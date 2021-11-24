Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 23 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Зайцевого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Верхнеторецкого российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Шумов враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Широкиного противник применял минометы калибра 120 мм.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 24 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.
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Тут, у нас на форумі , таких "суперпатріотів", що "рвуть на сраці вишиванку", теж доволі є!
ні "корчинських", ні "кошулинських", і ні "фаріонів", з "ніцоями"Вони своїм "показним псевдопатріотизмом" лише ************ від себе "поміркованих" українців , які їх інакше , як "навіженими", не називають!
Згадаймо як це реалізується на практиці. Вибори на Закарпатті, в яких приймала участь Маруся Звіробій. Туди зненацька увірвався Кошулинський. Маруся поступилась йому, надавши свій електорат. І, звісно, він програв какій разніце. Щоправда там і вибори сфальшували.
- А ти за кого голосував?
- За Порошенка …
- За це гімно?
- Знаєш - якщо вибирать між двома купами гімна , то вибирать треба ту, яка менша за розміром і менше смердить…
- Так тоді ж Зеленський не був гімном!
- То ти просто дивився погано! І взазалі - поки ви будете шукать снайперську гвинтівку , щоб пристрелить скаженого пса, а не хапать дрючка , що лежить під ногами, то вас загризуть! (тобто , ви втратите державу)
Промовчав …
І взагалі така риса як ненависть" мені не притаманна: у туркменів прислів"я є: "Кто облачился в ненависть, препоясался завистью, обулся в сапоги мести и надел на глаза колпак ярости - тот помчался за собственной смертью…"
Очередной ролик с передовой в зоне ООС обнародовал фронтовой волонтер Александр Карпюк «Serg Marco» снявший его через тепловизорную камеру беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил самодельную бомбу на блиндаж террористов на Донбассе.
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«…МО (министерство обороны) не поставило в армию ни одного коптера. Никто не разработал тактики применения за эти годы коптеров, как корректировать, как сбрасывать, как спасать от РЭБ… Одно из направлений, которое по сей день на плечах волонтеров… Если раньше самым эффективным ликвидатором считался снайпер, то сейчас парень с правильно размещенными руками может за ночь выпилить больше противников, чем снайпер за всю ротацию (не в обиду ему сказано!). Причем безопасно, и сидя у пульта, неважно скидывает он что-то, или корректирует что-то. Или кого-то. Война меняется. За ней надо поспевать…».