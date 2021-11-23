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В случае прямой агрессии России ВР соберется через несколько часов, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Верховная Рада в случае прямой российской агрессии против Украины готова собраться через несколько часов, чтобы ввести чрезвычайное или военное положение.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал там за пару часов собраться есть", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что в случае военных действий на территории страны Совет сможет объявить военное или чрезвычайное положение.

"У Верховной рады может быть только один план, если есть задача ввести военное, или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования Верховная рада должна будет в течение нескольких часов...", - отметил вице-спикер.

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Он сообщил, что в случае не пленарной недели, когда депутаты будут работать на своих округах, определят перечень специальных мер по защите нардепов, чтобы принять решение.

"Понятно, что те, кто не в Украине, им труднее будет это сделать... Если будут активные военные действия, не дай Бог где-то, то понятно, что будут использовать какой-то способ защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", - добавил Корниенко.

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Он отметил, что скопление войск РФ у границ Украины было и раньше, поэтому концентрация пехоты и техники на границе с Украиной является элементом информационной дестабилизации ситуации в стране.

"Будет ли Россия использовать любую возможность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", - подытожил Корниенко.
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Топ комментарии
+71
Ага, соберутся они. В аэропорту.
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23.11.2021 20:19
+49
и толку с того, что соберется это стадо?
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23.11.2021 20:16
+31
в случае прямой агрессии от ВР останутся одни угольки - негде будет собираться олухи...
- Собираться и принимать решения нужно сейчас - заранее
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23.11.2021 20:19
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Не даром Бубочка носить званіе - Бубочка Кримський.
Не дали порвати йому в 2014 році макак в Криму..Порошенко не дав.
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23.11.2021 21:31 Ответить
Вагнергейт вагнергей...скорее КротоГейт...
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23.11.2021 21:20 Ответить
В случае агрессии при той численности и технике,которые уже сейчас есть, они могут взять Киев за три часа. Заключение американских экспертов от 23.11.21
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23.11.2021 21:21 Ответить
Могут. Если им позволят. Но прогулки макакам не видать.
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23.11.2021 21:28 Ответить
не могут.
ссылку на заключение экспертов предоставьте
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23.11.2021 21:35 Ответить
только соберетись и СРАЗУ ВСЕ ОПЗЖ на первую линию и ПОЧЕМУ сыновей и зятей ЛИДЕРОВ ОПЗЖ И БЮТ уже непризвали на переподготовку в ЗСУ
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23.11.2021 21:22 Ответить
А виборці вважають ,що ви вже зараз цілодобово працюєте ,аби не допустить вторгнення росії .

