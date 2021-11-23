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До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, – "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

До конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных от коронавируса, –

В Украине прививка третьей дозой от коронавируса может начаться уже в этом году для отдельных категорий людей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы не будем снижать темпы вакцинации, а сегодня это в среднем 300 тыс. доз в сутки за исключением выходных, то по таким темпам, как говорит Минздрав, до конца года мы можем выйти на 60% вакцинированных. Но честно вакцинированных, а не тех, кто купил себе сертификат", – отметил нардеп.

"Что касается третьей бустерной дозы, уже сейчас Минздрав разрабатывает систему, при которой люди с повышенным риском осложнений от коронавируса – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями – мы надеемся, что еще в этом году Минздрав им позволит использовать третью бустерную дозу", - добавил Радуцкий.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что до конца года будут вакцинированы 40% взрослых украинцев.

Читайте также: Бустерную дозу не введут, пока не вакцинируют 50% населения, - Минздрав
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Топ комментарии
+4
петрович или как там тебя - твой през сам не носит маску и его мартышки тоже
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23.11.2021 18:08
+4
Ні це місцевий лизун.
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
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23.11.2021 18:10
+4
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23.11.2021 21:57
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А до кінця століття?
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23.11.2021 17:59 Ответить
ОН НЕ СКАЗАЛ --- КАКОГО ГОДА !!!
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24.11.2021 02:00 Ответить
Если бы народ слушал что говорит команда Президента Зеленского и носил маски и вакцинировался ужедавно победили бы коронавирус
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23.11.2021 18:01 Ответить
Ні це місцевий лизун.
Боюсь від зе нічого не залишиться для буцигарні, залижуть до смерті навколишні лизуни.
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23.11.2021 18:10 Ответить
петрович или как там тебя - твой през сам не носит маску и его мартышки тоже
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23.11.2021 18:08 Ответить
Президент Зеленский носит маску.Я сам видел.
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23.11.2021 18:19 Ответить
Володя, ты? Перелогинься.
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23.11.2021 18:50 Ответить
Да понятное дело, носит маску честного Голобродьки, а на самом деле - тупой и циничный клоун
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23.11.2021 19:01 Ответить
так не було ж масок ,ЗЕнедоумки повивозили їх з України в 2019-му році. Забув?
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23.11.2021 18:18 Ответить
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23.11.2021 21:57 Ответить
Опять ты серишь, даун тупорылый
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23.11.2021 21:58 Ответить
не знаю ни одного привитого -нема дурных
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23.11.2021 18:02 Ответить
я понял почему путлер ждет и не нападает на нас ..они ждут пока их агенты вакцинируют население ..
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23.11.2021 18:06 Ответить
в генштабе рыфы поставили галочку ..отметка 60% пройдена
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23.11.2021 18:07 Ответить
Они хоть бы свое вранье между собой как то согласовывали. Ляшко, только заявил что до конца года могут вакцинировать - 40 %, этот заявляет - 60%
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23.11.2021 18:11 Ответить
Я лучше могу предложить - 100500%. Уж больно сия цифра красивая.
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23.11.2021 18:51 Ответить
Да вы хотя бы на 25% выйдете, фантазеры. Сейчас осенний пик пройдет, начнутся новогодне-раждественские послабления, куда без них ( бизнес развлечений страдает) и показатели вакцинации упадут в 10 -15 раз.
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23.11.2021 19:28 Ответить
Годину тому писали 40%, тепер 60. Зелені ще раз занюхають буде 80%
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23.11.2021 19:31 Ответить
Bugnet@Bugnet18



