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Новости Политика Украины
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Киев (24551) Береза Борислав (217) Тищенко Николай (288)

Владелец ресторана "Велюр" будет руководить Киевом, если примут закон о столице, - Береза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Владелец ресторана

Зеленский согласился назначить народного депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко главой КГГА после принятия закона о столице.

Об этом пишет в фейсбуке депутат ВР VIII созыва Борислав Береза, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы. Зеленский согласился назначить его", - написал Береза.

Политик отметил, что Тищенко уже начал подготовку к новой должности – учредил в Верховной Раде межфракционное объединение.

Читайте также: За закон о столице не хватает голосов, - Черненко

"Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен. А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО "Київ діє". Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается. Выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком", - считает Береза.

Он уверен, что назначение Тищенко главой КГГА негативно отразится на Киеве и, соответственно, на рейтингах "Слуги народа".

Читайте также: Говорить на Ермака грязь – это государственная измена, – "слуга народа" Тищенко о расследовании Bellingcat. ВИДЕО

"Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница? Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и слуг. А вот в этом они сейчас лидеры", - подытожил Береза.
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Топ комментарии
+48
Наивные вы. Папе Бене очень нужен Киев. Такая куча миллиардов утекает мимо его шаловливых ручек. Он с 2019 года все пытается поставить свою шавку на Киев, но мешает Конституция.
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23.11.2021 17:53
+44
А второй вопрос -- Киев всегда был лидером протестов, которые приводили к смене власти. Очень нужно подстраховаться, т.к пушной зверек уже не просто маячит, а встает во весь рост.
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23.11.2021 17:55
+36
Необучаемый ты зелебобик.Еще не убедился,что хуже может быть всегда?Что с вами не так ЗЕбилоиды?
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23.11.2021 18:13
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Наивные вы. Папе Бене очень нужен Киев. Такая куча миллиардов утекает мимо его шаловливых ручек. Он с 2019 года все пытается поставить свою шавку на Киев, но мешает Конституция.
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23.11.2021 17:53 Ответить
А второй вопрос -- Киев всегда был лидером протестов, которые приводили к смене власти. Очень нужно подстраховаться, т.к пушной зверек уже не просто маячит, а встает во весь рост.
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23.11.2021 17:55 Ответить
Якщо бандит Тищенко замінить бандита Кличка результат будо той самий. Гірше не буде!
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23.11.2021 18:11 Ответить
Необучаемый ты зелебобик.Еще не убедился,что хуже может быть всегда?Что с вами не так ЗЕбилоиды?
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23.11.2021 18:13 Ответить
Поки що гірше не стало, думаю і у випадку Києва гірше не буде!
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23.11.2021 18:19 Ответить
Алё Зеленобоб - ты в окно смотрел? Хуже уже стало - причём всем и сразу...Провал вакцинации только о чём говорить - Ваше "Зелёное говно **********" уже убивает украинцев намного в больших объёмах чем на фронте и своим примером показывая вам тупым что Вирус и средства защиты только для лохов(не нося маски и открывая Велюры)...Мало того что Оно само без мозгов залезло в Варгнергейт - потому что не способно остановится Брехать...так ещё и устроило нам Энергетический кризис...и это при Премьере который сам выходец из Энергетики...Реформы где за 2.5 года? Суд через колено...парламентаризм через колено...исполнительную власть через колено...что с вами Зеленобобами не так? Вы отказываетесь видеть очевидное...что он обычный балабол и коррупционер - вы вроде как выбирали Новые лица - и цель ваша(у вменяемых конечно) чтобы он был другим....а он не другой он такой же только ещё и тупой...причём это было известно ещё в 2019(его Легаси было у всех на виду) но вы идиоты голосовали Сердцем...
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23.11.2021 18:32 Ответить
Я бачу реальне покращення скрізь, бюджет зростає в гривнях і в доларах, курс долара падає, обсяг внутрішніх ринків збільшується, економіка виходить з тіні. А Ви зі своїми істериками виглядаєте просто смішно!
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23.11.2021 18:35 Ответить
Сьогодні доляр за 27 грн перевалив
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23.11.2021 18:46 Ответить
27 то не 40 грн як за порошенка!
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23.11.2021 18:47 Ответить
А яка тоді була ситуація в країні ?
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23.11.2021 18:48 Ответить
А якщо завтра настоящий палковник скаже що зе погана людина ? Що ти ігор будеш робити ?
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23.11.2021 18:50 Ответить
Назовите дату, период, когда 40 было за Порошенко?
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23.11.2021 19:32 Ответить
...Мы ругали Сергея Арбузова, при котором гривна коснулась отметки 9,4 за доллар. Мы ненавидели Степана Кубива, при котором курс подполз к уровню 14.

