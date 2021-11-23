В случае прямой агрессии России ВР соберется через несколько часов, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Верховная Рада в случае прямой российской агрессии против Украины готова собраться через несколько часов, чтобы ввести чрезвычайное или военное положение.
Об этом заявил первый вице-спикер Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть", - сообщил Корниенко.
Он отметил, что в случае военных действий на территории страны Совет сможет объявить военное или чрезвычайное положение.
"У Верховной рады может быть только один план, если есть задача ввести военное, или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования Верховная рада должна будет в течение нескольких часов...", - отметил вице-спикер.
Он сообщил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите нардепов, чтобы принять решение.
"Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, не дай Бог где-то, то понятно, что будут использовать какой-то способ защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", - добавил Корниенко.
Он отметил, что скопление войск РФ у границ Украины было и раньше, поэтому концентрация пехоты и техники на границе с Украиной является элементом информационной дестабилизации ситуации в стране.
"Будет ли Россия использовать любую возможность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", - подытожил Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
Не дали порвати йому в 2014 році макак в Криму..Порошенко не дав.
ссылку на заключение экспертов предоставьте
А ви тільки ,може,зберетесь .
Поскольку парад АсвАбАдителей на Крещатике намечен на 23 февраля (не помню, как теперь там называется этот хэппенинг, бывший День Советской Армии).
В РФ любят чтобы к датам.
Впрочем, не только в РФ к датам любят.
Так что наступление на Украину намечено, скорее всего, на открытие Олимпиады в Пекине, на 8 февраля, чтобы к 23 февраля управится.
Один австралійський оракул - акваріус, які вже тільки прогнози нам не робив, а одне з його останніх пророцтв перед деактивом, було про те, що наш майбутній презент - Ківа Ілля, науКівець та мегадрочер.
Він так само ******** нас залякувати лякалками-кремлялками. А ви часом не його брат близнюк?
В окопах соберемся вместе..
Ага, вот слуги прямо с чемоданами - сначала в Раду, а уже потом - на самолет...
Можно выдвинуть несколько версий столь странного поведения украинской власти. И каждая - печальна.
Первая версия заключается в том, что власть не готовится к полномасштабной войне, потому что готовится к капитуляции. Конечно, официально это будет названо не капитуляцией, а как-то мягче, например, желанием "сойтись посередине".
Вторая версия - о халатности власти. То есть Зеленский и Кабмин вообще-то собираются предпринимать какие-то меры, но когда-нибудь потом, а пока что у них есть заботы поважнее.
Более правдоподобна другая версия: власть собирается использовать российскую угрозу, чтобы перебить и дискредитировать "Вагнергейт".
https://bin.ua/top/271036-kapitulyaciya-ili-xalatnost-pochemu-zelenskij-ne.html
У ***** не хватит денег захватить и удержать Украину. Только Крым обходится им 15% бюджета. Плюс санкции. Во сколько обойдется вся страна.
А вот экономически и политически давить будет! Пытаясь ослабить.
запровадити надзвичайний або воєнний станпіти добровольцями на фронт....