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Новости Политика Украины
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ДТП (7443) Слуга народа (2548) Корниенко (651) Трухин (145)

Обвинили огульно человека, - Корниенко о ДТП с участием "слуги народа" Трухина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обвинили огульно человека, - Корниенко о ДТП с участием

Бывший глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер парламента Александр Корниенко не соглашается с мнением, что в случае с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным запрос общества на справедливость не был удовлетворен.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, комментируя резонанс вокруг дорожно-транспортного происшествия с участием Трухина, передает Цензор.НЕТ.

"А в чем запрос на справедливость? Обвинить огульно человека – это ведь тоже не запрос на справедливость. Запрос на справедливость – это расследование", - сказал Корниенко.

Кроме того, экс-председатель партии добавил, что Трухина не отстранили от должности главы ячейки и заместителя председателя бюджетного комитета в Верховной Раде, потому что "не видели для этого достаточно оснований информационных, видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности".

Читайте также: Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы

"Выводы каждый свои сделает. Мы должны вообще придерживаться рамок того, что есть правоохранительные органы, они должны это нам сказать. Если они говорят, что не было камер, это другой вопрос – где делись камеры, почему их не было? Там был ремонт, может, их просто сняли что ли", – сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы, по его мнению, сделали избиратели из этой ситуации.

Корниенко сообщил, что не делал формальных обращений, чтобы выяснить и сообщить обществу больше деталей об аварии.

Также читайте: ДТП с Трухиным: депутата еще не допросили, видео аварии не нашли, - ГБР

"Неофициально, конечно, мы обращались к (министру внутренних дел – ред.) Денису Монастырскому, к самому Александру с просьбой максимально открыто это коммуницировать. Если были подозрения об атаке на журналистов, мы и эти вопросы ставили, была ли эта атака, или это клевета очередная", – добавил он.

Александр Трухин также возглавляет Полтавскую областную организацию "Слуги народа" и его политсовет. По словам Корниенко, он не помнит, предлагали ли ему сложить полномочия на время расследования, но устав не предоставляет главе партии права принимать такие решения единолично.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина. ВИДЕО

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.
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Топ комментарии
+46
Да что б ты здох ублюдок пропитый
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23.11.2021 19:02
+33
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23.11.2021 19:22
+27
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23.11.2021 19:20
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Да что б ты здох ублюдок пропитый
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23.11.2021 19:02 Ответить
Допоможи йому "Не словом, а ділом!"як говорив колись Ющ.
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23.11.2021 19:04 Ответить
вот поэтому оно и не отказывается от охраны...
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23.11.2021 19:16 Ответить
давайте, жарьте еще !!!

народ любит ЗЕ-шкварки
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23.11.2021 19:18 Ответить
Наркомани на Банковій ріжуть бабловиння
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:36 Ответить
Після екватору правління Зєлюхи навіть його прихильникам столо зрозуміло, що під високі словеса нарід вшосте обьєгорили за останні 30 років.
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23.11.2021 19:03 Ответить
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23.11.2021 19:20 Ответить
та краще дебіла заспамити. Ти йому нічого не втолкуєш
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23.11.2021 19:29 Ответить




В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским

В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичела (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схеме отмывания средств при покупке недвижимости в В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским

https://www.dsnews.ua/society/u-ssha-vipustili-knizhku-pro-kolomoyskogo-ta-yogo-zv-yazki-z-zelenskim-23112021-443598
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23.11.2021 19:58 Ответить
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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23.11.2021 19:05 Ответить
А они еще больше дебилы, чем я думал. Во всех зашкварах, им ссы в глаза , у них всегда божья росса.
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23.11.2021 19:05 Ответить
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23.11.2021 19:22 Ответить
ВЫВСЁВРЁТЕ!
И деньги им не дают. Никаких денег. Всё бесплатно. Им приказывают они тупо выполняют. Ещё деньги этому быдлу давать.
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23.11.2021 19:57 Ответить
Бо,зірвавшеся з цепу Бидло!!!
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23.11.2021 19:22 Ответить
зеленые отбросы...
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23.11.2021 19:07 Ответить
"Звинуватити огульно людину - це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість - це розслідування"

Что там у Рифмастера было?
"Культивуючи величність арійської раси" - это как было "огульно", или нет?!
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23.11.2021 19:08 Ответить
В СН собрались одни ублюдки: они смело чёрное называют белым. И единственным их оправданием является поддержка шмаркли.
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23.11.2021 19:08 Ответить
Які ж ви гниди - слуги урода і ті, хто за вас голосує.
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23.11.2021 19:08 Ответить
Щас заплачу от раскаянья, что плохо думала о Трухине. Оказывается, он набит не трухой, а еще немного и у него прорежутся крылья ангела.
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23.11.2021 19:09 Ответить
Зеленая власть начала катиться в пропасть.
21 ноября Зеленскому поставлен ультиматум - до 1 грудня звільнення Єрмака.
Після 1 грудня - Всеукраїнська акція протесту.
Відновлення Самооборони Майдану
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23.11.2021 19:09 Ответить
Міхо майдан №2?
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23.11.2021 19:14 Ответить
В 2013 році Янукович відмовився звільнити міністра МВС Захарченка, невже ЗЕ також не звільнить Єрмака?
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23.11.2021 19:23 Ответить
Прав Корниенко- бухают и нюхают все зебилы, начиная с Янелоха, а виноват один Трухин.
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23.11.2021 19:10 Ответить
"запит на справедливість" - це коли 3 мiсяцi не можуть встановити, хто був за кермом авто!
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23.11.2021 19:11 Ответить
Талант не проп'єш. На чарчину Корнієнко з друганом завжди зароблять.
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23.11.2021 19:13 Ответить
и хер поймешь - оно или куражится от безнаказанности или реально такое тупорьілое
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23.11.2021 19:13 Ответить
Здається вулицю в свій час вони проскочили, а значить по пиці їх не товкли за "базар". Мабуть щось посередині.
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23.11.2021 19:26 Ответить
Просто писает на головы нариту. Знает, что ему ничего, кроме валюты на заграничных счетах от него не прибудет.
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23.11.2021 19:27 Ответить
... , бльо...
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23.11.2021 19:15 Ответить
Звичойно це все лайно розраховане лише на мудрий нарід,бо інші-думають а не лише споживають...
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23.11.2021 19:16 Ответить
Переслідувати громадян з метою наживи - не перейти на червоне світло світлофора
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23.11.2021 19:18 Ответить
6 полицейских на пузе камеры.Где записи? Камеры на дороге - где записи? ВОТ И ВСЯ ВАША СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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23.11.2021 19:22 Ответить
Як казав один "лікар" одному го*дону - ми лохи!
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23.11.2021 19:27 Ответить
Еге ж, як сказав один сперматозоїд іншому, ми в задниці, біжімо назад.
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23.11.2021 19:31 Ответить
Кілька місяців від ДТП - встановити винних не можливо;
7 років від трагедії під Іловайськом - винні встановлені за 1,5 місяці;
1 рік з провалу операції по "вагнерівцям" - тут не все так "однозначно"...

