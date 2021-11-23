Владелец ресторана "Велюр" будет руководить Киевом, если примут закон о столице, - Береза
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Зеленский согласился назначить народного депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко главой КГГА после принятия закона о столице.
Об этом пишет в фейсбуке депутат ВР VIII созыва Борислав Береза, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере. Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы. Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы. Зеленский согласился назначить его", - написал Береза.
Политик отметил, что Тищенко уже начал подготовку к новой должности – учредил в Верховной Раде межфракционное объединение.
"Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в "Велюр"? Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен. А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО "Київ діє". Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается. Выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком", - считает Береза.
Он уверен, что назначение Тищенко главой КГГА негативно отразится на Киеве и, соответственно, на рейтингах "Слуги народа".
"Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница? Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и слуг. А вот в этом они сейчас лидеры", - подытожил Береза.
Пожалуйста, подождите...
Мы в шоке от Валерии Гонтаревой, при которой доллар стоит 40 ...
Вы о какой стране тут речь ведёте? О США или Японии?
По друге: Бюджет зростає виключно на папері, а в реальності намальовані суми не виконуються. Ось вам і все зростяння! А "зростання" військового бюджету - це взагалі окремий повод поржати! Ці тварюки приймаюци черговий "Самый большой оборонный бюджет за всю историю" взагалі не збираються його виконувати. А навіщо?! Ці гроші потрібні в інших караманах. Військові ж не підуть мітингувати....а невиконання спишем на якогось клєрка, який невчасно подав бумаги на тендер...
Игорёняяяя, шалом.
Такие кровавые преступники Ермаку-Татарову-Зеленскому нужны!
Только они забыли, что одними из первых всегда вставали на все Майданы кивляне и львовяне.
"Смєтуни", ви де???? Олежка, той що Тягнибок, все норм? Маститься на хліб все? Олежка, тепер той, що Ляшко, все норм? Немає загрози державності??? "Нацжони", поплигать по машинах зрадників не хочете??? Ну хоч "Крлсон" по дахах не буде плигати....
Нарид должен идти и исправлять собственную ошибку(5 лет - огромный срок по нынешним меркам), а потом вежливо просить их встать у руля.
А враг уже собрал орды карателей. 100тыщ - это, если в день по тыще двухсотить - 100 дней - срок немалый, а плешивый уже призыв "резервистов" открыл - просто трупами завалить собирается, а человечины пожрать все равно хочет.
а от якщо преЗедент назначить якогось недостріляного шефіра або брата єрмака або ще якогось "мудрого і веселого" з кварталу...тоді: прощай, Київ.....
Катлета выиграл округ, за него реально голосовали. Хоть и идиоти ждущие манны небесной от голоборотьок, но голосовали. И они, идиоты, никуда не делись и ждут возможности для очередного триумфа.
https://kmr.gov.ua/uk/frakcii
Вот я сижу и думаю, вот куда оно это зечмо бежать будет?на рассеею?на оман? На израиль? Я прям растерялся...
А то что владелец 95 квартала руководит страной это норм?
https://ukr-space.com.ua/news/145211
кафе "Велюровые тапки", "Велюровые плавки", "Велюровые стринги".
Беда только в том, что МОНОЗБРОД (просто симфония для слуха) весь состоит из таких суперзвезд! И эти суперзвезды толкают страну в пропасть.