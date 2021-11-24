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Новости Война в Украине
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Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Генштабе утверждают, что "Джавелины" использовали во время учебы на полигоне "Широкий лан".

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что "Джавелины" и "Байрактары" использовали во время инструкторско-методических занятий в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

"Мы приобрели и получили от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, что существенно повысило боеспособность Вооруженных Сил Украины. Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы "Байрактар" и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Учитывая опыт боевых действий в районе операции Объединенных сил мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - цитирует пресс-служба Генштаба слова главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного.

В Генштабе отметили, что на мероприятии также присутствовал министр обороны Алексей Резников. А также опубликовали фотографии с военных учений.

Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 01

Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 02
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 03
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 04
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 05
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 06
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 07
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 08
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 09
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 10
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 11
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 12
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 13
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 14
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 15
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 16
Генштаб опровергает заявление главы ГУР МО Буданова о применении Javelin на Донбассе 17

Читайте также: Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ

Напомним, ранее издание MilitaryTimes сообщило, что взяло интервью у главы ГУР Кирилла Буданова. Оно сообщает, что Буданов сказал, что системы Javenlin использовались против российских войск на Донбассе.

Также об этом сообщал "слуга народа" Копытин. В штабе ООС отрицали использование "Джавелинов" в зоне проведения операции.
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Топ комментарии
+27
Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
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23.11.2021 21:50
+23
забувсь?..



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

11 ч



Ситуація наступна

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23.11.2021 21:49
+20
Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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23.11.2021 21:56
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забувсь?..



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

11 ч



Ситуація наступна

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23.11.2021 21:49 Ответить
Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
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23.11.2021 21:50 Ответить
Я тоже сразу сказал, что применение "Джавелина" это такая же ложь зелёных, как применение "Байрактара". Но пост тут же удалили
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23.11.2021 22:00 Ответить
мабуть мало нанюхались
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23.11.2021 22:42 Ответить
Если это мало, то уж не знаю чем нас удивят когда их реально вштырит Скажут "Нептуном" утопили кацапский крейсер.
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23.11.2021 22:50 Ответить
два пиз@ливых гомосека кокаинщика
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23.11.2021 23:22 Ответить
Системи Javenlin повинні використовувалися проти кацапських військ на Донбасі. Тренуватися потрібно на лаптєголових.
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23.11.2021 22:00 Ответить
это точно что тренироваться надо на колорадных выродках и ..ихтамнетах.. ++++++++ приятное с полезным совмещать . чтоб меньше наших ребят погибало ---- их надо мочить джевелинами и байрактарами потому что ..перемирие..
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24.11.2021 06:31 Ответить
та само собой...джавелины будку ссыклобородька охраняют.
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23.11.2021 21:51 Ответить
,,сыклобородько,,--этопять
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24.11.2021 08:27 Ответить
шо они там курят?! один говорит одно,другой другое, они хоть между собой коммуницируют?
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23.11.2021 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4

вони не курять. "вони" нюхають
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23.11.2021 22:43 Ответить
Так Буданов и не говорил, что на Донбассе использовали. Это СМИ, и большей частью российские и ватные растиражировали.
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23.11.2021 21:55 Ответить
Скажу кратко - кааак ипанём ! Мало не покажется.
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23.11.2021 22:02 Ответить
не звідти прилетить, не звідти...