А ви тільки ,може,зберетесь .
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23.11.2021 21:25 Ответить
Чечню рюсскае быдло брало одним полком за 3 дня... правда генерал Дудаев мочил крыс Ельцина пачками...
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23.11.2021 21:25 Ответить
А хто їх буде в аеропорту ловить? Стінгерів то на руках у громадян нема.
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23.11.2021 21:26 Ответить
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23.11.2021 21:26 Ответить
Збереться щоб попросити ху*ла встати на табуретку, бо вони на коліна не опустяться? Бо для чого можуть зібратися гірші представники "розумного" народу, які просрали всі можливості для оборони країни?
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23.11.2021 21:29 Ответить
Головне - дороги гарні. Місцями. До весни.
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23.11.2021 21:32 Ответить
Верховна ЗРада в разі прямої російської агресії проти України готова зібратися за кілька годин. І мабуть миттєво повним складом отримати зброю і сміливо йти в бій з лютим ворогом кремлівським окупантом, що віроломно наважився напасти на Українську Батьківщину.
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23.11.2021 21:30 Ответить
Це не справа ВР. Апріорі. Іх справа - прийняття рішень, на що вони не здатні (і не бажають). На жаль, вибір охлоса просто аху**ний...
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24.11.2021 07:44 Ответить
https://youtu.be/B7Kl1Lcoj34...крутой видос...Рюсские...лучше сидите дома....
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23.11.2021 21:31 Ответить
Може то в мене була якась нетака середня школа, бо я ще років десь зо 20 тому на уроках історії запам'ятав, що Росія- ворог, вічний ворог, незалежно від їх влади, бо так було кілька століть поспіль, бо інакше вони неможуть.. А наші керманичі вже 30 років хочуть і рибку зї'сти і з колін не впасти
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23.11.2021 21:37 Ответить
оспади... даже не могу представить эту картину.... мерседесы и порше и пр. едут нескончаемым потоком (450 штук как никак) в сторону верховной зрады....а тут простые люди бегут-мечутся... кто в военкомат а кто на Майдан (ну кто куда)... мешая проезду этой колонны... а слуги народа упрямо сунут в сессионный зал... успевая по телефону (который кстати выключится первым) передать жене беречь детей и ехать к маме в деревню ... под Парижем или Берлином... а любовнице - найти загранпаспорта и ждать...
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23.11.2021 21:37 Ответить
😂
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24.11.2021 00:51 Ответить
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23.11.2021 21:45 Ответить
і закидає армію рф шапками.
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23.11.2021 21:46 Ответить
Соберуться и в составе батальона пойдут в атаку с автоматами наперевес,Арахамия с РПГ,Тищенко-пулемётчиком, Ермака прикомандируют снайпером,а Савченко-метательница гранат. Кацапы обратятся в бегство. Господи,защити Украину от врагов внешних, и , особенно, от внутренних.
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23.11.2021 21:47 Ответить
Никто и не сомневается! Все, как один, патриёты, будут ломать переходы на западных границах, размахивая удостоверениями...
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23.11.2021 21:51 Ответить
так понимаю, соберутся чтобы вывесить над зданием российский флаг
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23.11.2021 21:59 Ответить
Даже такое дерьмо, как слуги или рыги-оп за жиддя понимают, что свинособаки убьют и многих из них, карательство у них в крови, это - не люди. Флаг вывесят, а сами сбегут на запад, как там быдлохарьковская слуга писала ? "...из этой страны...".
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23.11.2021 22:24 Ответить
Ну, в общем, да.
Поскольку парад АсвАбАдителей на Крещатике намечен на 23 февраля (не помню, как теперь там называется этот хэппенинг, бывший День Советской Армии).
В РФ любят чтобы к датам.
Впрочем, не только в РФ к датам любят.
Так что наступление на Украину намечено, скорее всего, на открытие Олимпиады в Пекине, на 8 февраля, чтобы к 23 февраля управится.
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23.11.2021 22:34 Ответить
У вас там в Гавстралії центр по підготовці оракулів?

Один австралійський оракул - акваріус, які вже тільки прогнози нам не робив, а одне з його останніх пророцтв перед деактивом, було про те, що наш майбутній презент - Ківа Ілля, науКівець та мегадрочер.

Він так само ******** нас залякувати лякалками-кремлялками. А ви часом не його брат близнюк?
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24.11.2021 01:01 Ответить
Если честно то они в данной ситуации должні собираться у аппратов спецсвязи на местах...но они соберутся в аєропортах
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23.11.2021 22:01 Ответить
Чтобы капитулировать
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23.11.2021 22:01 Ответить
Московия уже орков собрала под забором, а они лишь 2 часа в Раде собираться будут.
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23.11.2021 22:10 Ответить
Мда Вова порешал с миром . Именно об этом я мечтал . чрезвычайное военное положение. Только этого дерьма для полного счастья здоровья не хватало....Утешили.
В окопах соберемся вместе..
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23.11.2021 22:14 Ответить
соберется через несколько часов Источник: https://censor.net/ru/n3301216


