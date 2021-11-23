Латвийский регулятор оштрафовал "дочку" украинского "ПриватБанка" за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank на 768,7 тыс. евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также комиссия обязала банк устранить выявленные нарушения и недостатки, сообщил агентству BNS представитель КРФК.

Проверки, проведенные в 2020 году, доказали, что из-за неадекватной культуры управления рисками в банке не создана система внутреннего контроля в сфере предотвращения отмывания денег, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение требований соответствующего закона.

Регулятор пришел к выводу, что банк должен усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита. Кроме того, финучреждение обязано обеспечить независимое и надлежащее исследование клиентов, надзор за системой внутреннего контроля, соответствующей бизнес-модели банка, специфике клиентов и уровню риска.

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КРФК также оценила ответственность должностных лиц в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями, в результате чего вынесено предупреждение члену правления банка Инге Румби.

Согласно опубликованному финансовому отчету PrivatBank, в первом полугодии этого года его убытки составили 3,524 млн евро, что на 24,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Активы с начала года сократились на 16,5% и на 30 июня 2021 составили 113,491 млн евро.

По размеру активов PrivatBank – один из самых маленьких банков в Латвии. Крупнейшим акционером является украинский ПриватБанк (46,54%) национализированный правительством Украины в декабре 2016 года. Зарегистрированной на Бермудах Concorde Limited принадлежат 9,23%, кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited – 9,14% и 5,29% соответственно.