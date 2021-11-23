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Тищенко не отрицает своего возможного назначения в КГГА: Всему свое время. Ждем принятия закона о столице

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Тищенко не отрицает своего возможного назначения в КГГА: Всему свое время. Ждем принятия закона о столице

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пообещал подробно прокомментировать слухи о своем назначении главой КГГА в ближайшее время

"Всему свое время", - заявил Тищенко в коротком комментарии "PavlovskyNEWS", передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время", - сказал он.

Тищенко также упомянул о том, что назначение возможно только после того, как будет принят новый закон о столице, предусматривающий разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.

"Ожидаем принятия закона о столице", - заявил нардеп.

Читайте также: Владелец ресторана "Велюр" будет руководить Киевом, если примут закон о столице, - Береза

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Борислав Береза ​​сообщил со ссылкой на источники в Офисе президента, что президент Зеленский согласился назначить главой КГГА депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко. О своем желании занять должность руководителя КГГА Тищенко заявлял еще в 2019 году, когда в Верховную Раду был только представлен законопроект о столице. Недавно Тищенко инициировал создание в парламенте межфракционного депутатского объединения "Київ діє".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко призвал киевлян объединяться для борьбы с беспорядками в Киеве
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Топ комментарии
+40
Почему нам так везет на идиотов ?
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23.11.2021 19:25
+30
А,я,б,казав - на лайно...
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23.11.2021 19:27
+23
Згодна, лайно.
Але тільки ідіот може побачити на базарах м'ясо за 20 грн , у маркетах - гречку за 12 грн, і вселюдно крутити ср@кою на втіху таким же самим ідіотам.
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23.11.2021 19:35
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Почему нам так везет на идиотов ?
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23.11.2021 19:25 Ответить
А,я,б,казав - на лайно...
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23.11.2021 19:27 Ответить
Згодна, лайно.
Але тільки ідіот може побачити на базарах м'ясо за 20 грн , у маркетах - гречку за 12 грн, і вселюдно крутити ср@кою на втіху таким же самим ідіотам.
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23.11.2021 19:35 Ответить
Пошуки винних слід починати з дзеркала !!!))))
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23.11.2021 19:30 Ответить
І що саме Ви там побачили ? Поділіться.
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23.11.2021 19:38 Ответить
Винного у власних проблемах ,головне джерело власних негараздів !!!))))
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23.11.2021 20:34 Ответить
Борислав - Если власть критикуют, а она не уважает критику, люди перестают уважать власть.

- Если власти перестают уважать, а они не меняется, над ними смеются и рейтинг летит вниз.

- Если над властью смеются, а она не меняется, то власть начинают избивать.

- Если власть избивают, а она не меняется, то власть становится не нужной.

- Если власть становится не нужной - ее сносят.

- Надеюсь, что с этим никто спорить не станет?

- Тогда мне непонятно, почему наша власть упорно идет по этому пути шаг за шагом?
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23.11.2021 20:11 Ответить
Борислав на 100% прав!

Коля-котлета ещё сырым ходит, но имеет все шансы быть поджаренным на барбекю-Майдан на старой покрышке !

Киев не Закарпатье - здесь климат другой! 😂
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23.11.2021 20:46 Ответить
Тому, що дозволяемо 73% інфантильних любителів телелайна вирішувати долю країни.

Совок у мізках, прагенння "халяви", неспроможність приймати рішення, сподівання на "доброго чарівника", що прийде і все зробить... А на сам перед небажання цих 73% брати на себе відповідальність за СВОЇ рішення! В них винні всі ("папєрєднікі", світова змова, марсіяни з риптилоїдами, "запорєбрік", сусіди, друг/подруга дитини, Вєщій Олєг, Тимучін з Тамерланом та Рем з Ромулом, положення зірок, Нібіру, відьма з сусіднього села і т.ін.), але не вони!
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23.11.2021 19:43 Ответить
Хрен вы его примите, ибо таких дебилов даже с Криворожских помоек вытеснили.
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23.11.2021 19:25 Ответить
Треба починати Майдан незалежно снимуть Єрмака, чи ні.
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23.11.2021 19:26 Ответить
Як призначили, так і знімуть. Хоча може доведеться знімати з каштану...
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23.11.2021 19:26 Ответить
Не варто для такого каштан псувати. Краще "русская березка".
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23.11.2021 19:32 Ответить
Не згоден. Це ж так символічно. Каштан стане місцем зустрічі закоханих, місцем паломництва туристів. Кожне падло будуть тяги саме до цього каштану. Київський сувенір "Каштан Катлєти" розвезуть по всьому світі. Фото каштану прикрасить кабінети чиновників і депутатів. Матері будуть приводити до нього своїх засранців і казати "не будеш слухати татка й мамку то почуєш скрип каштанової гілки"... Мотузку київські відьми розтягнуть на нитки а листям будуть окурювати клептоманів... І для цього лише потрібно правильно обрати геолокацію каштану і ...
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23.11.2021 20:32 Ответить
Попакакуким главой КМДА?!