Ага, вот слуги прямо с чемоданами - сначала в Раду, а уже потом - на самолет...
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23.11.2021 22:18 Ответить
от беня сказавби. І ШООООО? ну збиретесь, ну натиснете, і що. вам, недоумкам радити хто буде? ермак? данілов? тищенко?Подоляк? Галя янченко?Чи верещучка? хто? лять.
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23.11.2021 22:44 Ответить
Ця сволота від слуг може зібратися лише, щоб зустрічати дорогих гостей з півночі...
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23.11.2021 22:44 Ответить
Можуть, але на чартери у Жулянах та Борисполі. І в-ю-ю до хатинки біля озера у Швейцарії або Італії або Гіспанії...
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23.11.2021 22:47 Ответить
Соберутся, чтобы спеть "вставай страна огромная"?
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23.11.2021 23:13 Ответить
Меле шо попало. Мабудь тому,що ідіот...
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23.11.2021 23:58 Ответить
...и так же быстро пойдёт нах....
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24.11.2021 00:17 Ответить
ІДІЙОТИ !!!
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24.11.2021 00:44 Ответить
вы уже сейчас соберитесь и установите порядок где сигнал Гражданской обороны должен прозвучать для начала сопротивления агрессору и эта кнопка должна находиться у министра обороны. . Клоуну никто не поверит - он очень часто брехал.
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24.11.2021 00:50 Ответить
Яка з вас користь, дармоїди кляті. Зберуться вони, та вас через годину вже усіх не буде в Україні.
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24.11.2021 01:04 Ответить
На Канарских островах или на Мальдивах
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24.11.2021 01:26 Ответить
Вызывает удивление одно обстоятельство. О готовящемся российском вторжении Резников, Буданов, Данилов рассказывают американцам. А украинцам украинская власть не рассказывает ничего. Нет ни видеообращений Владимира Зеленского к народу, ни сообщений Офиса президента, СНБО, Кабмина о том, какая ведется подготовка для отражения вероятной агрессии. Хуже того, приходится констатировать, что никаких экстренных мер до сих пор не предпринято. В частности, не проведены сборы резервистов и нет сообщений, что они будут проведены в ближайшие недели. Вообще ничего не происходит с подготовкой территориальной обороны. Не было ни одного заседания правительства с закрытой повесткой дня, по итогам которого органы исполнительной власти в центре и на местах получили бы указания о немедленных подготовительных мероприятиях и о необходимых действиях в случае российского вторжения.

Можно выдвинуть несколько версий столь странного поведения украинской власти. И каждая - печальна.

Первая версия заключается в том, что власть не готовится к полномасштабной войне, потому что готовится к капитуляции. Конечно, официально это будет названо не капитуляцией, а как-то мягче, например, желанием "сойтись посередине".

Вторая версия - о халатности власти. То есть Зеленский и Кабмин вообще-то собираются предпринимать какие-то меры, но когда-нибудь потом, а пока что у них есть заботы поважнее.

Более правдоподобна другая версия: власть собирается использовать российскую угрозу, чтобы перебить и дискредитировать "Вагнергейт".

https://bin.ua/top/271036-kapitulyaciya-ili-xalatnost-pochemu-zelenskij-ne.html
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24.11.2021 02:38 Ответить
Пугалками о полномасштабном наступлении, власть привлекает интерес международного сообщества.
У ***** не хватит денег захватить и удержать Украину. Только Крым обходится им 15% бюджета. Плюс санкции. Во сколько обойдется вся страна.
А вот экономически и политически давить будет! Пытаясь ослабить.
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24.11.2021 09:55 Ответить
через несколько часов тут будут танки с территории беларуси, а дрг и десант ещё раньше
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24.11.2021 04:28 Ответить
Реально надо рассчитывать,что атакующий Раша пройдёт какое-то расстояние вдоль вновь созданых дорог в первый же день.За это время будет разрушена газопровода инфраструктура,атомные станции,захвачен СКК.После чего соберётся парламент?
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24.11.2021 06:09 Ответить
Блин, не дай бог введут военное положение - это будет полный крах гастролей зеленого театра! Власть ведь не знает, что делать при военном положении, кому отдавать приказы, кому выполнять и чем это закусывать. Они в нормальной жизни в 90% случаях не знают что делать и как поступить, а тут военное положение.
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24.11.2021 07:44 Ответить
Плевать на Раду и правительство! Важно другое, будут ли сами украинцы защищать свою страну с оружием в руках - остальное вообще неважно?! Проблема в том, что нынешнее государство - это государство олигархов и барыг и далеко не все пойдут воевать потому что не видят смысла сохранить именно это государство (ведь, в сознании БОЛЬШИНСТВА страна и государство - это одно и тоже, хотя это совсем два разных понятия)!
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24.11.2021 08:10 Ответить
"" Верховна Рада в разі прямої російської агресії проти України готова зібратися за кілька годин, щоб запровадити надзвичайний або воєнний стан піти добровольцями на фронт....
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24.11.2021 08:21 Ответить
А толку з того, що вони зберуться за кілька годин? Виразять чергову стурбованість і занепокоєння? Звернуться до Парламентів і Народів світу з посланням, про що усі і всюди і давно уже знають? Оголосять про капітуляцію... це найімовірніше.
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24.11.2021 08:45 Ответить
И шо? Сразу на фронт?)
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24.11.2021 09:03 Ответить
А если перенести всю ВР на линию разграничения, то соберутся за 15 минут!
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24.11.2021 09:48 Ответить
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