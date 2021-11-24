Обвинили огульно человека, - Корниенко о ДТП с участием "слуги народа" Трухина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер парламента Александр Корниенко не соглашается с мнением, что в случае с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным запрос общества на справедливость не был удовлетворен.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, комментируя резонанс вокруг дорожно-транспортного происшествия с участием Трухина, передает Цензор.НЕТ.
"А в чем запрос на справедливость? Обвинить огульно человека – это ведь тоже не запрос на справедливость. Запрос на справедливость – это расследование", - сказал Корниенко.
Кроме того, экс-председатель партии добавил, что Трухина не отстранили от должности главы ячейки и заместителя председателя бюджетного комитета в Верховной Раде, потому что "не видели для этого достаточно оснований информационных, видели информационную атаку, которую широко поддерживали оппозиционные мощности".
"Выводы каждый свои сделает. Мы должны вообще придерживаться рамок того, что есть правоохранительные органы, они должны это нам сказать. Если они говорят, что не было камер, это другой вопрос – где делись камеры, почему их не было? Там был ремонт, может, их просто сняли что ли", – сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы, по его мнению, сделали избиратели из этой ситуации.
Корниенко сообщил, что не делал формальных обращений, чтобы выяснить и сообщить обществу больше деталей об аварии.
"Неофициально, конечно, мы обращались к (министру внутренних дел – ред.) Денису Монастырскому, к самому Александру с просьбой максимально открыто это коммуницировать. Если были подозрения об атаке на журналистов, мы и эти вопросы ставили, была ли эта атака, или это клевета очередная", – добавил он.
Александр Трухин также возглавляет Полтавскую областную организацию "Слуги народа" и его политсовет. По словам Корниенко, он не помнит, предлагали ли ему сложить полномочия на время расследования, но устав не предоставляет главе партии права принимать такие решения единолично.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
Позже более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.
Пожалуйста, подождите...
народ любит ЗЕ-шкварки
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским
В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейси Мичела (Casey Michel) "Американская клептократия" (American Kleptocracy) об олигархе Игоре Коломойском, его связях с президентом Владимиром Зеленским и схеме отмывания средств при покупке недвижимости в В США выпустили книгу о Коломойском и его связях с Зеленским
https://www.dsnews.ua/society/u-ssha-vipustili-knizhku-pro-kolomoyskogo-ta-yogo-zv-yazki-z-zelenskim-23112021-443598
И деньги им не дают. Никаких денег. Всё бесплатно. Им приказывают они тупо выполняют. Ещё деньги этому быдлу давать.
Что там у Рифмастера было?
"Культивуючи величність арійської раси" - это как было "огульно", или нет?!
21 ноября Зеленскому поставлен ультиматум - до 1 грудня звільнення Єрмака.
Після 1 грудня - Всеукраїнська акція протесту.
Відновлення Самооборони Майдану
7 років від трагедії під Іловайськом - винні встановлені за 1,5 місяці;
1 рік з провалу операції по "вагнерівцям" - тут не все так "однозначно"...
В "узеленських" не тільки "на 100% свій прокурор", але й "закон, як дишло - куди повернув, туди й вийшло"...
Та ти шо?
Огульно, без розслідування, кожного дня поносити, звинувачувати Пороха, це НАРІДНИЙ запит на
.справедливість.
Реальна аварія, спричинена пліснявим каСССІром, з постраждалими і свідками- етодругоЄ.