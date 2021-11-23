В случае прямой агрессии России ВР соберется через несколько часов, - Корниенко

Верховная Рада в случае прямой российской агрессии против Украины готова собраться через несколько часов, чтобы ввести чрезвычайное или военное положение.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что в случае военных действий на территории страны Совет сможет объявить военное или чрезвычайное положение.

"У Верховной рады может быть только один план, если есть задача ввести военное, или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования Верховная рада должна будет в течение нескольких часов...", - отметил вице-спикер.

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Он сообщил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите нардепов, чтобы принять решение.

"Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, не дай Бог где-то, то понятно, что будут использовать какой-то способ защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", - добавил Корниенко.

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Он отметил, что скопление войск РФ у границ Украины было и раньше, поэтому концентрация пехоты и техники на границе с Украиной является элементом информационной дестабилизации ситуации в стране.

"Будет ли Россия использовать любую возможность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", - подытожил Корниенко.