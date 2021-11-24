Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Генштабе утверждают, что "Джавелины" использовали во время учебы на полигоне "Широкий лан".
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что "Джавелины" и "Байрактары" использовали во время инструкторско-методических занятий в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.
"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - цитирует пресс-служба Генштаба слова главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного.
В Генштабе отметили, что на мероприятии также присутствовал министр обороны Алексей Резников. А также опубликовали фотографии с военных учений.
Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.
Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.
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SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer
11 ч
Ситуація наступна
вони не курять. "вони" нюхають
свічка@svecha62
В телеграмі обговорюють, що одна з найбільш вірогідних тем виступу Зеленського у парламенті - введення надзвичайного стану.
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
Вот..
Судячи з істричної реакції кацапів він зовсім не просто так "помилився" брешучи про Джевеліни.
Повідомлень військової розвідки про зинщення бронетехніки на лінії розмежування теж не було. Це два
Пдтіержень (відео чи фото) застосування зброї не має. Це три.
Нагадує "вагнергейт", але з протилежним знаком. Там репетували, що такого не було і це не ми (знак "-"), а тут репетують, що це ми і ми круті (знак "+").
https://coollib.com/b/485051-gans-fon-dah-totalniy-opir-instruktsiya-z-vedennya-maloyi-viyni-dlya-kozhnogo-chastina-1/readp?p=1&cnt=9000
Боротьба за свободу не завершується навіть після нищівної поразки у регулярній війні, навіть після цілковитого розгрому армії.
Розкриваються принципи організації руху опору, створення формацій малої війни, забезпечення їх зброєю, ************, харчами, здійснення диверсій, засідок, методи протидії каральним заходам ворога тощо.
1. Срочно отправить комиссию на склад и пересчитать имеющиеся в наличии Джавелины на соответствие учётной ведомости.
2. Да нет, это первое, что надо сделать: выяснить, кто ответственен за склад с Джавелинами - американский сержант или украинский прапорщик.
3. Напрячь имеющуюся агентуру в Донбассе на предмет того, не появились ли у сепаров Джавелины?
Как же так?! "Украинский прапорщик" - это даже не мем, это целая субкультура! Кстати, "украинский прапорщик" далеко не всегда был украинцем по национальности.
Гине Україна...