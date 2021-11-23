Еврокомиссия выделит до EUR3,5 млн для возвращения мигрантов на границе с ЕС домой, - фон дер Ляйен
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Еврокомиссия (ЕК) планирует задействовать до EUR3,5 млн для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей.
Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы. Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Беларуси", - сказал она, выступая в Европарламенте.
Председатель Еврокомиссии указала, что странам ЕС нужно "действовать вместе, чтобы обеспечить защиту европейских границ".
"В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ. Например, мы выделяем средства на технологии электронного наблюдения, патрульные транспортные средства, оборудование для пограничников и строительство контрольно-пропускных пунктов, а также на спутниковые съемки и чрезвычайно важную инфраструктуру", - добавила фон дер Ляйен.
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Гроші передадуть ООН, а ООН диктатору в сподіванні, що останній відправить мігрантів з Білорусі додому?
Чи ООН буде відправляти мігрантів додому самостійно?
продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Это Европа.
ООН и Красный Крест расручивать на бабки будут. А выделят В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Депортация должна быть экономной.
им нужно было взять ЕС измором, немного придавить бздливых и подождать
++++
Продать газ в Европу. На эти деньги построить ракету и за
ху....фиговать ею по Европе.
По Ленински
"Капиталисты нам продадут верёвку на которой мы их повесим"
Сейчас наша цель - Европа. Это Европа не Тетчер, Гавел. Франко и простите, гИтлер.
Это Европа. Маркон Борель и фон дер Ляйен