Мы в шоке от Валерии Гонтаревой, при которой доллар стоит 40 ...
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23.11.2021 19:57 Ответить
Мне тексты не нужны. Даты, родной, даты.
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23.11.2021 20:03 Ответить
Просто эфект Данинга-Крюгера на всю голову и неизлечимый от рождения. Пол страны такие олигофрены . Ну,дальнейшего тебе улучшения.
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23.11.2021 20:13 Ответить
А при Пороху долар НІКОЛИ не був по 40, раніше ти, якось, складніше 3.14здів.
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23.11.2021 21:29 Ответить
Ви мабуть ігорьку писали , куди мені до нього 🙂
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23.11.2021 22:55 Ответить
ТА ШО ВЫ ГОВОРИТЕ!
Вы о какой стране тут речь ведёте? О США или Японии?
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23.11.2021 19:49 Ответить
По перше: Курс доллара до зростяння экономікі відношення не має! Він обумовлений співвідношенням імпорту/експорту та зовнішніх запозичень. А в нас шалений рост державного боргу и падіння імпорту (що зумовлено зубожінням населення) тому він взагали падати повиннен!!!
По друге: Бюджет зростає виключно на папері, а в реальності намальовані суми не виконуються. Ось вам і все зростяння! А "зростання" військового бюджету - це взагалі окремий повод поржати! Ці тварюки приймаюци черговий "Самый большой оборонный бюджет за всю историю" взагалі не збираються його виконувати. А навіщо?! Ці гроші потрібні в інших караманах. Військові ж не підуть мітингувати....а невиконання спишем на якогось клєрка, який невчасно подав бумаги на тендер...
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23.11.2021 20:55 Ответить
Та, досить вже голосить, пора починати валити.... по закону, звісно, ну, там спроба втечі, самооборона.....
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23.11.2021 21:24 Ответить
У Вас клиника притом такая что лечится только эвтаназией
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23.11.2021 19:05 Ответить
Опять таблеток перебрало, хворе?

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23.11.2021 19:06 Ответить
Ой, а вот и Игорёна вынырнул, точнее всплыл, непотопляемый наш.
Игорёняяяя, шалом.
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23.11.2021 19:16 Ответить
Януковичу это не помогло и зебилам не поможет.
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23.11.2021 18:20 Ответить
И что? При Яныке в Киеве был назначен Попов. Это сильно помогло Янеку?
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23.11.2021 19:39 Ответить
Очевидно, що тищенко -- також єврей.
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23.11.2021 19:32 Ответить
а чєрєз бєню зайдьот маасковскій чєкістан
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23.11.2021 19:35 Ответить
Береза - єврей. А вони між собою тісно спілкуються. Так що він все знає. Можливо й від єврєя Зєїла.
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23.11.2021 18:02 Ответить
Або від єврея єрміла...
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23.11.2021 19:33 Ответить
боюсь педаля его переедет, но потоки не отдаст
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23.11.2021 17:54 Ответить
Зеленым до этого еще надо дожить!
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23.11.2021 17:55 Ответить
Після цього кожен пенсіонер столиці зможе дозволити собі чай за 330 грн
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23.11.2021 17:56 Ответить
Ну а шо-Київ,Коля,котлета...
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23.11.2021 17:56 Ответить
Президента Зеленского обливают всякими нехорошими словами потому что у Президента Зеленского растёт рейтинг
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23.11.2021 18:03 Ответить
Ти хоча б коми ставити навчився...
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23.11.2021 18:05 Ответить
Кома після слова растет , а рейтинг то вже зайве слово 🙂
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23.11.2021 18:17 Ответить
)))))) - жартуєте про рейтинг?
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23.11.2021 18:06 Ответить
Він дебіл тому навіть не жартує.
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23.11.2021 18:14 Ответить
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23.11.2021 18:07 Ответить
Спочатку до психіатра (якщо це твоя власна думка, а не проплачений допис), а потім до школи: для вивчення синтаксису і пунктуації.
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23.11.2021 18:12 Ответить
Пушной зверек у него растет.Причем быстрее,чем ты глупеешь
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23.11.2021 18:15 Ответить
Росте рейтинг під музику Вагнера 🙂
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23.11.2021 18:15 Ответить
Это так зеленая власть презирает и унижает киевлян - назначить криминального бригадира 90-х с руками в крови и мешками героина, к тому же это быдло умом не отличается, зато готово для защиты зеленой власти идти на любые преступления и организовать титушек для избиений и убийства людей на Майдане.
Такие кровавые преступники Ермаку-Татарову-Зеленскому нужны!
Только они забыли, что одними из первых всегда вставали на все Майданы кивляне и львовяне.
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23.11.2021 18:07 Ответить
Киевляне за него проголосовали. Почему б и нет?
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23.11.2021 18:12 Ответить
За кого? Киевляне голосовали за Кличко. Депутаты тут не причём.
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23.11.2021 19:39 Ответить
Віталя теж "бригадний". Це так, щоб ви знали.
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23.11.2021 18:14 Ответить
Цікаво: як швидко після цього згорить ресторан "Вєлюр" на вул. Л.Толстого, а печерські пагорби "смєтуни" перетворять на палаючі простори з обігріву столиці?

