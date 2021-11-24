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Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.

Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Вони просто відтягують патріотичний електорат у Порошенка.
Згадаймо як це реалізується на практиці. Вибори на Закарпатті, в яких приймала участь Маруся Звіробій. Туди зненацька увірвався Кошулинський. Маруся поступилась йому, надавши свій електорат. І, звісно, він програв какій разніце. Щоправда там і вибори сфальшували.
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24.11.2021 09:45
+3
Мене теж вразила його промова на Говерлі. Рядових свободівців використовують втемну.
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24.11.2021 08:04
+3
От саме про це я і кажу весь час - один "корисний ідіот" може натворить більше біди ніж найлютіший ворог! І саме тому я "не переварюю" ні "тягнибоків",

ні "корчинських", ні "кошулинських", і ні "фаріонів", з "ніцоями"Вони своїм "показним псевдопатріотизмом" лише ************ від себе "поміркованих" українців , які їх інакше , як "навіженими", не називають!

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24.11.2021 09:36
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На якій війні була заборонена певна зброя?
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24.11.2021 07:25 Ответить
Учора трохи подивився інтерв"ю "Тягнисрака" - та трохи в телевізор не плюнув! Виявляється "хтось" розвалив "фронт патріотичних сил" і дозволив прийти до влади "зеленим"! А "Свободи" у цей час чи-то не було чи вона існувала десь у паралельному світі!
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24.11.2021 07:34 Ответить
Всіма радикалами всюди керує крембль. Через підставних.
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24.11.2021 07:37 Ответить
Я "в курсі"! Ще тоді зрозумів , що він за "птиця", коли почув його "рєчугу" про "жидів , що винні у розвалі України", з якою він на Говерлі виступав! Подумав : "Я випадково не в Німеччину потрапив - десь у рік 1936-й?"
Тут, у нас на форумі , таких "суперпатріотів", що "рвуть на сраці вишиванку", теж доволі є!
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24.11.2021 07:51 Ответить
Мене теж вразила його промова на Говерлі. Рядових свободівців використовують втемну.
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24.11.2021 08:04 Ответить
А я вам скажу за Свободу. У ФБ траплялись мені свободівці , обвішані прапорами, патріоти яких мало. АЛЕ. Вони всі за бздєлєнского. Порошенко поганий. А Зе лапочка.
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24.11.2021 09:06 Ответить
От саме про це я і кажу весь час - один "корисний ідіот" може натворить більше біди ніж найлютіший ворог! І саме тому я "не переварюю" ні "тягнибоків",

ні "корчинських", ні "кошулинських", і ні "фаріонів", з "ніцоями"Вони своїм "показним псевдопатріотизмом" лише ************ від себе "поміркованих" українців , які їх інакше , як "навіженими", не називають!

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24.11.2021 09:36 Ответить
Вони просто відтягують патріотичний електорат у Порошенка.
Згадаймо як це реалізується на практиці. Вибори на Закарпатті, в яких приймала участь Маруся Звіробій. Туди зненацька увірвався Кошулинський. Маруся поступилась йому, надавши свій електорат. І, звісно, він програв какій разніце. Щоправда там і вибори сфальшували.
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24.11.2021 09:45 Ответить
Спитав мене недавно мій товариш (ми з ним частенько по гриби їздимо і про політику не говоримо):
- А ти за кого голосував?
- За Порошенка …
- За це гімно?
- Знаєш - якщо вибирать між двома купами гімна , то вибирать треба ту, яка менша за розміром і менше смердить…
- Так тоді ж Зеленський не був гімном!
- То ти просто дивився погано! І взазалі - поки ви будете шукать снайперську гвинтівку , щоб пристрелить скаженого пса, а не хапать дрючка , що лежить під ногами, то вас загризуть! (тобто , ви втратите державу)
Промовчав …
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24.11.2021 09:55 Ответить
Й програв він так тихесенько- мирнесенько, і прийняв це без шуму та пилу, наче так і було задумано. Не по "свободівські", як за часів Пороха.
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24.11.2021 09:57 Ответить
Фрэнсис Бэкон (1561-1626): «Знание в руках невежественного и неумелого человека, без преувеличения, становится чудовищем. Знание многогранно и может быть применено по-разному. У него лицо и голос женщины - олицетворение его красоты. У знания есть крылья, потому что научные открытия распространяются очень быстро, невзирая на границы. Острые и цепкие когти нужны ему для того, чтобы аксиомы и аргументы проникли в человеческое сознание и накрепко удерживались в нем так, чтобы от них нельзя было избавиться. И если они неправильно поняты или использованы, они приносят беспокойство и мучения тем или иным путем и в конце концов просто разрывают сознание на куски».
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24.11.2021 10:24 Ответить
Маруся Звіробій ніколи не приймала участь у виборах в Закарпатті. Вчи історію і географію.
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24.11.2021 10:33 Ответить
Івано-Франківська обл. І та свободівців не сприймає.
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24.11.2021 14:07 Ответить
Цікаво хто тебе влаштовує? Усіх націоналістів ти ненавидиш.
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24.11.2021 10:32 Ответить
А я (на відміну від тебе) вмію відрізнять справжніх "націоналістів" від "вишиватних"…
І взагалі така риса як ненависть" мені не притаманна: у туркменів прислів"я є: "Кто облачился в ненависть, препоясался завистью, обулся в сапоги мести и надел на глаза колпак ярости - тот помчался за собственной смертью…"
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24.11.2021 10:44 Ответить
24 ноября 2021 г. в 07:43
Очередной ролик с передовой в зоне ООС обнародовал фронтовой волонтер Александр Карпюк «Serg Marco» снявший его через тепловизорную камеру беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил самодельную бомбу на блиндаж террористов на Донбассе.

www.facebook.com/100009235926099/videos/1238126466668418/

«…МО (министерство обороны) не поставило в армию ни одного коптера. Никто не разработал тактики применения за эти годы коптеров, как корректировать, как сбрасывать, как спасать от РЭБ… Одно из направлений, которое по сей день на плечах волонтеров… Если раньше самым эффективным ликвидатором считался снайпер, то сейчас парень с правильно размещенными руками может за ночь выпилить больше противников, чем снайпер за всю ротацию (не в обиду ему сказано!). Причем безопасно, и сидя у пульта, неважно скидывает он что-то, или корректирует что-то. Или кого-то. Война меняется. За ней надо поспевать…».
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24.11.2021 09:07 Ответить
Іде зима Почали топиться "буржуйки" у бліндажах Прекрасна ціль для тепловізора І що саме головне - нічого придумувать не треба Колись наші зброярі придумали таку ефективну штуку як ПТАБ - протитанкову авіабомбу Важить 2, 5 кг Має кумулятивний заряд Що краще для застосування проти бліндажів? Адже це - той самий "закритий простір" де кумулятивний заряд діє найкраще! Та й "бінарний" з "об"ємним ефектом" - теж непоганий!
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24.11.2021 11:16 Ответить
 
 