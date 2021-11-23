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Новости Политика Украины
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протест (5755) ЧВК Вагнера (1281) Офис Президента (1694) Неклюдов (12)

"Слуга народа" Неклюдов: Воскресную акцию под ОП устроили для дестабилизации ситуации в стране

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участники акции протеста возле Офиса президента выдвигали требования для дестабилизации ситуации в стране, которая и так непроста.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп "СН" Владлен Неклюдов.

"Если эти угрозы будут воплощаться в жизнь – будут какие-то массовые беспорядки, хулиганские действия или провокации, тогда должны реагировать правоохранительные органы, отвечающие за правопорядок в обществе. Те люди выдвигают такие требования как раз для дестабилизации ситуации в стране, когда она и так непроста", – сказал он.

Неклюдов отмечает, что временная следственная комиссия ВР под председательством "слуги народа" Марьяны Безуглой не установила "фактов по подтверждению повестки, озвучиваемой участниками этой акции". "Там нет ничего, что подтверждало бы факт измены. По крайней мере, никто этого не видит. Здесь проблема толкований", - добавил он.

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По мнению Неклюдова, было бы неправильно, если бы власти выполнили требования участников акции протеста.

"Неправильно исполнять желания участников (я считаю, что это все проплачено олигархами). Иначе это будет проявлением слабости и капитуляции, прежде чем они шантажируют и президента, и членов нашей партии", - сказал он.

С мнениями других политиков о провале спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+30
Увольнение Дерьмака повлечет за собой дестабилизацию в стране? Этот холуй в своем уме?
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23.11.2021 18:20
+22
Хуже чем вы сами, ее никто не дестабилизирует. Вы показали свое полное банкротство, причем во всех отраслях. Вы полные нули. Единственное в чем вы преуспели, так это в воровстве и казнокрадстве. Уйдите по доброму.
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23.11.2021 18:23
+16
Не хитайте рояль - кришка по пальцу б'є 🙂
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23.11.2021 18:26
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Увольнение Дерьмака повлечет за собой дестабилизацию в стране? Этот холуй в своем уме?
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23.11.2021 18:20 Ответить
У тебя снова мыши твои таблетки покрали?
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23.11.2021 18:22 Ответить
А краще ********** палички проте протистувальників
Пи си овоч теж так думав коли народ виходив
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23.11.2021 18:23 Ответить
Бідний, як ти мучаєшся від дурної голови. Ковтни зеленого лайна, може краще стане.
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23.11.2021 18:26 Ответить
Вже. Не зупинить.
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23.11.2021 18:31 Ответить
а-ха-ха) в утирків дерьмак це вже Україна?
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23.11.2021 18:22 Ответить
Хуже чем вы сами, ее никто не дестабилизирует. Вы показали свое полное банкротство, причем во всех отраслях. Вы полные нули. Единственное в чем вы преуспели, так это в воровстве и казнокрадстве. Уйдите по доброму.
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23.11.2021 18:23 Ответить
Вы абсолютно правы. Но ещё зелёные слуги под предводительством путенской агентуры преуспели в развале нашей армии, в содействии убийствам и ранениям наших воинов - героев, в развале нашей разведки, в преследовании патриотов - волонтёров, медиков, добробатовцев, в травле оппозиции....Подлизывают кремлёвским, аж языки стёрли. Мрази паскудные....
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23.11.2021 18:47 Ответить
Для неклюдовічєй при владі стабільність -- це грабувати і розвалювати країну безкарно, а єрмаковіч у них свій, куди ж без нього, разом же працюють на маскву.
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23.11.2021 19:17 Ответить
Не хитайте човна, ЗЕкрису нудить!!!!
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23.11.2021 18:24 Ответить
Не хитайте рояль - кришка по пальцу б'є 🙂
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23.11.2021 18:26 Ответить
по 21-му...
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23.11.2021 18:52 Ответить
Як і за часів януковоща - вони думають, що закріпилися у владі навічно, і всі, хто проти них - "дестабілізатори ситуації"..
А ще в цього персонажа ім'я владлен(!) - ще й досі недекомунізований...
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23.11.2021 18:25 Ответить
Швидко зелепухи перехопили риторику папірєдніків.
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23.11.2021 18:26 Ответить
"Неправильно исполнять желания участников (я считаю, что все это проплачено олигархами).
Интересно, а кто ОП платит за молчание? Как в рот воды набрали, и делают вид, что ничего не происходит.
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23.11.2021 18:26 Ответить
Неклюдов ще побачить справжню акцію.
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23.11.2021 18:26 Ответить
слуги ! кому служите ? явно не народу
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23.11.2021 18:26 Ответить
"...они шантажируют и президента, и членов нашей партии", - сказал он.
22 НОЯБРЯ 2021, 13:10
Корниенко: в "Слуге народа" сейчас до 1000 членов партии по всей стране. )))))))))))))))))))))))))
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23.11.2021 23:31 Ответить
А ты не воруй, и ситуация станет немного легче
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23.11.2021 18:29 Ответить
Набагато кращою
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23.11.2021 18:42 Ответить
О! Ну нарешті ви знайшли "стежку Януковича"! От тільки про неї знають і патріоти також, то ж такого везіння, як у кодли завгара, у "узеленських" точно не буде. Якщо труп когось із цих "узеленських" знайдуть на кордоні, то це, сподіваюсь, буде найщасливіший з них - встиг добігти до кордону...
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23.11.2021 18:29 Ответить
Депутат правильно говорит. Нужно работать и поднимать страну ,а не устраивать акции
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23.11.2021 18:29 Ответить
арбайт махт фрай
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23.11.2021 18:31 Ответить
Не треба скилгіти - беріть лопати ...
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23.11.2021 18:38 Ответить
Виділю лопату,кувалду,кирку. Працюй страждений...
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23.11.2021 18:41 Ответить
ЗЕбіли за 2 роки розвалили ВС Е, а нарід тепер має мовчки відбудовувати
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23.11.2021 18:44 Ответить
Ще не вечір, якщо соплі жувати, то скоро нічого буде відбудовувати.
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23.11.2021 19:24 Ответить
Так зеленые ее не поднимают а опускают, кроме того кацапская агентура в ОПе на каждом шагу.
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23.11.2021 18:45 Ответить
Світ переймається,лише паплюженням зєЧмошної влади!!! Заборонити цькування гетьЗемана!
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23.11.2021 18:37 Ответить
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23.11.2021 18:46 Ответить
Зєляді цементують ситуацію в українській країні...!
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23.11.2021 18:39 Ответить
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23.11.2021 18:47 Ответить
А накалоті апельсини на тій акції не роздавали?
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23.11.2021 18:48 Ответить
Зелёные гельминты изо всех сил стараются превратить Украину в зловонную путенскую паРашу. Но "неклюдов" глубоко ошибается, если думает, что он и его подельники не будут за свои художества болтаться на фонарных столбах, обсиженные мухами и поедаемые опарышами....
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23.11.2021 18:57 Ответить
Найтерміновіше і найважливіше питання - причина ПРОВАЛУ операції.Зе-команда по вуха забрехалась та обі..лась. Їм уже нема чого казати.Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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23.11.2021 19:10 Ответить
о зе жабы расквакались наполеона вылизывают
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23.11.2021 21:18 Ответить
Неклюдов, тебя в Ростов никто не пустит, в Украине будешь в тюрьме сидеть.
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24.11.2021 00:08 Ответить
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24.11.2021 00:14 Ответить
Если этого чудака хорошенько стукнуть палкой по спине и спросить ещё раз, он, скорее всего, совсем другое скажет.
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24.11.2021 15:46 Ответить
 
 