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Высшие военачальники США и РФ Милли и Герасимов провели переговоры "по безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Высшие военачальники США и РФ Милли и Герасимов провели переговоры

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имел телефонный разговор с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым по поводу "ряда вопросов безопасности".

Об этом сообщил во вторник спикер Объединенного комитета полковник Дэйв Батлер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Телефонный разговор состоялся на продолжении общения двух лидеров с целью снижения рисков и урегулирования конфликтов на оперативном уровне", – говорится в заявлении.

В то же время, стороны договорились не разглашать детали разговора.

Напомним, администрация США, Госдепартамент и Пентагон на протяжении последних дней неоднократно выражали серьезную обеспокоенность в связи с сосредоточением российских войск у границы с Украиной. В Вашингтоне сообщалось, что проводят интенсивные консультации с Киевом, российской стороной, а также союзниками и партнерами в регионе.

Читайте также: Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу. ФОТО
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Топ комментарии
+7
А в цей час наш Найвеличніший, нюхає, нюхає?

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:38
+4
Прикольно, як американці роблять вигляд, що спілкуються з орками. Мені навіть почала подобатись ця їхня дипломатія а-ля кицька з мишою. Наче грається, грається, а потім хлоп і придушила.
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23.11.2021 22:37
+4
Чому воєначальнику армії США можна вірити, а злочинцю армії рашки - ні зовсім? Тому що перший - то людина
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23.11.2021 22:38
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Прикольно, як американці роблять вигляд, що спілкуються з орками. Мені навіть почала подобатись ця їхня дипломатія а-ля кицька з мишою. Наче грається, грається, а потім хлоп і придушила.
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23.11.2021 22:37 Ответить
Главное что бы нас не разменяли
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23.11.2021 22:39 Ответить
Ага, с СП-2 уже "придушили", цена вот теперь 1000 долларов, то что стоило 150 максимум, да и не забываем "Байден придёт - порядок наведёт"...
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23.11.2021 22:40 Ответить
и правильно, что 1000 евро сделали, а как иначе сонную и сытую Европу пронять? Только ударить по карману пересичного. Хоть так обозлятся на кацов)))
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23.11.2021 23:52 Ответить
А кто сделал газ по 1000 евро? Кацапы то причём?
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24.11.2021 07:04 Ответить
да ты что, кацы ни при чем?
А кто перестал гонять газ на Европу, не кацапы? Кто свои хранилища в Европе пустыми держит? Кто по украинской ГТС снизил прокачку?
Бот кацапский ни разу не палится)))
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24.11.2021 23:15 Ответить
Я думал, что у кого гугл есть, тому ума не надо. А оно вона как. Я таки тебе советую загуглить статистику объёмов продаж газа газпромом по годам. Ты будешь удивлён его рекордам в текущем году и по контрактам и сверх контрактов. Да если бы рашка перестала гонять газ в Европу, они бы её по судам затаскали, а они даже вслух признали, что россия исправно поставляет газ, ну даже те которые молчат в тряпочку всё равно косвенно доказывают своим молчанием о соблюдении договоров. И ещё. Европа потребляет только 30% газа из России. Так и где же остальные 70% ?? Так, всё таки, кто же это сделал газ по 1000$ ??? Зачем же они его покупают????. Вот я например никогда не покупаю мерседесы по завышенной цене. Ну не могу я платить 30000 евро за одну железяку. Вот если бы она стоила в десять раз дешевле, то тогда да, тогда бы я купил два, нет даже три штуки. Я бы жену уболтал на 9000 евро. А ты? Ты бы купил три мерседеса по 3000 евро? Себе, жене и невестке?
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25.11.2021 04:22 Ответить
По факту Россие стоит боятся комунистический Китай и слабоумного Ыра. США демократичная страна, где многое(если не все) зависит от воли народа. Потому янки открытый конфликт с другой ядерной сверхдержавой никогда неначнут. Они могут сколько хочешь предупреждать и беспокоится, но пока их границы внеопасности, они войну не развяжут.
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23.11.2021 22:50 Ответить
Ну Трамп, "друг *****", как то обеспокоенность концентрацией маньяков у наших границ выразил по другому: Б52 являющие носителем яо полетали над Украиной. И сразу у ***** рассосалось. А Байден, обнимашкин с убийцей, все договаривается беспокоясь, отзывая корабли из черного моря. Так что Трамп эффективней для нас почему то обеспокоивался.
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24.11.2021 08:48 Ответить
А в цей час наш Найвеличніший, нюхає, нюхає?

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога

https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:38 Ответить
Чому воєначальнику армії США можна вірити, а злочинцю армії рашки - ні зовсім? Тому що перший - то людина
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23.11.2021 22:38 Ответить
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23.11.2021 22:39 Ответить
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23.11.2021 22:53 Ответить
о смазках пошептались...
бритты таки надёжнее...
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23.11.2021 22:47 Ответить
Совбез РФ «предупреждает»: Россия готовит атаку на судно в районе Мариуполя





20:02 | 23.11.2021



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На фоне многочисленных сообщений в СМИ об очередном наращивании Россией военной группировки у границ Украины, а также регулярно звучащей на международном уровне обеспокоенности по поводу возможного вторжения России в Украину, в России неожиданно заявили о возможных «провокациях» со стороны Украины два высокопоставленных чиновника. Причем сделали это практически синхронно.

Об этом сообщает информационный ресурс ФЛОТ2017.

Так, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о якобы возросшей вероятности "провокаций" со стороны Украины вблизи оккупированного Россией Крыма. Также, по словам Александра Гребенкина, провокации со стороны украинских спецслужб и «радикальных организаций» ожидаются на объектах морской экономической деятельности и транспортных переходах в Азовском и Черном морях.

Подобное заявление замсекретаря Совета безопасности РФ настораживает тем, что оно стало фактическим анонсом подготовки спецслужбами РФ именно таких провокаций, которые в информационном пространстве будут выданы как «украинские», в чём Украину и обвинят представители РФ. Эта практика применялась неоднократно.

По информации источников «Флот-2017» на территории оккупированного Крыма, спецслужбами РФ прорабатывается несколько сценариев подобных провокационных действий, в которых российской стороной будет обвинена Украина.

Согласно одному из таких сценариев, будет инсценировано нападение и обстрел под видом «пограничного катера Государственной пограничной службы Украины» некоего гражданского судна третьей страны в районе Мариуполя - на стыке территориальных вод Украины и подконтрольных РФ.

Спецслужбы РФ планируют в рамках данного сценария применить силу, а именно - после обстрела "гражданского судна" и подачи сигнала о помощи с него, «украинский пограничный катер&
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23.11.2021 22:56 Ответить
краще б вони прогуглили (русские пытают и убивают сирийца и расстреливают женщин) подивились як ихтамнет працює, та подумали б, є з ким говорити чи ні. і всім раджу це переглянути. цей відос вже кілька років наводить жах на нормальних людей.
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23.11.2021 22:56 Ответить
а шотакое?
у касабов рєфлєксівноє управлєніє заклініло?..
аааа, ФРС викотіла чекліст с імєннимі счєтамі?
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23.11.2021 23:17 Ответить
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23.11.2021 23:42 Ответить
Знамение!!!
На фото: рядом висят 2 флага, дует один ветер, флаги развиваются в разные стороны (при увеличении видно)
Что Юрий Евгеньевич этим хочет сказать?
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24.11.2021 00:28 Ответить
 
 