"Смєтуни", ви де???? Олежка, той що Тягнибок, все норм? Маститься на хліб все? Олежка, тепер той, що Ляшко, все норм? Немає загрози державності??? "Нацжони", поплигать по машинах зрадників не хочете??? Ну хоч "Крлсон" по дахах не буде плигати....
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23.11.2021 18:10 Ответить
Названные что-то должны нариду? Нарид за них проголосовал?
Нарид должен идти и исправлять собственную ошибку(5 лет - огромный срок по нынешним меркам), а потом вежливо просить их встать у руля.
А враг уже собрал орды карателей. 100тыщ - это, если в день по тыще двухсотить - 100 дней - срок немалый, а плешивый уже призыв "резервистов" открыл - просто трупами завалить собирается, а человечины пожрать все равно хочет.
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23.11.2021 22:11 Ответить
"Названі" зробили все, щоб це сталося. Тому відповідальність у них така сама (або навіть більша), як у тих 73/43, що навесні 2019-го зробили це можливим.
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23.11.2021 22:33 Ответить
А самому сцикотно?
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24.11.2021 04:45 Ответить
Одна бригада меняет другую
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23.11.2021 18:10 Ответить
Котлета по-киевски.
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23.11.2021 18:11 Ответить
а будете гавкать бубочка назначит Киву.
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23.11.2021 18:15 Ответить
ківа...то ще "пів-біди"...воно тупе і пряме....

а от якщо преЗедент назначить якогось недостріляного шефіра або брата єрмака або ще якогось "мудрого і веселого" з кварталу...тоді: прощай, Київ.....
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23.11.2021 18:24 Ответить
згорів сарай...
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23.11.2021 18:33 Ответить
Цікаво, кіяни це проглотять?
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23.11.2021 18:17 Ответить
Катлета балотувався по мажоритарці в Святошинському р-ні - це свідомий вибір більшості киян
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23.11.2021 18:27 Ответить
Нет. Мажоритарка по одному району это одно, а мер это другое. Киевлянам это не понравится. Кстати, в киевском горсовете слуги народа не на первом месте, вот они и бесятся.
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23.11.2021 19:41 Ответить
Не понравится? То уже их проблемы.
Катлета выиграл округ, за него реально голосовали. Хоть и идиоти ждущие манны небесной от голоборотьок, но голосовали. И они, идиоты, никуда не делись и ждут возможности для очередного триумфа.
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23.11.2021 19:59 Ответить
ты не прав. В Киеве несколько районов. Если один район голосовал за котлету, почему все остальные районы должны его признавать , да еще и главой всей администрации?
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24.11.2021 20:06 Ответить
В киевской раде зеленые проиграли в целом.
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24.11.2021 20:07 Ответить
Посмотри сам в киевской раде на первом месте ЕС, на втором Удар, на 3-м еднисть, зеленые только на 4-м месте. так что котлета идет нахер.

