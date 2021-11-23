Украина дошла до пика и находится на плато, - "слуга народа" Радуцкий о ситуации с COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Общество
Луганская и Львовская области первыми выйдут из красной зоны в связи с эпидемией коронавируса в Украине, хорошую динамику демонстрирует и Херсонская область.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Если у нас две недели назад было 32 тыс. госпитализированных в неделю, то за прошедшую неделю уже было 24 тыс. Это существенное снижение. Это добавляет оптимизма. Сегодня вся Украина показывает, что мы уже дошли до пика и находимся в состоянии плато. Но чтобы такая динамика была по всей стране – пока это нельзя сказать. Есть две области (Львовская и Луганская. - Ред.), еще неплохую динамику показывает Херсонская область, но она и зашла первой в красную зону и просто раньше прошла пик", - отметил парламентарий.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада заболеваемости в Украине.
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Плато - вторая фаза сексуальных реакций (Википедия) !
По ходу, Крадуцкий перевозбудился......
недаром жеж с 19 декабря Святой Миколай по поручению найсветлейшего все времен и не всех наридов ( - 25% думающих)))) начнет раздавать вовкину тысчонку на всякие развеселительные мероприятия, под которые, скорее всего ослабят, карантинные ограничения и быстрым шагом пробегут "плато"...
ххх
Дебил, открой википедию чи шо та поинтересуйся что такое пик и что такое плато.
Цуко, недоумки у власти лепят шо попало думая что умнО выглядят
(странно... как бы..перспективы так себе)