До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, – "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине прививка третьей дозой от коронавируса может начаться уже в этом году для отдельных категорий людей.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы не будем снижать темпы вакцинации, а сегодня это в среднем 300 тыс. доз в сутки за исключением выходных, то по таким темпам, как говорит Минздрав, до конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных. Но честно вакцинированных, а не тех, кто купил себе сертификат", – отметил нардеп.
"Что касается третьей бустерной дозы, уже сейчас Минздрав разрабатывает систему, при которой люди с повышенным риском осложнений от коронавируса – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями – мы надеемся, что еще в этом году Минздрав им позволит использовать третью бустерную дозу", - добавил Радуцкий.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что до конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
ЮУ АЕС. Covid-19
Станом на 22.11.2021 на атомній станції:
- хворіє - 79 осіб,
серед них не вакціновані 91,1%;
- протягом минулої доби зареєстровано 3 нові випадки, 28 осіб одужало;
- за час пандемії перехворіло 1052 працівника (7 летальних випадків).
З 9 грудня на робоче місце не допускаються невакционовані працівники (крім перехворівших та тих, хто має медичні протипоказання) - виводяться у неоплачувану відпустку.
«Министерство продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок. Договор предусматривает ежегодную поставку по 25 млн доз вакцины.», - отметил Ляшко.
Новое правило может обернуться для игрока «Баварии» Йозуа Киммиха потерей $450 000 в неделю.
Немецкий футбольный клуб «Бавария» не будет выплачивать зарплату пяти невакцинированным игрокам, которые контактировали с товарищем по команде, сдавшим анализ на Covid-19, сообщают немецкие новости.
Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Эрик Максим, Шупо-Мотинг и Михаэль Кюизанс были помещены в обязательный карантин после контакта с человеком, у которого был обнаружен новый коронавирус, пишет немецкий журнал Sport Bild.
В настоящее время ограничения, связанные с Covid-19 в Германии, предписывают всем, кто не вакцинирован, входить в десятидневный карантин, если они вступают в контакт с кем-то (зачастую вакцинированным) у кого был положительный тест на Covid-19.
Согласно сообщению The Athletic, клуб намерен удержать зарплату пяти непривитых игроков из-за нового правила, которое вступило в силу 1 ноября. Работодатели больше не обязаны платить сотрудникам, находящимся на карантине, если они еще не сделали укол. Это правило может обернуться для суперзвездного полузащитника Киммиха потерей €400 000 ($450 000) в неделю.
В докладе отмечается, что некоторые игроки готовятся подать судебный иск против клуба за урезание зарплаты на основании решения отказаться от укола. Мюнхенская «Бавария» пока никак не прокомментировала ситуацию.
Киммих в беседе с телекомпанией Sky Sport заявил, что причиной его решения отказаться от уколов стали «опасения по поводу отсутствия долгосрочных исследований».
«Я, конечно, осознаю свою ответственность. Я соблюдаю все меры гигиены и сдаю анализы каждые два-три дня. Каждый должен принимать решение самостоятельно», - сказал он.
Киммих настаивает на том, что его решение не делает его антиваксером и сетует на поляризацию между теми, кто сделал прививку, и теми, кто её не сделал.
«Я считаю позором, что в этой дискуссии есть только вакцинированные и невакцинированные. Невакцинированный, похоже, равнозначен тому, кто отрицает Covid или антиваксеру. Но есть и другие люди, которые просто обеспокоены, каковы бы ни были их причины, и я думаю, что мы должны уважать это».
_____
Чтоб было 60% честно вакцинированных, надо чтоб в вашей статистике 120%.
______
Скажите этому болвану что за первой дозой вчера пришло 79К. До 300К доходит только благодаря тем, кто пришел за добавкой.