https://kmr.gov.ua/uk/frakcii
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24.11.2021 20:08 Ответить
Пане Бориславе, а в принципе, "какая разница" владелец какого ресторана будет управлять Киевом ? Можно подумать, что нынешняя и предыдущая столичные власти - сплошные интеллектуалы, бессеребренники и мега упрвленцы- патриоты города. Ха-ха... Может пора менять критерии требований к городской власти ? К Вам лично это не относится.
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23.11.2021 18:18 Ответить
Испуганную рожу Голобородьки и его охраны показали даже БиБиСи... СNN... и газета ВАшингтон пост...Зеля...беги...еще есть время...
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23.11.2021 18:19 Ответить
Не думаю. Русских свиней Коля Сракотряс уважает.
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23.11.2021 18:44 Ответить
А я думал , шо тока мне показалось, что мимо промелькнул прикрытый повязкой фэйс, с которого хоть сейчас лепи предсмертную маску ужасов...
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23.11.2021 18:28 Ответить
Ганьба Києву якщо Коля-Катлєта не загине в ДТП.
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23.11.2021 18:19 Ответить
Гена Кракадил

Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
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23.11.2021 18:26 Ответить
чесслово, прочел , мол, расстрелялся...
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23.11.2021 18:29 Ответить
Пфф...
А то что владелец 95 квартала руководит страной это норм?
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23.11.2021 18:32 Ответить
Наверное он будет осваивать вместе с клоуном камеру в сизо
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23.11.2021 18:33 Ответить
Забавный факт....ещё в 2019 году тут зелёные половину коментов отжимали - и велись Войны за доминацию....и Зелёные давали отпор огого!....а сейчас 1-2 дурика вякнут и как повымирали....ещё не много и как за Яныка - никто не голосовал и не топил)))
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23.11.2021 18:38 Ответить
в 2019 с зебобы сделали второго Рейгана))
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23.11.2021 19:35 Ответить
а шо такое ))) литсо знакомое... узнаваемое... чего б и нет ( в понимании лохтората только это и есть главная черта для слуг народа)
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23.11.2021 18:38 Ответить
Виходить, що обраний мер втрачає всі повноваження?
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23.11.2021 18:41 Ответить
Так, майже всі
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23.11.2021 19:42 Ответить
людішкі голосували по пріколу , а тепер їхній улюбленець назначає по пріколу. якщо до сих пір по Києву ходять інфантильні жителі то нехай зєля ще введе податок на дощову воду і повітря
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23.11.2021 18:46 Ответить
як би цей "закон", зюможновладці, не спрацював, як "закон" колесніченко-кідалова...
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23.11.2021 18:51 Ответить
Коли поздоровлять киян? Вже можна чи ще почекати?
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23.11.2021 18:53 Ответить
шаурма долой, дафай котлеты!!!!!...... из котоловичини по 50 грн
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23.11.2021 19:00 Ответить
Котлета уже давно ходит по Киеву и представляется самым главным смотрящим. Господи, позор-то какой
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23.11.2021 19:00 Ответить
«КОЛЯ ОБОЛОНСЬКИЙ»: РОЗКРИЛИ ДАНІ ПРО ПРИЧЕТНІСТЬ ТИЩЕНКА ДО ВБИВСТВ, РЕКЕТУ Й ТОРГІВЛІ ГЕРОЇНОМ
https://ukr-space.com.ua/news/145211
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23.11.2021 19:06 Ответить
Тогда это была нормой, он не виноват.
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23.11.2021 19:17 Ответить
В таком случае надеюсь киевляне вынесут его ногами вперёд с пакетом гречке в заднице.Потому что так уже издеваться над Киевом это пробитие дна.
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23.11.2021 19:31 Ответить
И будет во главе Киева два дебила - это сила
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23.11.2021 19:55 Ответить
Вряд ли зеля с дерьмаком приживутся в Киеве
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23.11.2021 23:57 Ответить
Пора открывать франшизу, Киеву необходимы:
кафе "Велюровые тапки", "Велюровые плавки", "Велюровые стринги".
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23.11.2021 20:07 Ответить
И "Велюровый Кондом".
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23.11.2021 20:08 Ответить
А чмо котлетное уверено, что оно бессмертное? )))
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23.11.2021 20:08 Ответить
Буй в ангар їм буде.
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23.11.2021 21:17 Ответить
Ну ось і у київлян тепер з'явиться котлета по київськи, заботами папи бені та зрадника зе
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23.11.2021 21:30 Ответить
"Миколи Тищенко- суперзірка монозброду"- до чего же красиво звучит. Браво!

Беда только в том, что МОНОЗБРОД (просто симфония для слуха) весь состоит из таких суперзвезд! И эти суперзвезды толкают страну в пропасть.
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24.11.2021 00:23 Ответить
Как быстро политики забывают приятный запах горящих шин.......
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24.11.2021 07:22 Ответить
 
 