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23.11.2021 19:26 Ответить
Нє, ну а чьо? Весело ж, по-приколу! І, головне шобнебарига! Так, зебуїни, ви ж того хотіли?
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23.11.2021 19:29 Ответить
Тут Вы немного не правы. Главное что бы не боксёр. А этот сразу видно честный, придёт всех посадит и всем страждущим тарифы понизит а зарплаты поднимет
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23.11.2021 20:34 Ответить
Так тут така ж ситуація, як у 2019 - я не фанат Порошенка, але змушений був за нього голосувати, аби не клоун. Так і тут - я дуже не люблю Клічка (в мене є об'єктивні причини - він брехло та голова всієї цієї будівельної мафії у Києві), але бляха муха, краще вже він ніж ця жопа тупорила Тищенко.
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24.11.2021 08:06 Ответить
Коцмонавт був ,то чом Каклета з дупаякукім гірше !!! Кияне "дерзайте2 !!!!)))
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23.11.2021 19:29 Ответить
Так його ж призначать, а не кияни виберуть. Киянам його хіба що у попукакукім виїб@ти
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23.11.2021 20:04 Ответить
Это показатель средней температуры по палате СН.)
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23.11.2021 19:29 Ответить
Неужели киевляне стерпят такой плевок от зелёных кремлёвских марионеток и будут терпеть велюровское чмо , разворовывающее киевскую казну?
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23.11.2021 19:30 Ответить
После того, как киевляне второй раз за Леню-космонавта проголосовали, я уже ничему не удивлюсь.
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23.11.2021 19:33 Ответить
хтвж, или хтвр. Выбирай любое, по вкусу
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23.11.2021 19:30 Ответить
Треш как он есть
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23.11.2021 19:31 Ответить
Головне аби "по-приколу" !!!)))
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23.11.2021 19:32 Ответить
если вдруг это чмо дорвется до Киева, то автоматом примут закон о муниципальной полиции, которая будет охранять убожество от киевлян...
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23.11.2021 19:33 Ответить
а его что выбирали жители Киева?
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23.11.2021 19:36 Ответить
А не "дочекається" він киян? Невже вони допустять щоб який жоповерт керував ними! Навіщо Кличкові лишня "груша" для тренування.
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23.11.2021 19:36 Ответить
Один клоуном був став президентом , другий унітази пальцем на бруд провіряв мером може стати - ростуть люди
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23.11.2021 19:39 Ответить
Мером не може. Не виберуть. Лише призначинцем.
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23.11.2021 19:45 Ответить
Причому як і всі у них #еровим
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23.11.2021 19:47 Ответить
Єто УНИТАЗ ребята. Я все сказал. Нам еще Котоеты не хватало
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23.11.2021 19:42 Ответить
Партія угрупування володарів діагнозу Данінга- Крюгера. Капец.
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23.11.2021 19:44 Ответить
Вошдь КМДА Коля каклета отбивает стейк из телятины по 20 грн за кг...
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23.11.2021 19:46 Ответить
Коля-тверк.
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23.11.2021 20:05 Ответить
коля питух-дырявый
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23.11.2021 22:07 Ответить
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23.11.2021 23:27 Ответить
какой стыд!!! за страну
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24.11.2021 07:28 Ответить
они окуели совсем.
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23.11.2021 19:49 Ответить
Дурна Котлєта навіть нехай не мріє.Як його "*******" в Києві видно з мерських виборів минулого року.Тоді "попакакуким" навіть в праймериз зебільної нартії продув Верещучці,яка набрала на виборах аж 5,4%.Коля і того не набрав би.
Так що губу нехай закатає
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23.11.2021 19:49 Ответить
головне не як голосують, головне хто рахує) А "рахувать" голоси вони вже навчились
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23.11.2021 19:53 Ответить
До чого тут голосування? Його ж призначати будуть, а не обирати.
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23.11.2021 20:07 Ответить
"Нартії"-спочатку хотіла виправити опечатку,але ж то справді нартія,а не партія.Хай буде
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23.11.2021 19:55 Ответить
ашо делать? -будем жрать
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23.11.2021 19:51 Ответить
сначала Котлету поджарят на старой покрышке 😁
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23.11.2021 20:48 Ответить
И будет киевлянам счастье: говядина по 50 и сало по 20 грн. с гречкой в придачу !
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23.11.2021 20:00 Ответить
ух как хочется в киевскому бюджету припасть
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23.11.2021 20:05 Ответить
надо ж чем-то сбивать накал от вагнергейта...
воооот теперь на дурачка день-два потратят...
заговорить можно любой шкандаль...предательство забыть невозможно... или нет? а за гречку по 12 и сало по 20?? ))))))
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23.11.2021 20:09 Ответить
Всі "державні органи" зареєстровані в Американському реєстрі UPIC
Як користуватися сайтом UPIC
https://www.youtube.com/watch?v=gB76KyZVQYI&t=729s&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B7%D0%A0%D0%9E%D0%94%D1%83%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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23.11.2021 20:10 Ответить
Ну вот, рэкетир Коля Оболонский будет возглавлять КГГА.

