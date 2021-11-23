Еврокомиссия выделит до EUR3,5 млн для возвращения мигрантов на границе с ЕС домой, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) планирует задействовать до EUR3,5 млн для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы. Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Беларуси", - сказал она, выступая в Европарламенте.

Председатель Еврокомиссии указала, что странам ЕС нужно "действовать вместе, чтобы обеспечить защиту европейских границ".

"В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ. Например, мы выделяем средства на технологии электронного наблюдения, патрульные транспортные средства, оборудование для пограничников и строительство контрольно-пропускных пунктов, а также на спутниковые съемки и чрезвычайно важную инфраструктуру", - добавила фон дер Ляйен.

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