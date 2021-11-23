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Заказчик убийцы Гандзюк Рыщук помогает семье одного из организаторов нападения Левина, - активисты. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Заказчик убийцы Гандзюк Рыщук помогает семье одного из организаторов нападения Левина, - активисты. ДОКУМЕНТ

Евгений Рыщук, который является мэром Олешек, распорядился улучшить жилищные условия для семьи Алексея Левина, который уже больше года находится в СИЗО.

Об этом сообщают на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Активисты опубликовали документ, которым Рыщук распорядился улучшить жилищные условия Валентине Сухоруке, которая является тещей Алексея Левина. Марина Левина, о которой также упоминают в этом распоряжении – супруга Алексея Левина.

"Пока Рыщук сидит в теплом мэрском кресле вместо жестких нар, он решил хоть немного помочь своим друзьям и поддержать их семьи. Ведь почему бы это не делать, если партия власти "Слуга народа" сейчас не просто толерует, а даже активно поддерживает самого Рыщука. Что последует за этой поддержкой и содействием?" – спрашивают активисты.

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Заказчик убийцы Гандзюк Рыщук помогает семье одного из организаторов нападения Левина, - активисты 01
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Нац дружинам це вже не цікаво....
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23.11.2021 19:03 Ответить
пока тварей не начнут отстреливать они будут продолжать ссать нам в глаза!
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23.11.2021 20:50 Ответить
Бабло все решает
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24.11.2021 06:38 Ответить
Тут вражеские агенты на самых высших постах! А такую мелочь как мечтные царьки и подавно никто не будет садить
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24.11.2021 17:12 Ответить
 
 