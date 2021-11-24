Обвинили огульно человека, - Корниенко о ДТП с участием "слуги народа" Трухина

Бывший глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер парламента Александр Корниенко не соглашается с мнением, что в случае с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным запрос общества на справедливость не был удовлетворен.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, комментируя резонанс вокруг дорожно-транспортного происшествия с участием Трухина, передает Цензор.НЕТ.

"А в чем запрос на справедливость? Обвинить огульно человека – это ведь тоже не запрос на справедливость. Запрос на справедливость – это расследование", - сказал Корниенко.

Кроме того, экс-председатель партии добавил, что Трухина не отстранили от должности главы ячейки и заместителя председателя бюджетного комитета в Верховной Раде, потому что "не видели для этого достаточно оснований информационных, видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности".

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"Выводы каждый свои сделает. Мы должны вообще придерживаться рамок того, что есть правоохранительные органы, они должны это нам сказать. Если они говорят, что не было камер, это другой вопрос – где делись камеры, почему их не было? Там был ремонт, может, их просто сняли что ли", – сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы, по его мнению, сделали избиратели из этой ситуации.

Корниенко сообщил, что не делал формальных обращений, чтобы выяснить и сообщить обществу больше деталей об аварии.

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"Неофициально, конечно, мы обращались к (министру внутренних дел – ред.) Денису Монастырскому, к самому Александру с просьбой максимально открыто это коммуницировать. Если были подозрения об атаке на журналистов, мы и эти вопросы ставили, была ли эта атака, или это клевета очередная", – добавил он.

Александр Трухин также возглавляет Полтавскую областную организацию "Слуги народа" и его политсовет. По словам Корниенко, он не помнит, предлагали ли ему сложить полномочия на время расследования, но устав не предоставляет главе партии права принимать такие решения единолично.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

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В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.