Высшие военачальники США и РФ Милли и Герасимов провели переговоры "по безопасности"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу "ряда вопросов безопасности".
Об этом сообщил во вторник спикер Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Телефонный разговор состоялся на продолжении общения двух лидеров с целью снижения рисков и урегулирования конфликтов на оперативном уровне", – говорится в заявлении.
В то же время, стороны договорились не разглашать детали разговора.
Напомним, администрация США, Госдепартамент и Пентагон на протяжении последних дней неоднократно выражали серьезную обеспокоенность в связи с сосредоточением российских войск у границы с Украиной. В Вашингтоне сообщалось, что проводят интенсивные консультации с Киевом, российской стороной, а также союзниками и партнерами в регионе.
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А кто перестал гонять газ на Европу, не кацапы? Кто свои хранилища в Европе пустыми держит? Кто по украинской ГТС снизил прокачку?
Бот кацапский ни разу не палится)))
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бритты таки надёжнее...
20:02 | 23.11.2021
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На фоне многочисленных сообщений в СМИ об очередном наращивании Россией военной группировки у границ Украины, а также регулярно звучащей на международном уровне обеспокоенности по поводу возможного вторжения России в Украину, в России неожиданно заявили о возможных «провокациях» со стороны Украины два высокопоставленных чиновника. Причем сделали это практически синхронно.
Об этом сообщает информационный ресурс ФЛОТ2017.
Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о якобы возросшей вероятности "провокаций" со стороны Украины вблизи оккупированного Россией Крыма. Также, по словам Александра Гребенкина, провокации со стороны украинских спецслужб и «радикальных организаций» ожидаются на объектах морской экономической деятельности и транспортных переходах в Азовском и Черном морях.
Подобное заявление замсекретаря Совета безопасности РФ настораживает тем, что оно стало фактическим анонсом подготовки спецслужбами РФ именно таких провокаций, которые в информационном пространстве будут выданы как «украинские», в чём Украину и обвинят представители РФ. Эта практика применялась неоднократно.
По информации источников «Флот-2017» на территории оккупированного Крыма, спецслужбами РФ прорабатывается несколько сценариев подобных провокационных действий, в которых российской стороной будет обвинена Украина.
Согласно одному из таких сценариев, будет инсценировано нападение и обстрел под видом «пограничного катера Государственной пограничной службы Украины» некоего гражданского судна третьей страны в районе Мариуполя - на стыке территориальных вод Украины и подконтрольных РФ.
Спецслужбы РФ планируют в рамках данного сценария применить силу, а именно - после обстрела "гражданского судна" и подачи сигнала о помощи с него, «украинский пограничный катер&
у касабов рєфлєксівноє управлєніє заклініло?..
аааа, ФРС викотіла чекліст с імєннимі счєтамі?
На фото: рядом висят 2 флага, дует один ветер, флаги развиваются в разные стороны (при увеличении видно)
Что Юрий Евгеньевич этим хочет сказать?