свічка@svecha62



В телеграмі обговорюють, що одна з найбільш вірогідних тем виступу Зеленського у парламенті - введення надзвичайного стану.
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23.11.2021 21:55 Ответить
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23.11.2021 21:58 Ответить
Знову нанюхається перед засіданням?
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:44 Ответить
І це буде транслюватися по всіх телеканалах! Мабуть і "віялово-планових" відключень електроенергії не буде!
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24.11.2021 06:54 Ответить
По поводу? Слухи о войне, мигранты или коронабесие?
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23.11.2021 22:11 Ответить
Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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23.11.2021 21:56 Ответить
Його змушують робити такі заяви. Інакше одразу звільнять.
Вот..
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23.11.2021 22:04 Ответить
Инициатива в армии наказуема
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23.11.2021 22:10 Ответить
Це той буданов, який звільнив наших розвідників, зняв охорону та прикриття і у якого "дєрьмак нипричем"?
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23.11.2021 21:57 Ответить
Той самий. Той самий, що рулить всією розвідкою в країні і до якого ну дохрена запитань.
Судячи з істричної реакції кацапів він зовсім не просто так "помилився" брешучи про Джевеліни.
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23.11.2021 22:04 Ответить
Нічого нового. Зеленський сцикун. Він намагається зробити наших військових такими ж сцикунами.
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23.11.2021 22:03 Ответить
Назначить один уполномоченный орган и пусть информирует общественность, остальным кукарекающим не в попад сразу по петушиной макушке давать. У нас вообще туговато с держанием языка за зубами, не успели что-то узнать, уже несутся сломя голову по секрету всему свету болтать
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23.11.2021 22:03 Ответить
Нынче назначают кого ни попадя!
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23.11.2021 22:09 Ответить
То той Буданов, що брехав про операцію з "вагнерівцями? Брехня - то його патологія? 🤔
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23.11.2021 22:14 Ответить
так тих джавелінів там же немає!!!! То все брехня... Їх там нету... і не було.
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23.11.2021 22:21 Ответить
Буданов, случайно, не родственник Дерьмака? Или просто сослуживец?
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23.11.2021 22:24 Ответить
СЦКК (чи як їх там) не повідомляла про знищення бронетехніки окупантів на лінії розмежування. Це раз.
Повідомлень військової розвідки про зинщення бронетехніки на лінії розмежування теж не було. Це два
Пдтіержень (відео чи фото) застосування зброї не має. Це три.

