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Новости За рубежом
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Еврокомиссия выделит до EUR3,5 млн для возвращения мигрантов на границе с ЕС домой, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Еврокомиссия выделит до EUR3,5 млн для возвращения мигрантов на границе с ЕС домой, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) планирует задействовать до EUR3,5 млн для оказания помощи по возвращению нелегальных мигрантов, оказавшихся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще много иммигрантов по-прежнему заблокированы. Мы будем продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения мигрантов, находящихся в Беларуси", - сказал она, выступая в Европарламенте.

Председатель Еврокомиссии указала, что странам ЕС нужно "действовать вместе, чтобы обеспечить защиту европейских границ".

"В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ. Например, мы выделяем средства на технологии электронного наблюдения, патрульные транспортные средства, оборудование для пограничников и строительство контрольно-пропускных пунктов, а также на спутниковые съемки и чрезвычайно важную инфраструктуру", - добавила фон дер Ляйен.

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Цікаво, як це буде імплементовано?
Гроші передадуть ООН, а ООН диктатору в сподіванні, що останній відправить мігрантів з Білорусі додому?
Чи ООН буде відправляти мігрантів додому самостійно?
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23.11.2021 18:17 Ответить
Вона баронесса і в політиці лише, як говорять діти "попріколу", тому не переймається псвоєю пургою. Більш детально її капризи втілює камердінер дід Жопез Боррель.
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23.11.2021 21:15 Ответить
Гроші передадуть ООН?

продолжать работать с агентствами ООН для облегчения процесса их возвращения домой. Мы задействуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения Источник: https://censor.net/ru/n3301192
Это Европа.
ООН и Красный Крест расручивать на бабки будут. А выделят В новом европейском бюджете EUR6,4 млрд будут выделены на защиту границ Источник: https://censor.net/ru/n3301192
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23.11.2021 23:55 Ответить
Наче проблема тільки саме у цих мігрантах. Чи пані на вулицях Брюсселю не буває?
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23.11.2021 18:19 Ответить
Хороший ход ! Если ЕС прогарантирует не только оплату авиаперелета возвращающимся , но и вьідачу по возвращении домой хотя бьі 1000 евро на нос , для частичной компенсации их потерянньіх на лукашенковской афере средств , то отбоя от желающих не будет. Они уже натерпелись на границе и поняли , что их надули и кинули на деньги .
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23.11.2021 18:21 Ответить
В ЕС должны готовиться платить Путлеру и Лукашенко дань в 3,5 млн EUR каждый месяц. Примерно как Московия платит уже много лет Чечне.
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23.11.2021 18:30 Ответить
Надо было оплатить только транспортировку на родину их голов, а кто хочет, чтоб и тело вместе с головой везли - пускай доплачивают сами.
Депортация должна быть экономной.
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23.11.2021 18:40 Ответить
террористы - вымогатели даже не вымогали
им нужно было взять ЕС измором, немного придавить бздливых и подождать
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23.11.2021 19:50 Ответить
У Европы вымогают не арабы, а Путлер и Лукашенко. Судя по всему у них здорово получается.
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23.11.2021 19:52 Ответить
Судя по всему у них здорово получается.
++++
Продать газ в Европу. На эти деньги построить ракету и заху ....фиговать ею по Европе.
По Ленински
"Капиталисты нам продадут верёвку на которой мы их повесим"
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24.11.2021 00:01 Ответить
Виділити потрібно особисто лукашенкі...
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23.11.2021 21:28 Ответить
охренеть,приехали туристами,поломали заграждения и тут еще бесплатно домой
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23.11.2021 23:34 Ответить
Да они ...банулись...
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23.11.2021 23:41 Ответить
ну, теперь можно ожидать еще больший наплыв мигрантов через беларусь.
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23.11.2021 23:44 Ответить
Европу погубит соплежуйство латентных политических импотентов. По-моему проект ЕС не жизнеспособен. Слишком много бюрократии и позорной нерешительности.
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23.11.2021 23:59 Ответить
Владимир принял от умирающего Константинополя (Царь-Града) умирающюю веру - православие. Итог: Все православные страны мягко сказать не являются лидерами прогресса. Россия,Грузия, Греция, Сербия.
Сейчас наша цель - Европа. Это Европа не Тетчер, Гавел. Франко и простите, гИтлер.
Это Европа. Маркон Борель и фон дер Ляйен
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24.11.2021 00:10 Ответить
Dengi dajut,vot jesli Ukraina byla tam polucila po 15 miliardov evro v god kak minimum.Eto ne kredita.A tak da mnogo biurokratiji
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24.11.2021 00:18 Ответить
 
 