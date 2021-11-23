Украина дошла до пика и находится на плато, - "слуга народа" Радуцкий о ситуации с COVID-19

Луганская и Львовская области первыми выйдут из красной зоны в связи с эпидемией коронавируса в Украине, хорошую динамику демонстрирует и Херсонская область.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Если у нас две недели назад было 32 тыс. госпитализированных в неделю, то за прошедшую неделю уже было 24 тыс. Это существенное снижение. Это добавляет оптимизма. Сегодня вся Украина показывает, что мы уже дошли до пика и находимся в состоянии плато. Но чтобы такая динамика была по всей стране – пока это нельзя сказать. Есть две области (Львовская и Луганская. - Ред.), еще неплохую динамику показывает Херсонская область, но она и зашла первой в красную зону и просто раньше прошла пик", - отметил парламентарий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада заболеваемости в Украине.

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