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23.11.2021 20:12 Ответить
Тищенко - Киев,
Допе - Харьков
Киве - в Одессу
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23.11.2021 20:17 Ответить
какая же он гнида!
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23.11.2021 20:18 Ответить
Києву - триндець), шкода киян. Ну насмокголосували- то ковтайте вже
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23.11.2021 20:23 Ответить
Пуля остановит жоповерта
И єто будет правильно
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23.11.2021 20:24 Ответить
Тищенко самый питарастливый из питарасливых дегенератов слуг кацапского фюрера!!!!
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23.11.2021 20:29 Ответить
таке враження, що зе робить ставку на тупих холуев, но жирних и больших габаритов (корниенко, стефанчук, коля котлета.. ), мабуть щось міркуе зе, шоб утриматись у владі, сильно подіяли на нього 21 листопада.
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23.11.2021 20:32 Ответить
нагадує ситуацію моніторингу громадської думки щодо зЄблана(((
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23.11.2021 20:45 Ответить
..ну а шо?, особоодарённый чувак зебилов освоил же инструкцию, как пользовать надувную ляльку....
понавыбирали упоротого, тупорылого дерьма...
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23.11.2021 21:04 Ответить
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23.11.2021 21:49 Ответить
от амбіції у пацанів. і ні одна ...лядь не думає що сидітиме чи винесуть на вилах. навіть близько нема такої думки
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23.11.2021 21:55 Ответить
выбрали шута и живите как в цырке
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23.11.2021 22:08 Ответить
Кияни мають вказати цим виродкам на двері.
Бо ваше місто планують у вас вкрасти.
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23.11.2021 22:09 Ответить
А оце ми подивимось... Кияни ций зеленій паскуді швидко руки укоротять по самі вуха...
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23.11.2021 22:34 Ответить
Ну может они и правильно, скорее всех этих гнид на вилах вынесут с Украины)
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23.11.2021 22:50 Ответить
а может не надо ?
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23.11.2021 22:52 Ответить
Тупой, еще тупее
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24.11.2021 07:52 Ответить
Для меня, избрание президентом, клоуна, неоднократо оскорблявшего Украину и Майдан, стало полным разочарованием в наших людях, как здравомыслящих, и личным позором. Не покидает мысль, что над нами, просто, смеются жители других стран, а это так и есть. Ничего хорошего от клоуна и его цирковой бригады я не ожидал, но то, что происходит сейчас, это треш какой то. Ощущение, что меня накормили дивными грибами, и все это роисходит в наркотическом сне. А от этого тупого, быдляцкого ...бальника, тищенко, просто рвота. Если проголосуют за этот закон, будет пипец 2, после избрания Зеленского. Интересно, все так и будут сидеть по норах? А если главой КГГА ****** портнова поставят? Тоже нормалек? Что дальше? Закон от 16 января?Может пора уже снова собираться для разъяснения зеленым скотам их места?
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24.11.2021 09:12 Ответить
Катлета хочет быть по-киевски.
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30.11.2021 03:39 Ответить
 
 