В "узеленських" не тільки "на 100% свій прокурор", але й "закон, як дишло - куди повернув, туди й вийшло"...
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23.11.2021 19:23 Ответить
мопед не мой
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23.11.2021 19:28 Ответить
А хто його огульно звинувачує? Суспільство вже три місяці очікує від правоохоронних органів висновку про причетність чи непричетність Трухіна! Та подія що, відбулася в умовах неочевидності? Просто замовчується, що природно викликає відповідні запити суспільства.
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23.11.2021 19:28 Ответить
що касапи (піськов, лошадь, тощо) на чолі з ******; що зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - однакова брехлива шобла. Сичать в глаза своїм одновірцям, аж гуде; а ті вірять...
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23.11.2021 19:33 Ответить
"А в чому запит на справедливість? Звинуватити огульно людину - це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість - це розслідування", - сказав Корнієнко.
Та ти шо?
Огульно, без розслідування, кожного дня поносити, звинувачувати Пороха, це НАРІДНИЙ запит на .справедливість.
Реальна аварія, спричинена пліснявим каСССІром, з постраждалими і свідками- етодругоЄ.
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23.11.2021 19:34 Ответить
Никогда не удивляла и не раздражала из уст слуг о справедливости.Такой очевидно циничной и невежественной власти за длинную жизнь никогда у нас не видел, Даже комуняки прикрывались идеологией,а здесь сплошная вульгарность.
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23.11.2021 19:34 Ответить
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23.11.2021 19:36 Ответить
Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя
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23.11.2021 19:38 Ответить
моржи епт тать
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23.11.2021 19:47 Ответить
Во как совсем ахбалдели уже эта зедрянь берега попутала
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23.11.2021 19:43 Ответить
справедливо булоб вас усих разом з вождем в каменоломню в желти води.падлюки..скоро голодо мор организують в украини. выродки
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23.11.2021 19:46 Ответить
Зелебобики! А ну бегом во всем винить Порошенко! Подоляковские твари, защищайте клована. Выполняйтен, зелетвари!
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23.11.2021 19:48 Ответить
очередной п@дар из зеленого моносброда
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23.11.2021 19:54 Ответить
ходят слухи что вазелин 1 декабря может обьявить чрезвычайное положение в стране с запретом любых массовых акций и ограничением свободы слова в сми
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23.11.2021 19:59 Ответить
Ну кому интересно мнение пузатого алкаша ???
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23.11.2021 20:03 Ответить
А БАБА ДАААААААААААА
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23.11.2021 20:21 Ответить
АЙКООООООКС
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23.11.2021 20:21 Ответить
І тут ''огульно'' звинуватили?! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rj4_tpmJdUM&fbclid=IwAR0GQtgUuNlioPoCtzkn06T6ACxdLnM60RuB77K4ZBgtrXuybwgFL_64r40
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23.11.2021 20:25 Ответить
ублюдки
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23.11.2021 20:28 Ответить
Мерзоти зелені!
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23.11.2021 20:46 Ответить
шефир , трухин , коломойский …этот маланский кооператив делает вове и себе большие деньги … и шо вы хотите чтоб таких людей судили ???
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23.11.2021 21:00 Ответить
Дно...
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23.11.2021 21:56 Ответить
А двайте трухіна до лику святих причислимо? Ну,а що, це ж можна?
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23.11.2021 22:50 Ответить
Только посмертно.
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23.11.2021 23:03 Ответить
Козлы зеленые!
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23.11.2021 23:44 Ответить
Лживый зеленый *******, Корниенко, во всей своей гнусной красе. Что мешало этому ублюдку Трухину сделать тест на алкоголь, чтобы быть, как он говорил: "Порядочным человеком". А теперь эта красномордая саинья рассказывает, что не нужно Трухина обижать, нужно по закону. ****** зеленые и главный ***** их покрывает
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24.11.2021 08:30 Ответить
Подонок на подонке и подонком погоняет..... кого вы нам понавыбирали имбицилы зелёные?
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24.11.2021 09:29 Ответить
А если этого чудака палкой по спине хорошо стукнуть, в качестве запроса на справедливость, он так же скажет ещё раз?
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24.11.2021 15:40 Ответить
 
 