Нагадує "вагнергейт", але з протилежним знаком. Там репетували, що такого не було і це не ми (знак "-"), а тут репетують, що це ми і ми круті (знак "+").
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23.11.2021 22:24 Ответить
лучше один раз увидеть. Пустить орков на склад чтобы пересчитали Клоуны, блд!
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23.11.2021 22:25 Ответить
хочется верить, что пацаны в***** по кацапам любым оружием, какое попалось под руку. Ведь по стандартам НАТО решение принимают командиры низшего звена. Не парясь при этом о последствиях. Выложат видосики, не выложат и тому подобное. Если есть угроза своим бойцам или мирняку, командир имеет право применить любое оружие, чтобы эту угрозу минусовать. Хочется верить
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23.11.2021 22:33 Ответить
Хочеться матюкатися.... Чи лишилися при владі особи, яким можна вірити? Суцільна брехня..
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23.11.2021 22:39 Ответить
как-то нехорошо выглядит.либо пусть не торопятся с заявлениями,либо согласовывают по ролям-кому и что говорить.
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23.11.2021 22:41 Ответить
Готовимся. Мала війна і цивільний рух опору. Украинцы активно читают книгу про ведение партизанской войны.
https://coollib.com/b/485051-gans-fon-dah-totalniy-opir-instruktsiya-z-vedennya-maloyi-viyni-dlya-kozhnogo-chastina-1/readp?p=1&cnt=9000
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23.11.2021 22:42 Ответить
Легендарна книга швейцарського воєнного експерта - навчити, як перемагати навіть тоді, коли супротивником є, здавалося б, непереможна і суттєво переважаюча військова потуга.
Боротьба за свободу не завершується навіть після нищівної поразки у регулярній війні, навіть після цілковитого розгрому армії.
Розкриваються принципи організації руху опору, створення формацій малої війни, забезпечення їх зброєю, ************, харчами, здійснення диверсій, засідок, методи протидії каральним заходам ворога тощо.
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23.11.2021 23:02 Ответить
Что-то вы рано к "малой войне" призываете готовиться. Путин ще не напав і навряд чи нападе. Зачем?! Вы и сами все сделаете.
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24.11.2021 00:03 Ответить
Азаренка наслушался?
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24.11.2021 06:43 Ответить
Ты не поверишь, ни разу не видел, хотя постоянно о нем слышу. Я, вообще, телевизор практически не смотрю, а на БелТВ пропаганда всегда была топорная, хотя, говорят, сейчас стала лучше, видимо, москали помогли.
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24.11.2021 09:00 Ответить
а хто взагалі делегував гур, коментувати любі дії мо? шукайте хлопці кротів у владі.
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23.11.2021 22:48 Ответить
Чистый 95-й квартал! Только билеты приобретать не надо.
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23.11.2021 22:58 Ответить
Так виберали , щоб безплатно дивитися концерти...весельчаки...))
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24.11.2021 04:37 Ответить
Так выбирали вы, а бесплатно дивимся мы... Спасибо, конечно, но оплачиваете все это, в конечном счёте, опять же вы. Впрочем, у нас свой артист разговорного жанра есть. Не хуже.
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24.11.2021 09:03 Ответить
Щось мені цей Буданов вже Люсю Арестович нагадує своїми заявами
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23.11.2021 23:07 Ответить
Какие там в жопу Джавелины...я не знаю что должно бы случиться что бы их применили...Тут Байрактором раз в год выстрелили и то сколько шуму было...Теперь еще год ждать до следующей ответки!
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24.11.2021 00:02 Ответить
Я призываю отнестись к ситуации со всей серьезностью:
1. Срочно отправить комиссию на склад и пересчитать имеющиеся в наличии Джавелины на соответствие учётной ведомости.
2. Да нет, это первое, что надо сделать: выяснить, кто ответственен за склад с Джавелинами - американский сержант или украинский прапорщик.
3. Напрячь имеющуюся агентуру в Донбассе на предмет того, не появились ли у сепаров Джавелины?
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24.11.2021 00:22 Ответить
рабкин --- здесь как нибудь без тебя с джавелинами разберутся сходи отсоси у бульбафюрера и ..беженцам.. бутербродов отвези и одеял теплых прихвати . а то уже морозы по ночам --- можеш десятка два у себя поселить . бульбафюрер медальку тебе повесит . кстати прапорщиков в вс украины уже нет
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24.11.2021 06:40 Ответить
"кстати прапорщиков в вс украины уже нет"
Как же так?! "Украинский прапорщик" - это даже не мем, это целая субкультура! Кстати, "украинский прапорщик" далеко не всегда был украинцем по национальности.
Гине Україна...
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24.11.2021 09:50 Ответить
илья кыва ждет тебя в жомовой яме и чухает яйца от нетерпения
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24.11.2021 17:30 Ответить
Хорошо хоть тут ты можешь поумничать,а то дома тебя менты быстренько на швабру натянут.
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24.11.2021 06:42 Ответить
Это - да! Потому тут и оттягиваюсь.
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24.11.2021 09:54 Ответить
Буданов балабол еще тот... идет компнаия и отвлеченние внимания от провальной операции вагнеровцев, предательства в ОП. И нагнитание во всех сми про большую войну в январе...фигня полная.
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24.11.2021 00:54 Ответить
По примеру главного гнусявого клоуна: ЦЕНА ЛЮБОГО ЗЕЛЕНОГО СЛОВА = ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Исключений из этого правила нет.
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24.11.2021 01:08 Ответить
Те, що їх не використовували , в той час коли майже кожний день гинуть патріоти, це зрада..
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24.11.2021 04:34 Ответить
ГУР 95.
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24.11.2021 06:41 Ответить
Это не штаб, а сборище базарных бабок в базарный день.
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24.11.2021 07:40 Ответить
В США что то слышали об украинских штаб-сержантах
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24.11.2021 09:27 Ответить
Резников серьезно выглядит, с таким министром мы парашестанцев так натянем, будем пить пиво в Москве по 20 гривень. А москали не будут пить, у них же гривень то нет БУ ГА ГА
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24.11.2021 09:36 Ответить
Скоро й ці почнуть судитися
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24.11.2021 17:36 Ответить
Застосовували, але так низенько, низенько...😀
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25.11.2021 00:06 Ответить
 
 