
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23.11.2021 18:34 Ответить
Если подрядчик выполняет свой объём работ в срок, то может смело послать истцов. Где ему держать деньги - на депозите или под подушкой не их дело.
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23.11.2021 17:35 Ответить
А если не выполняет ?
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23.11.2021 18:15 Ответить
Тогда расстрелять ,потом четвертовать ,а опосля зарядить части тела в пушку и выстрелить.
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23.11.2021 18:18 Ответить
Внимание депутатов горсовета к этому вопросу связано с тем, что АО "Киевметрострой" намерено в судебном порядке добиться того, чтоб две станции Сырецко-Печерской линии метрополитена - "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления подземки в сторону будущей станции "Виноградарь" были сданы в эксплуатацию не до 26 ноября 2021 года как это предусмотрено договором, а до 12 мая 2023 года
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23.11.2021 18:30 Ответить
Читать статью надо. Договор требует использовать перечисленные авансом деньги по назначению т.е. исключительно на строительство, а не проводить финансовые операции. Кстати, это один из хитростей, как чинуши прокручивают бюджетное бабло - и деньги целы и навар есть.
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23.11.2021 18:30 Ответить
Не выполняет! Он дважды обращался с просьбами отстрочить открытие первой очереди (ст Виноградарь).Еще хотел процентов срубить эдак нададцать миллионов.
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23.11.2021 18:33 Ответить
Так, может, и Киеврада, должна была не разбазаривать деньги налогоплательщиков, а направлять их подрядчику поэтапно, в соответствии с его производственными возможностями ?
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23.11.2021 18:35 Ответить
сами себе противоречат...
а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
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23.11.2021 18:00 Ответить
Если бы он строил в оговоренные сроки . Но подрядчик ( стройка) месяцами стоял, рабочие обращались про невыплату зарплат и т.п. Жаль имени подрядчкика не указали.
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23.11.2021 18:35 Ответить
а заметьте - нет претензий за невыплату зарплат или срыв сроков или вообще за нарушение договора... а только за "прокрученные" авансовые платежи... но возможно (???!!!) он имел право с авансом поступать как ему охота ( не под подушкой же его хранить?)
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23.11.2021 18:47 Ответить
Дивне порушення: кошти лежать в банку, банк платить відсотки. Як по іншому? відмовитися від відсотків? ці прокурори вже не знають з якого боку вкусити Кличка.
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23.11.2021 18:08 Ответить
Деньги не должны были лежать на счетах города, а за проценты отремонтирована городская электричка, например?
Не?
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23.11.2021 18:11 Ответить
Гроші перераховані за майбутню роботу. Таку суму реалізувати швидко неможливо. Темна історія
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23.11.2021 18:25 Ответить
А чому підрядник нонейм?
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23.11.2021 18:10 Ответить
Круто а народу цени на проїзд в общестеном трансторті піднять хотять в три рази, не вдавить ціх шакалів???
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23.11.2021 18:11 Ответить
Заспокойся : тільки до 12 грн. і то з літа. Хто приїхав в Київ на екскурсію - тому в тричі. Так у всіх країнах роблять: чому місто повинно дотувати приїзжих?
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23.11.2021 18:28 Ответить
Боксер постарел, заматерел, и обзавелся правоверными проститутками, например, после повторного упоминания на ссылку бардака в строительстве метро на Виноградарь проститутка-модератор выносит пользователю бан.
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23.11.2021 18:13 Ответить
не здесь на сайте Киевское метро "неоффициальном"
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23.11.2021 18:14 Ответить
Ти ж не Журавель. Ти Дятел. Не соромся
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23.11.2021 18:29 Ответить
3,14 смокчи далі за копійки путінські яйця.
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23.11.2021 20:36 Ответить
А это не очередной друг Кличкотася?
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23.11.2021 18:32 Ответить
Подрядчик сделал абсолютно правильно, капиталом нужно уметь управлять.... другое дело, за какие глазки ему делали такой авансовый платеж? где скрыта коррупция? другое дело в штатах - по расказу участника и очевидца, там плата идет по-этапно, исходя из проделанной работы, есть и контроль, и качество, и темпы... Киев сам не мог заработать то бабло на благо Киева??? или там чиновники дурные? думаю причина исключительно в коррупции.
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23.11.2021 18:52 Ответить
Кажуть перші станції (ю) у кращому випадку відкриють в 2024, замість обіцяного 2021. Бо половина колективу метробудівців звільнилася, оскільки власник не виплачував зарплату. А нові працівники на місце вузькопрофільних спеціалістів, які прокладали тунелі, або не йдуть, або таких неможливо знайти. А кияни усе чекають метра...
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23.11.2021 21:25 Ответить
Послезавтра, 26 ноября по тендерному договору должны были бы открыть эти две станции метро, но судя по тому что на виду, работы не выполнены и на четверть, хотя киевметростроевское ворье утверждает, что якобы выполнены на половину.
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24.11.2021 07:26 Ответить
 
 