Тищенко не отрицает своего возможного назначения в КГГА: Всему свое время. Ждем принятия закона о столице

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пообещал подробно прокомментировать слухи о своем назначении главой КГГА в ближайшее время

"Всему свое время", - заявил Тищенко в коротком комментарии "PavlovskyNEWS", передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг меня очень много разных слухов. В ближайшее время я на все отвечу. Всему свое время", - сказал он.

Тищенко также упомянул о том, что назначение возможно только после того, как будет принят новый закон о столице, предусматривающий разделение должностей городского головы Киева и главы КГГА.

"Ожидаем принятия закона о столице", - заявил нардеп.

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Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Борислав Береза ​​сообщил со ссылкой на источники в Офисе президента, что президент Зеленский согласился назначить главой КГГА депутата от "Слуги народа", владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко. О своем желании занять должность руководителя КГГА Тищенко заявлял еще в 2019 году, когда в Верховную Раду был только представлен законопроект о столице. Недавно Тищенко инициировал создание в парламенте межфракционного депутатского объединения "Київ діє".

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