ЮУ АЕС. Covid-19
Станом на 22.11.2021 на атомній станції:
- хворіє - 79 осіб,
серед них не вакціновані 91,1%;
- протягом минулої доби зареєстровано 3 нові випадки, 28 осіб одужало;
- за час пандемії перехворіло 1052 працівника (7 летальних випадків).
З 9 грудня на робоче місце не допускаються невакционовані працівники (крім перехворівших та тих, хто має медичні протипоказання) - виводяться у неоплачувану відпустку.
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23.11.2021 21:41 Ответить
Ну АЕС сама себя обслужит🤷🏼‍♂️
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24.11.2021 07:42 Ответить
///
«Министерство продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок. Договор предусматривает ежегодную поставку по 25 млн доз вакцины.», - отметил Ляшко.
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23.11.2021 21:52 Ответить
Які оптимісти, як малі.
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23.11.2021 22:26 Ответить
еще год- два в таком темпе - и фармкомпании станут могущественнее и богаче чем Ватикан
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23.11.2021 21:54 Ответить
не все курят, не все пьют, не все наркоши, не все воюют....а вакцинируют 8 млрдов!!!! фармамафия самая прибыльная преступная группировка! табачные , алкогольные фирмы, наркокартели, торговцы оружием нервно курят в стороне!
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23.11.2021 22:08 Ответить
У человека плохо с математикой
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23.11.2021 22:00 Ответить
​​Невакцинированные европейские футболисты рассматривают возможность подачи иска после того, как их поместили в карантин и пригрозили лишить зарплаты.



Новое правило может обернуться для игрока «Баварии» Йозуа Киммиха потерей $450 000 в неделю.



Немецкий футбольный клуб «Бавария» не будет выплачивать зарплату пяти невакцинированным игрокам, которые контактировали с товарищем по команде, сдавшим анализ на Covid-19, сообщают немецкие новости.



Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Эрик Максим, Шупо-Мотинг и Михаэль Кюизанс были помещены в обязательный карантин после контакта с человеком, у которого был обнаружен новый коронавирус, пишет немецкий журнал Sport Bild.



В настоящее время ограничения, связанные с Covid-19 в Германии, предписывают всем, кто не вакцинирован, входить в десятидневный карантин, если они вступают в контакт с кем-то (зачастую вакцинированным) у кого был положительный тест на Covid-19.



Согласно сообщению The Athletic, клуб намерен удержать зарплату пяти непривитых игроков из-за нового правила, которое вступило в силу 1 ноября. Работодатели больше не обязаны платить сотрудникам, находящимся на карантине, если они еще не сделали укол. Это правило может обернуться для суперзвездного полузащитника Киммиха потерей €400 000 ($450 000) в неделю.



В докладе отмечается, что некоторые игроки готовятся подать судебный иск против клуба за урезание зарплаты на основании решения отказаться от укола. Мюнхенская «Бавария» пока никак не прокомментировала ситуацию.



Киммих в беседе с телекомпанией Sky Sport заявил, что причиной его решения отказаться от уколов стали «опасения по поводу отсутствия долгосрочных исследований».



«Я, конечно, осознаю свою ответственность. Я соблюдаю все меры гигиены и сдаю анализы каждые два-три дня. Каждый должен принимать решение самостоятельно», - сказал он.



Киммих настаивает на том, что его решение не делает его антиваксером и сетует на поляризацию между теми, кто сделал прививку, и теми, кто её не сделал.



«Я считаю позором, что в этой дискуссии есть только вакцинированные и невакцинированные. Невакцинированный, похоже, равнозначен тому, кто отрицает Covid или антиваксеру. Но есть и другие люди, которые просто обеспокоены, каковы бы ни были их причины, и я думаю, что мы должны уважать это».
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23.11.2021 22:01 Ответить
Ещё один за деньгами пришёл.
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23.11.2021 22:02 Ответить
"Но честно вакцинированных, а не тех, кто купил себе сертификат"
_____

Чтоб было 60% честно вакцинированных, надо чтоб в вашей статистике 120%.
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23.11.2021 22:03 Ответить
Если мы не будем снижать темпы вакцинации, а сегодня это в среднем 300 тыс. доз в сутки
______

Скажите этому болвану что за первой дозой вчера пришло 79К. До 300К доходит только благодаря тем, кто пришел за добавкой.
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23.11.2021 22:05 Ответить
Какими способами, лишая людей работы и средств к существованию?
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24.11.2021 07:39 Ответить
 
 