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Украина дошла до пика и находится на плато, - "слуга народа" Радуцкий о ситуации с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина дошла до пика и находится на плато, -

Луганская и Львовская области первыми выйдут из красной зоны в связи с эпидемией коронавируса в Украине, хорошую динамику демонстрирует и Херсонская область.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Если у нас две недели назад было 32 тыс. госпитализированных в неделю, то за прошедшую неделю уже было 24 тыс. Это существенное снижение. Это добавляет оптимизма. Сегодня вся Украина показывает, что мы уже дошли до пика и находимся в состоянии плато. Но чтобы такая динамика была по всей стране – пока это нельзя сказать. Есть две области (Львовская и Луганская. - Ред.), еще неплохую динамику показывает Херсонская область, но она и зашла первой в красную зону и просто раньше прошла пик", - отметил парламентарий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада заболеваемости в Украине.

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Топ комментарии
+5
Ви "підарасти', плато!? Паскуди дітей позастудювали в садочках, школах хоча ще не було морозів. Я, Віталій із міста Гайсин, мою дитину вкладають спати при +16.Де ще так знущаються над майбутнім поколінням? Гнидивсі хто до цього допустив. Я, не ховаюсь і не "бот" мій номер 0674332336 сам заведу за руку і покажу...
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23.11.2021 21:47
+4
маски где крадуцкий?
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23.11.2021 17:36
+3
Ну так і не дивно. Передноворічні підготування починаються вже через тиждень.
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23.11.2021 17:46
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маски где крадуцкий?
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23.11.2021 17:36 Ответить
Скільки вже було заяв за три роки коронавірусу, про те що коронавірус вже пройшов свій пік, а після були нові Гімалаї!
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23.11.2021 18:12 Ответить
ну, таковы правила бизнеса....
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23.11.2021 22:12 Ответить
Часто ПЛАТО заканчивается ОХРЕНИТЕЛЬНЫМ ОБРЫВОМ .........................
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23.11.2021 23:17 Ответить
"...ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато....."
Плато - вторая фаза сексуальных реакций (Википедия) !
По ходу, Крадуцкий перевозбудился......
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23.11.2021 17:39 Ответить
Схоже й з зеленою заразою та ж сама фігня - дійшли до піку і поки на плато…
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23.11.2021 17:40 Ответить
Ну так і не дивно. Передноворічні підготування починаються вже через тиждень.
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23.11.2021 17:46 Ответить
новогодний чёс - это святое !!!
недаром жеж с 19 декабря Святой Миколай по поручению найсветлейшего все времен и не всех наридов ( - 25% думающих)))) начнет раздавать вовкину тысчонку на всякие развеселительные мероприятия, под которые, скорее всего ослабят, карантинные ограничения и быстрым шагом пробегут "плато"...
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23.11.2021 22:27 Ответить
Після плато буде знову пік чи вже безодня?
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23.11.2021 17:50 Ответить
Как смерть нескольких сотен людей в день от вируса стала нормой?
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23.11.2021 17:54 Ответить
да уж, не знал, что "плато" находится на 7-8 сот. трупиков в день...
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23.11.2021 17:57 Ответить
Судя по сообщениям о плато, кажется, что Слуги народа уже давненько на плато
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23.11.2021 18:32 Ответить
що ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато. Джерело: https://censor.net/ua/n3301180
ххх
Дебил, открой википедию чи шо та поинтересуйся что такое пик и что такое плато.
Цуко, недоумки у власти лепят шо попало думая что умнО выглядят
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23.11.2021 19:58 Ответить
Ви "підарасти', плато!? Паскуди дітей позастудювали в садочках, школах хоча ще не було морозів. Я, Віталій із міста Гайсин, мою дитину вкладають спати при +16.Де ще так знущаються над майбутнім поколінням? Гнидивсі хто до цього допустив. Я, не ховаюсь і не "бот" мій номер 0674332336 сам заведу за руку і покажу...
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23.11.2021 21:47 Ответить
Плато и новый план...
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23.11.2021 22:14 Ответить
Странно что про вакцинацию не сказал
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23.11.2021 22:16 Ответить
зато на следующий 2022 год и еще один следующий 2023 заказал по 25 млн доз в год...
(странно... как бы..перспективы так себе)
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23.11.2021 22:30 Ответить
Клоуны. Где зеля набрал столько мудаков?
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23.11.2021 22:44 Ответить
а у вас со шмЫгалём плато на разных уровнях?
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23.11.2021 22:53 Ответить
Да вы уже все "на плато ",наркоманы долбаные...шо зекрысы,шо зебилы -все косят под идиотов,как будто вас это спасет...
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23.11.2021 23:36 Ответить
Кокаїнщики.
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24.11.2021 09:05 Ответить
Откуда плато на пике?
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24.11.2021 09:44 Ответить
 
 